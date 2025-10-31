Comerciários têm papel central no crescimento econômico de Minas Gerais

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

No dia 30 de outubro é celebrado o Dia do Comerciário, uma data para valorizar quem faz o comércio acontecer diariamente em Minas Gerais e em todo o Brasil. Presentes em diferentes setores, desde as lojas de rua até os salões de beleza, passando por agências de turismo e serviços diversos, esses profissionais são essenciais na engrenagem econômica do país.

Para o presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, Nadim Donato, a data simboliza reconhecimento e gratidão:

“O Dia do Comerciário é muito importante porque celebramos quem está ao nosso lado em todas as horas. São os comerciários que tocam o negócio junto com a gente. A todos, o nosso cumprimento e agradecimento pela parceria de confiança tão necessária.”

Setor em expansão alimenta economia mineira

O ramo de serviços, que abrange grande parte da atuação dos comerciários, segue em constante crescimento. Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS – IBGE), o volume dessa categoria está 18,7% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020). Em Minas Gerais, os destaques vão para os serviços de informação e comunicação, com crescimento de 5,3%, e os serviços prestados às famílias, com alta de 1,9% em 12 meses.

Esse avanço é resultado direto do trabalho diário de milhares de trabalhadores que fazem do comércio um setor vivo, dinâmico e em transformação.

Fecomércio MG, Sesc e Senac: compromisso com o desenvolvimento social

Para fortalecer esse protagonismo, o Sistema Fecomércio MG promove ações voltadas para o desenvolvimento econômico e social da comunidade comerciária. São iniciativas em áreas como educação, saúde, cultura, lazer e assistência social, que impactam diretamente a vida dos profissionais e suas famílias.

Composto pelo Fecomércio MG, SESC Minas Gerais e SENAC, o sistema atua em dezenas de municípios mineiros e é parte da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O Sesc conta com 38 unidades fixas e 13 móveis em Minas Gerais, oferecendo serviços como atendimento médico e odontológico, escolas, clubes de lazer, turismo e ações culturais.

O Senac é referência em educação profissional, com 40 unidades no estado e cursos presenciais e a distância em áreas como gestão, tecnologia, beleza, saúde, gastronomia e comércio.

Uma homenagem a quem movimenta o dia a dia de todos

Comemorado por todo o setor, o Dia do Comerciário é mais do que uma data, é uma homenagem a quem atua com dedicação, acolhimento e energia. Comerciários que fazem parte do cotidiano da população mineira, geram empregos e contribuem para o desenvolvimento sustentável do estado.

