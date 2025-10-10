Empreender em Minas: como o cooperativismo financeiro faz a diferença

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Minas Gerais é terra de histórias que misturam tradição e o sentimento vivo de comunidade. Pequenos comércios, indústrias de médio porte e produtores rurais se transformam na força viva da economia mineira, gerando empregos, movimentando capital e mantendo tradições.

Na Serra da Canastra, mais precisamente em Delfinópolis, a tradição e a inovação caminham lado a lado na Queijaria Reserva do Lago. O empreendedor Thiago Vilela Tristão herdou da família o saber artesanal do queijo Canastra e o transformou em um negócio premiado dentro e fora do Brasil.

Atualmente, todo o leite usado na sua produção vem do próprio rebanho Girolando, garantindo qualidade e valor agregado. O processo segue as normas do Queijo Minas Artesanal (QMA) e é conduzido com rigor em todas as etapas, da ordenha à salga. A maturação acontece em câmaras climatizadas e para assegurar a excelência, diferentes tipos de queijo passam por salas separadas, evitando contaminações cruzadas e preservando a qualidade artesanal.

O resultado está nos números, cerca de 50 queijos por dia e 66 prêmios conquistados desde 2022. Mas, para que trajetórias como a de Thiago floresçam em Minas Gerais, é preciso ter mais do que dedicação, é necessário contar com parceiros estratégicos que ofereçam crédito, orientação e proximidade. É nesse ponto que entra o Sicredi, a instituição financeira cooperativa atua como facilitadora do crescimento, parceira de planejamento e impulsionadora de comunidades.

O cooperativismo em ação: como funciona?

No cooperativismo de crédito, os empreendedores são mais do que clientes, são associados e donos do negócio. Isso significa que eles têm voz ativa nas decisões da instituição, participando de assembleias e votações, independentemente do valor investido.

Esse modelo traz um diferencial importante, as receitas geradas pela cooperativa retornam aos associados e à própria comunidade. Isso acontece por meio de resultados financeiros, programas sociais, investimentos locais e condições mais justas para crédito e serviços financeiros. Para o empreendedor mineiro, isso representa acesso facilitado a crédito e participação em decisões estratégicas, proximidade no atendimento e apoio contínuo para crescimento.

Tradição e inovação caminham juntas, o cooperativismo fortalece negócios locais Divulgação Sicredi

Valorização do coletivo: o que o queijo Canastra e o cooperativismo têm em comum?

Em Minas Gerais, a coletividade e o cuidado com o outro têm significado especial. Nas rodas de conversa, nas feiras livres e nas conversas de esquina, há algo que une as pessoas: a vontade de construir algo melhor de forma coletiva.

Para Thiago, da Queijaria Reserva do Lago, o queijo faz parte da memória afetiva da comunidade: “o paladar de quem degusta transforma qualquer queijo no melhor do mundo. O que importa é a lembrança que ele traz e o carinho envolvido em sua produção”, comenta. É essa paixão pelo que faz, aliada ao planejamento familiar, que garante a continuidade do legado, que já está sendo preparado para futuras gerações e mantém viva a história da queijaria.

Assim como o queijo da Serra da Canastra é resultado de séculos de tradição aliados a processos modernos de produção, o Sicredi carrega a essência do cooperativismo com soluções atuais. Preservando o DNA comunitário, a instituição investe em tecnologia, inovação e serviços digitais para acompanhar as transformações do mercado.

Sicredi: crescimento expressivo e impacto real para os produtores

O cooperativismo de crédito cria um efeito multiplicador. Apoiar micro, pequenas e médias empresas significa gerar empregos, fortalecer a economia local e estimular a cadeia produtiva.

O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e da América Latina, formada por mais de 100 cooperativas espalhadas por todo o país. Além disso, também é a segunda maior instituição financeira repassadora de crédito rural do Brasil com soluções estratégicas de apoio ao agronegócio, setor vital para Minas Gerais e para o Brasil.

Com mais de 9,5 milhões de associados que ultrapassam 3 mil agências, o Sicredi oferece um portfólio acima de 300 produtos e serviços financeiros voltados para pessoas físicas, jurídicas e o agronegócio, acumulando mais de R$ 100 bilhões em ativos totais.

E esse sucesso não é à toa. A instituição apresenta diferenciais claros em relação aos bancos tradicionais:

taxas mais acessíveis;



gestão democrática e participativa;



resultados compartilhados entre associados;



atendimento humanizado e próximo;

compromisso com responsabilidade social e sustentabilidade.

Esse modelo transforma o conceito de serviço financeiro, já que, além de movimentar recursos financeiros, também gera impacto real e duradouro na vida das pessoas e comunidades.

O impacto da instituição no dia a dia do empreendedor mineiro

Para o produtor mineiro, o Sicredi é mais que um parceiro estratégico. Seja com linhas de crédito específicas, consultoria financeira ou programas de sustentabilidade, o Sicredi contribui para que o setor se fortaleça e mantenha suas tradições. Esse modelo fortalece empresas e cadeias produtivas inteiras, impulsionando o desenvolvimento regional

Entre os principais benefícios, estão:

Acesso facilitado ao crédito: capital de giro, financiamento de equipamentos e crédito rural com condições mais competitivas;



Relacionamento próximo: atendimento personalizado por quem conhece a realidade local;



Participação ativa: associados participam de assembleias e decisões, independentemente do valor investido;

Retorno social: recursos investidos permanecem circulando na comunidade, fortalecendo a economia local e gerando empregos.

É por isso que, no estado mineiro, a atuação do Sicredi vem crescendo com força. Nos últimos 12 meses, o número de pessoas jurídicas (PJ) associadas no Brasil passou por um crescimento de mais de 40%, atingindo 85 mil empresas cooperadas. Dados de julho de 2025 apontam que o market share do Sicredi no estado cresceu 13,8%, consolidando sua presença no mercado local e contribuindo diretamente para a prosperidade do estado.

A atuação da instituição ainda se estende a parcerias internacionais, como a desenvolvida com o Rabobank, e à solidez de garantias adicionais como o FGCoop e a Sicredi Fundo Garantidores (SFG), que asseguram a confiança dos cooperados.

Para saber mais, acesse o site, conheça o Sicredi e se torne um associado: sicredi.com.br

