Cooperativismo em expansão

Cooperativa mineira impulsiona o setor de saúde com soluções financeiras

Sicoob Credicom soma mais de 133 mil cooperados e se consolida como referência nacional no atendimento a profissionais do setor

SicoobCredicom
Conteúdo patrocinado Sicoob Credicom
Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores
24/10/2025 15:12 - atualizado em 24/10/2025 15:56

Sicoob
Profissionais contam com o apoio financeiro do Sicoob Credicom, cooperativa que alia propósito, taxas justas e atendimento personalizado crédito: Divulgação Sicoob

As cooperativas, que se diferenciam dos bancos tradicionais por distribuir resultados entre os próprios associados, têm se mostrado cada vez mais atrativas em tempos de busca por estabilidade e propósito. Nos últimos cinco anos, o Sicoob Credicom distribuiu R$ 596 milhões em sobras aos cooperados, em valores proporcionais à participação de cada um nas atividades financeiras da instituição.

Criada há 33 anos por um grupo de médicos, a Credicom se tornou uma das maiores instituições financeiras da área da saúde no Brasil e de Minas Gerais. Atualmente, reúne mais de 133 mil cooperados, entre profissionais, empresários e estudantes do setor, atendidos por 57 pontos presenciais em Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Pará, além de canais digitais com abrangência nacional.

“A Credicom oferece tudo o que os bancos ofertam, mas com um diferencial essencial: atendimento personalizado, além de taxas mais justas e atrativas, que beneficiam não apenas o bolso do cooperado, mas toda a comunidade. Nosso propósito é cooperar para transformar vidas”, afirma João Augusto Oliveira Fernandes, presidente do Sicoob Credicom.

Produtos e serviços que impulsionam o cooperado

Para atender às diferentes necessidades dos cooperados, a Credicom oferece um portfólio completo de produtos e serviços financeiros, que inclui contas correntes, cartões de crédito e débito, investimentos, seguros, consórcios e previdência.

Há também linhas de crédito pessoal, empresarial, rural e imobiliário. Para empreendedores e clínicas, a cooperativa disponibiliza soluções integradas de pagamento por meio da SIPAG (a maquininha de cartão do Sicoob), com taxas diferenciadas e suporte técnico especializado.

Desempenho que reforça solidez

Os resultados financeiros da Credicom refletem seu crescimento sustentável.
Até julho de 2025, o ativo total superou R$ 8,75 bilhões, o patrimônio líquido ultrapassou R$ 1,28 bilhão e as operações de crédito atingiram R$ 4,93 bilhões.
Esses números colocam a instituição entre as mais rentáveis de Minas Gerais, segundo dados do Banco Central, ao lado de grandes instituições financeiras regionais e nacionais.

Sicoob
Segundo dados do Banco Central, o Sicoob Credicom está entre as instituições mais rentáveis de Minas Gerais, refletindo sua gestão sólida e sustentável Divulgação Sicoob

Compromisso com a educação e o impacto social

Além do desempenho econômico, o Sicoob Credicom se destaca pelo compromisso com a educação financeira, o desenvolvimento local e a responsabilidade social.
Em 2024, mais de 12 mil pessoas foram beneficiadas por ações de voluntariado e programas do Instituto Credicom, que estimulam o cooperativismo e a cidadania em comunidades de diferentes regiões.

Reconhecida por sua gestão e cultura organizacional, a cooperativa recebeu prêmios como o SomosCoop Ouro – Categoria Excelência e o selo “Lugar Incrível para se Trabalhar” pelo terceiro ano consecutivo.

Um modelo que une propósito e desempenho

Com trajetória sólida e foco em atender às necessidades específicas dos profissionais da saúde, o Sicoob Credicom mostra como o cooperativismo pode unir propósito, rentabilidade e sustentabilidade, oferecendo soluções acessíveis a quem faz da saúde sua vocação.

Para saber mais acesse sicoobcredi.com e faça uma simulação personalizada para encontrar as melhores opções de crédito.

