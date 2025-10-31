Comerciários têm papel central no crescimento econômico de Minas Gerais
Campanha do Sistema Fecomércio MG dá visibilidade ao protagonismo de quem está na linha de frente do comércio de bens, serviços e turismo
No dia 30 de outubro é celebrado o Dia do Comerciário, uma data para valorizar quem faz o comércio acontecer diariamente em Minas Gerais e em todo o Brasil. Presentes em diferentes setores, desde as lojas de rua até os salões de beleza, passando por agências de turismo e serviços diversos, esses profissionais são essenciais na engrenagem econômica do país.
Para o presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, Nadim Donato, a data simboliza reconhecimento e gratidão:
“O Dia do Comerciário é muito importante porque celebramos quem está ao nosso lado em todas as horas. São os comerciários que tocam o negócio junto com a gente. A todos, o nosso cumprimento e agradecimento pela parceria de confiança tão necessária.”
Setor em expansão alimenta economia mineira
O ramo de serviços, que abrange grande parte da atuação dos comerciários, segue em constante crescimento. Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS – IBGE), o volume dessa categoria está 18,7% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020). Em Minas Gerais, os destaques vão para os serviços de informação e comunicação, com crescimento de 5,3%, e os serviços prestados às famílias, com alta de 1,9% em 12 meses.
Esse avanço é resultado direto do trabalho diário de milhares de trabalhadores que fazem do comércio um setor vivo, dinâmico e em transformação.
Fecomércio MG, Sesc e Senac: compromisso com o desenvolvimento social
Para fortalecer esse protagonismo, o Sistema Fecomércio MG promove ações voltadas para o desenvolvimento econômico e social da comunidade comerciária. São iniciativas em áreas como educação, saúde, cultura, lazer e assistência social, que impactam diretamente a vida dos profissionais e suas famílias.
Composto pelo Fecomércio MG, SESC Minas Gerais e SENAC, o sistema atua em dezenas de municípios mineiros e é parte da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
O Sesc conta com 38 unidades fixas e 13 móveis em Minas Gerais, oferecendo serviços como atendimento médico e odontológico, escolas, clubes de lazer, turismo e ações culturais.
O Senac é referência em educação profissional, com 40 unidades no estado e cursos presenciais e a distância em áreas como gestão, tecnologia, beleza, saúde, gastronomia e comércio.
Uma homenagem a quem movimenta o dia a dia de todos
Comemorado por todo o setor, o Dia do Comerciário é mais do que uma data, é uma homenagem a quem atua com dedicação, acolhimento e energia. Comerciários que fazem parte do cotidiano da população mineira, geram empregos e contribuem para o desenvolvimento sustentável do estado.
Para saber mais sobre como o Sistema Fecomércio MG e todo seu trabalho em prol dos comerciários acesse: fecomerciomg.org.br