Cooperativa mineira impulsiona o setor de saúde com soluções financeiras

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

As cooperativas, que se diferenciam dos bancos tradicionais por distribuir resultados entre os próprios associados, têm se mostrado cada vez mais atrativas em tempos de busca por estabilidade e propósito. Nos últimos cinco anos, o Sicoob Credicom distribuiu R$ 596 milhões em sobras aos cooperados, em valores proporcionais à participação de cada um nas atividades financeiras da instituição.

Criada há 33 anos por um grupo de médicos, a Credicom se tornou uma das maiores instituições financeiras da área da saúde no Brasil e de Minas Gerais. Atualmente, reúne mais de 133 mil cooperados, entre profissionais, empresários e estudantes do setor, atendidos por 57 pontos presenciais em Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Pará, além de canais digitais com abrangência nacional.

“A Credicom oferece tudo o que os bancos ofertam, mas com um diferencial essencial: atendimento personalizado, além de taxas mais justas e atrativas, que beneficiam não apenas o bolso do cooperado, mas toda a comunidade. Nosso propósito é cooperar para transformar vidas”, afirma João Augusto Oliveira Fernandes, presidente do Sicoob Credicom.

Produtos e serviços que impulsionam o cooperado

Para atender às diferentes necessidades dos cooperados, a Credicom oferece um portfólio completo de produtos e serviços financeiros, que inclui contas correntes, cartões de crédito e débito, investimentos, seguros, consórcios e previdência.

Há também linhas de crédito pessoal, empresarial, rural e imobiliário. Para empreendedores e clínicas, a cooperativa disponibiliza soluções integradas de pagamento por meio da SIPAG (a maquininha de cartão do Sicoob), com taxas diferenciadas e suporte técnico especializado.

Desempenho que reforça solidez

Os resultados financeiros da Credicom refletem seu crescimento sustentável.

Até julho de 2025, o ativo total superou R$ 8,75 bilhões, o patrimônio líquido ultrapassou R$ 1,28 bilhão e as operações de crédito atingiram R$ 4,93 bilhões.

Esses números colocam a instituição entre as mais rentáveis de Minas Gerais, segundo dados do Banco Central, ao lado de grandes instituições financeiras regionais e nacionais.

Segundo dados do Banco Central, o Sicoob Credicom está entre as instituições mais rentáveis de Minas Gerais, refletindo sua gestão sólida e sustentável Divulgação Sicoob

Compromisso com a educação e o impacto social

Além do desempenho econômico, o Sicoob Credicom se destaca pelo compromisso com a educação financeira, o desenvolvimento local e a responsabilidade social.

Em 2024, mais de 12 mil pessoas foram beneficiadas por ações de voluntariado e programas do Instituto Credicom, que estimulam o cooperativismo e a cidadania em comunidades de diferentes regiões.

Reconhecida por sua gestão e cultura organizacional, a cooperativa recebeu prêmios como o SomosCoop Ouro – Categoria Excelência e o selo “Lugar Incrível para se Trabalhar” pelo terceiro ano consecutivo.

Um modelo que une propósito e desempenho

Com trajetória sólida e foco em atender às necessidades específicas dos profissionais da saúde, o Sicoob Credicom mostra como o cooperativismo pode unir propósito, rentabilidade e sustentabilidade, oferecendo soluções acessíveis a quem faz da saúde sua vocação.

Para saber mais acesse sicoobcredi.com e faça uma simulação personalizada para encontrar as melhores opções de crédito.

