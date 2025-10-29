Sicredi é eleita a melhor empresa para trabalhar no Brasil em 2025

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

O Sicredi foi eleito a “Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil” pelo Great Place to Work (GPTW) 2025 pela segunda vez consecutiva. Esta é a terceira vez que a instituição financeira cooperativa figura entre as melhores do país.

A cerimônia de premiação foi realizada no início de outubro, em São Paulo, com a participação de mais de 5 mil empresas inscritas e mais de 3,2 milhões de colaboradores representados em todo o país. Ao todo, 175 organizações foram reconhecidas nas categorias gigantes, grandes e médias.

Cooperativismo que valoriza pessoas e comunidades

O Sicredi reforça, com esse título, o compromisso com um ambiente de trabalho colaborativo e humano. São mais de 2 mil colaboradores em Minas Gerais e mais de 9,5 milhões de associados no Brasil, todos conectados por uma mesma proposta: gerar prosperidade para quem está dentro e ao redor da cooperativa.

“Ser a melhor empresa para trabalhar no Brasil é o resultado de uma instituição centenária em constante transformação, capaz de acompanhar as mudanças e exigências do mercado. Valorizar as pessoas como prioridade estratégica é essencial para criar bases firmes e duradouras e reforça o jeito Sicredi de ser”, afirma Giana Pretto, Gerente de Pessoas e Cultura da Central Sicredi Sul/Sudeste.

Ambiente colaborativo, oportunidades de desenvolvimento e valorização das pessoas são pilares da cultura Sicredi Divulgação Sicredi

Indicadores reforçam excelência interna

A conquista do GPTW considera dois pilares: o “Book de Práticas Culturais” e o “Índice de Confiança” da pesquisa interna realizada com os colaboradores. Em 2025, o Sicredi contou com a adesão de 90% dos profissionais, atingindo um índice geral de confiança de 90%, superior ao do ano anterior.

O índice e-NPS (Employee Net Promoter Score), que mede o nível de recomendação dos funcionários, chegou a 84%, um número que demonstra o alto engajamento das equipes. A qualidade desse ambiente interno também se reflete no atendimento aos associados e no impacto positivo nas regiões onde o Sicredi atua.

O alto índice de confiança e engajamento reflete o clima organizacional positivo da instituição Divulgação Sicredi

Destaque também na América Latina

O reconhecimento ultrapassou fronteiras. Neste ano, o Sicredi também foi eleito uma das 25 Melhores Empresas para Trabalhar na América Latina, no ranking GPTW LATAM. Foi a primeira vez que a cooperativa participou da premiação internacional, consolidando sua cultura organizacional como referência também fora do Brasil.

