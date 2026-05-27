Grupo Patrimar amplia lucro em 72% e avança em rentabilidade

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O mercado imobiliário brasileiro segue atravessando um cenário de desafios macroeconômicos, marcado por juros elevados, crédito mais restrito e maior cautela por parte dos consumidores. Ainda assim, construtoras e incorporadoras vêm adotando estratégias voltadas para eficiência operacional, gestão de capital e diversificação de portfólio como forma de sustentar o crescimento e preservar a rentabilidade.

Nesse contexto, empresas com atuação em diferentes segmentos residenciais têm conseguido ampliar resultados financeiros ao apostar em modelos mais equilibrados de operação e em produtos alinhados à demanda atual do mercado, especialmente no setor econômico. É o caso do Grupo Patrimar, que encerrou o primeiro trimestre de 2026 com avanço nos indicadores operacionais e monetários.

A companhia registrou lucro líquido de R$ 7 milhões entre janeiro e março deste ano, crescimento de 71,8% em comparação com o mesmo período de 2025. Já a margem bruta ajustada alcançou 31,6% no trimestre, avanço de 6,4 pontos percentuais na comparação anual. O banco de terrenos da empresa, indicador que representa o potencial de novos empreendimentos futuros, encerrou o período avaliado em R$ 14,3 bilhões.

Segmento econômico ganha protagonismo

Um dos movimentos observados no setor nos últimos anos é o fortalecimento do mercado de habitação social, impulsionado principalmente pelo programa Minha Casa Minha Vida. Com maior velocidade de vendas e ciclos financeiros considerados mais eficientes, o modelo tem atraído atenção de incorporadoras que buscam previsibilidade operacional e geração de caixa.

No Grupo Patrimar, esse avanço foi puxado pela Novolar, marca voltada para a categoria econômico e média renda. A participação da empresa na receita líquida consolidada cresceu 22,4 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre do ano passado. No acumulado dos últimos doze meses, o avanço foi de 8,2%.

As vendas líquidas da Novolar também cresceram 74% na comparação com o mesmo período de 2025, refletindo o bom desempenho comercial da operação e o fortalecimento da demanda por imóveis enquadrados no programa habitacional federal. Esse avanço ganha tração com a chegada estratégica da marca à capital de São Paulo, mercado considerado chave para a expansão geográfica do grupo e para a consolidação de seu ciclo de crescimento no segmento econômico.





Novolar Freguesia do Ó em São Paulo,SP Empreendimentos voltados ao Minha Casa Minha Vida ganharam maior participação na operação da companhia ao longo do trimestre Divulgação Patrimar

Mercado de alto padrão mantém ritmo de lançamentos

Ao mesmo tempo em que o segmento econômico ganha espaço, o negócio de médio e alto padrão continua registrando novos projetos em regiões estratégicas. Em Minas Gerais, um dos destaques recentes foi o avanço do empreendimento Reserva Jardins, desenvolvido pela Patrimar Engenharia em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Em março, a empresa lançou o condomínio Place Dauphine, reforçando a aposta em projetos voltados ao nicho de luxo. Segundo a companhia, os lançamentos acumulados nos últimos doze meses já se aproximam de R$ 3 bilhões em valor geral de vendas, patamar considerado adequado para a estratégia atual da operação.

Gestão financeira e liquidez entram no radar das incorporadoras

Além do desempenho comercial, outro tema que vem ganhando espaço neste ramo é a busca por estruturas financeiras mais eficientes. Em um ambiente de maior seletividade de crédito, iniciativas voltadas à liquidez e monetização de ativos têm se tornado cada vez mais frequentes no setor.

No caso do Grupo Patrimar, a companhia anunciou a estruturação de um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) voltado para a venda de unidades concluídas ou em fase final de conclusão. A iniciativa faz parte da estratégia de fortalecer o caixa e manter o crescimento com disciplina financeira.

Os resultados comerciais registrados em abril também reforçaram o momento operacional da empresa. Somente no mês, as vendas líquidas somaram R$ 192 milhões, volume equivalente a 94% de tudo o que foi comercializado durante o primeiro trimestre. Para 2026, a expectativa é de recebimentos na ordem de R$ 739 milhões, além do potencial de venda das unidades ainda disponíveis em estoque.

Sustentabilidade e governança ganham espaço na estratégia



Paralelamente aos resultados financeiros, a incorporação de critérios ESG (ambientais, sociais e de governança) tem se tornado um fator de diferenciação no setor de construção civil. No Grupo Patrimar, esse movimento ganhou destaque com a recente conquista do status de EDGE Champion, um reconhecimento internacional voltado para a eficiência construtiva e redução de impactos ambientais. A meta da companhia é certificar 80% do volume de seus projetos nos próximos três anos, com a ambição de atingir 100% em até cinco anos.



Essa agenda se desdobra em diferentes dimensões dentro da operação. Do ponto de vista produtivo, reflete-se na busca contínua por eficiência, redução de desperdícios e uso de materiais mais inteligentes e sustentáveis nos canteiros de obras. Trata-se de uma vertente que também atrai a atenção de financiadores, que passam a valorizar práticas alinhadas à solidez e à qualidade de execução dos projetos. No âmbito social, o foco está em ampliar oportunidades e fortalecer o impacto das iniciativas nas comunidades de entorno das construções, enquanto no campo da governança, a Companhia adota estruturas e processos de prestação de contas compatíveis com os principais players da bolsa brasileira, mantendo o rigor de gestão mesmo sob uma estrutura de controle familiar.



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Para acompanhar os próximos lançamentos e conhecer mais sobre os empreendimentos e estratégias da companhia, acesse o site do grupo: patrimar.com.br

