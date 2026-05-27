Grupo Patrimar amplia lucro em 72% e avança em rentabilidade
Com expansão no Minha Casa Minha Vida e foco em eficiência operacional, companhia mantém crescimento mesmo em cenário econômico desafiador
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O mercado imobiliário brasileiro segue atravessando um cenário de desafios macroeconômicos, marcado por juros elevados, crédito mais restrito e maior cautela por parte dos consumidores. Ainda assim, construtoras e incorporadoras vêm adotando estratégias voltadas para eficiência operacional, gestão de capital e diversificação de portfólio como forma de sustentar o crescimento e preservar a rentabilidade.
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Nesse contexto, empresas com atuação em diferentes segmentos residenciais têm conseguido ampliar resultados financeiros ao apostar em modelos mais equilibrados de operação e em produtos alinhados à demanda atual do mercado, especialmente no setor econômico. É o caso do Grupo Patrimar, que encerrou o primeiro trimestre de 2026 com avanço nos indicadores operacionais e monetários.
A companhia registrou lucro líquido de R$ 7 milhões entre janeiro e março deste ano, crescimento de 71,8% em comparação com o mesmo período de 2025. Já a margem bruta ajustada alcançou 31,6% no trimestre, avanço de 6,4 pontos percentuais na comparação anual. O banco de terrenos da empresa, indicador que representa o potencial de novos empreendimentos futuros, encerrou o período avaliado em R$ 14,3 bilhões.
Segmento econômico ganha protagonismo
Um dos movimentos observados no setor nos últimos anos é o fortalecimento do mercado de habitação social, impulsionado principalmente pelo programa Minha Casa Minha Vida. Com maior velocidade de vendas e ciclos financeiros considerados mais eficientes, o modelo tem atraído atenção de incorporadoras que buscam previsibilidade operacional e geração de caixa.
No Grupo Patrimar, esse avanço foi puxado pela Novolar, marca voltada para a categoria econômico e média renda. A participação da empresa na receita líquida consolidada cresceu 22,4 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre do ano passado. No acumulado dos últimos doze meses, o avanço foi de 8,2%.
As vendas líquidas da Novolar também cresceram 74% na comparação com o mesmo período de 2025, refletindo o bom desempenho comercial da operação e o fortalecimento da demanda por imóveis enquadrados no programa habitacional federal. Esse avanço ganha tração com a chegada estratégica da marca à capital de São Paulo, mercado considerado chave para a expansão geográfica do grupo e para a consolidação de seu ciclo de crescimento no segmento econômico.
Mercado de alto padrão mantém ritmo de lançamentos
Ao mesmo tempo em que o segmento econômico ganha espaço, o negócio de médio e alto padrão continua registrando novos projetos em regiões estratégicas. Em Minas Gerais, um dos destaques recentes foi o avanço do empreendimento Reserva Jardins, desenvolvido pela Patrimar Engenharia em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Em março, a empresa lançou o condomínio Place Dauphine, reforçando a aposta em projetos voltados ao nicho de luxo. Segundo a companhia, os lançamentos acumulados nos últimos doze meses já se aproximam de R$ 3 bilhões em valor geral de vendas, patamar considerado adequado para a estratégia atual da operação.
Gestão financeira e liquidez entram no radar das incorporadoras
Além do desempenho comercial, outro tema que vem ganhando espaço neste ramo é a busca por estruturas financeiras mais eficientes. Em um ambiente de maior seletividade de crédito, iniciativas voltadas à liquidez e monetização de ativos têm se tornado cada vez mais frequentes no setor.
No caso do Grupo Patrimar, a companhia anunciou a estruturação de um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) voltado para a venda de unidades concluídas ou em fase final de conclusão. A iniciativa faz parte da estratégia de fortalecer o caixa e manter o crescimento com disciplina financeira.
Os resultados comerciais registrados em abril também reforçaram o momento operacional da empresa. Somente no mês, as vendas líquidas somaram R$ 192 milhões, volume equivalente a 94% de tudo o que foi comercializado durante o primeiro trimestre. Para 2026, a expectativa é de recebimentos na ordem de R$ 739 milhões, além do potencial de venda das unidades ainda disponíveis em estoque.
Sustentabilidade e governança ganham espaço na estratégia
Paralelamente aos resultados financeiros, a incorporação de critérios ESG (ambientais, sociais e de governança) tem se tornado um fator de diferenciação no setor de construção civil. No Grupo Patrimar, esse movimento ganhou destaque com a recente conquista do status de EDGE Champion, um reconhecimento internacional voltado para a eficiência construtiva e redução de impactos ambientais. A meta da companhia é certificar 80% do volume de seus projetos nos próximos três anos, com a ambição de atingir 100% em até cinco anos.
Essa agenda se desdobra em diferentes dimensões dentro da operação. Do ponto de vista produtivo, reflete-se na busca contínua por eficiência, redução de desperdícios e uso de materiais mais inteligentes e sustentáveis nos canteiros de obras. Trata-se de uma vertente que também atrai a atenção de financiadores, que passam a valorizar práticas alinhadas à solidez e à qualidade de execução dos projetos. No âmbito social, o foco está em ampliar oportunidades e fortalecer o impacto das iniciativas nas comunidades de entorno das construções, enquanto no campo da governança, a Companhia adota estruturas e processos de prestação de contas compatíveis com os principais players da bolsa brasileira, mantendo o rigor de gestão mesmo sob uma estrutura de controle familiar.
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Para acompanhar os próximos lançamentos e conhecer mais sobre os empreendimentos e estratégias da companhia, acesse o site do grupo: patrimar.com.br