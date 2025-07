Sicredi gera R$ 25,5 bi em benefícios econômicos para associados em 2024

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Num contexto de busca constante por alternativas econômicas mais sustentáveis, o cooperativismo de crédito tem se destacado ao apresentar impactos concretos na vida de milhões de brasileiros. É o que mostra um levantamento recente do Sicredi.

Conforme o Índice de Benefício Econômico do Sicredi (BES), somente em 2024, os associados da primeira cooperativa financeira do Brasil receberam um total de R$ 25,5 bilhões em benefícios econômicos, o que equivale a uma economia média de R$ 2.931,17 por pessoa. O BES segue uma metodologia do Banco Central e avalia o retorno gerado pelas cooperativas aos seus membros com base em três pilares centrais: condições mais vantajosas para crédito, investimentos financeiros e a distribuição dos resultados obtidos.

“Diante de uma realidade em que muitos ainda enfrentam barreiras no acesso ao sistema financeiro tradicional, o valor repassado aos associados em 2024 não é apenas uma cifra, é um indicativo claro de que é viável construir um modelo econômico mais inclusivo, democrático e eficiente, capaz de promover prosperidade, além de impulsionar a geração de emprego e renda. Em Minas Gerais, são mais de 450 mil associados que confiam no cooperativismo de crédito como importante agente do desenvolvimento”, afirma o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Os R$ 25,5 bilhões em benefícios representam um avanço de 8,5% em comparação com o ano anterior, reforçando uma trajetória de crescimento constante. Haja vista que em 2022 foram R$ 20,8 bilhões e em 2023 R$ 23,5 bilhões.

Atuação do Sicredi em Minas Gerais

O Sicredi vem projetando a ampliação da presença física no território mineiro ao longo de 2025. De acordo com expectativa da instituição, novas agências devem ser inauguradas até o final do ano, totalizando mais de 290 pontos de atendimento. Atualmente, o estado mineiro conta com 256 pontos de atendimento. Além da rede física, o Sicredi também prevê o fortalecimento da atuação digital. Um balanço de 2024 indica que a instituição inaugurou 65 agências, chegando ao final do ano com 241 em 227 cidades de Minas Gerais, o que representa crescimento superior a 30% da cobertura do estado.

“A abertura de novos pontos de atendimento reforça nosso compromisso com a presença próxima em cada localidade onde atuamos. Acreditamos que o contato direto com os associados é essencial para construir relações duradouras e compreender as particularidades de cada região. Embora o atendimento digital ofereça agilidade nas operações do dia a dia, é a presença física que permite um olhar mais atento às necessidades locais, impulsionando o desenvolvimento e contribuindo para o fortalecimento da economia regional. Em 2025, cerca de 50 novos municípios mineiros passarão a contar com unidades do Sicredi, reafirmando nosso propósito de estar ao lado das pessoas, onde quer que elas estejam,” complementa Port.

Márcio Port, presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, fala sobre a importância do contato direto com os associados em busca de relações duradouras e a compreensão da particularidade de cada região Divulgação Sicredi

Reconhecimentos nacionais e internacionais

O Sicredi foi destaque na premiação “Reconhecimento BNDES 2025 – Agentes Financeiros Destaque 2024” ao conquistar oito prêmios entre 12 categorias, liderando em seis delas, sendo: Mulheres Empreendedoras, Micro e Pequenos Negócios, Linhas Agropecuárias, Atendimento ao Cliente, Reconstrução no RS e Finame 60 anos.

Pelo segundo ano seguido, o Sicredi foi o maior repassador de recursos do BNDES, com R$ 12,2 bilhões liberados em 2024, um crescimento de 49% em relação a 2023. Além disso, foram mais de 87 mil operações, indicando uma alta de 76%, e R$ 1,6 bilhão destinados ao programa para pequenas e médias empresas, com 31% de participação no mercado. A carteira com linhas BNDES superou R$ 30 bilhões.

A instituição também conquistou a 5ª posição entre as melhores instituições financeiras brasileiras no ranking global Forbes World’s Best Banks 2025, elaborado em parceria com a Statista, com base nas avaliações de mais de 50 mil clientes de 34 países, que destacaram confiança, atendimento, serviços digitais e condições contratuais.

Atualmente, os 9 milhões de associados são atendidos por uma rede de mais de 2,9 mil agências, ocupando mais de 2,1 mil municípios do Brasil e, sendo em mais de 200 deles, a única fisicamente presente.