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A educação é um dos caminhos para ampliar oportunidades e reduzir as desigualdades sociais. No Brasil, onde o acesso ao ensino de qualidade ainda representa um desafio, iniciativas que oferecem formação gratuita desempenham um papel importante. É nesse contexto que atuam as 34 Escolas Sociais do Marista Brasil, que atendem mais de 15 mil estudantes em diferentes regiões do país.



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O objetivo das unidades é impulsionar a formação dos alunos e dar condições para que construam seus projetos de vida. A atuação está alinhada à missão educativa marista, inspirada nos princípios de São Marcelino Champagnat, fundador do Instituto Marista, que compreendia a educação como um instrumento de transformação social e de construção de uma sociedade mais justa e solidária.



Na região de Minas Gerais e Espírito Santo, esse trabalho está presente em duas unidades. A Escola Marista Champagnat Terra Vermelha, localizada em Vila Velha (ES), conta com 770 estudantes, e a Escola Marista Guadalupe, em Januária (MG), atende 385 estudantes.

Educação como missão e compromisso social

De acordo com Alessandro Marques da Luz, superintendente do Marista Brasil, viabilizar uma educação gratuita está diretamente relacionada ao compromisso institucional com a formação de crianças e adolescentes, capaz de gerar transformações que ultrapassam os muros da escola.



“Nas Escolas Sociais, esse compromisso se traduz na oferta de uma educação gratuita e de qualidade, que considera cada estudante em suas potencialidades e busca ampliar suas oportunidades de desenvolvimento. Nosso propósito é que os alunos encontrem na educação condições para construir seus projetos de vida e contribuir para a transformação de suas comunidades”, ressalta.



A proposta pedagógica considera o estudante em suas diferentes dimensões, estimulando a autonomia, a convivência e a participação social. O trabalho também envolve a relação com as famílias e com as comunidades atendidas, reconhecendo a importância desses vínculos ao desenvolvimento e à aprendizagem.

Atividades esportivas, culturais e tecnológicas complementam a formação dos alunos e incentivam o desenvolvimento de novas habilidades Marista Brasil / Divulgação

De forma integrada ao currículo, as unidades oferecem atividades esportivas, culturais, ligadas à tecnologia e à preservação ao meio ambiente. A atuação em rede proporciona que os estudantes façam parte de eventos nacionais, como a Olimpíada Marista Brasil, o Festival Marista de Arte e Cultura, o Festival Marista de Robótica, o Observatório Marista do Clima e o Encontro de Jovens Maristas, que reúnem anualmente milhares de participantes de todo o país.



As Escolas Sociais também são espaços de encontro, convivência e transformação dos territórios, com bibliotecas disponíveis para que a comunidade e instituições de ensino públicas vizinhas possam aproveitar o acervo, além da realização de eventos abertos com atrações artísticas, gastronômicas e serviços como oficinas de elaboração de currículos e emissão de documentos.

Impacto para a vida e para o planeta

Com 25 anos de atuação na região de Terra Vermelha, em Vila Velha (ES), a Escola Marista Champagnat Terra Vermelha já atendeu a muitos estudantes. Entre aqueles que passaram pela instituição está Matheus Emídio, ex-aluno que hoje integra a equipe da escola. “Eu sou fruto de uma Escola Social e sei o quanto esse trabalho é importante na vida de crianças e jovens que enfrentam situações de vulnerabilidade”, conta.



Ele conta que a instituição o acolheu em diferentes momentos, inclusive em períodos mais difíceis, quando perdeu a mãe e o irmão durante a pandemia. “Encontrei na escola pessoas que olharam para mim com carinho e humanidade. Hoje, poder voltar ao Marista como colaborador é uma forma de contribuir com outros estudantes e retribuir um pouco de tudo o que recebi. Tenho muita gratidão por essa instituição, que foi como uma mãe para mim e teve um papel fundamental na pessoa que sou hoje”, relata.



É lá também que 23 estudantes participam de uma parceria inédita com o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (IPRAM) para monitorar grandes tubarões e raias na costa capixaba. A iniciativa integra o Observatório Marista do Clima de Terra Vermelha, projeto que transforma alunos do ensino básico em jovens pesquisadores e utiliza a presença desses animais, que estão no topo da cadeia alimentar, como indicadores da saúde do oceano, da qualidade do ecossistema, do equilíbrio da biodiversidade e dos efeitos da atividade humana.

Na Escola Marista Champagnat Terra Vermelha, estudantes participam de pesquisas sobre tubarões e raias, unindo aprendizado e preservação ambiental Marista Brasil / Divulgação

A cooperação técnica com o IPRAM, organização da sociedade civil fundada por biólogos e médicos-veterinários, permite que estudantes e especialistas estruturar um banco de dados sobre as ocorrências de elasmobrânquios (tubarões e raias) no Estado, contribuindo com informações para futuras políticas públicas e ações de preservação ambiental.

Uma rede nacional comprometida com a educação

O Marista Brasil tem 97 escolas distribuídas pelo país e 34 são Escolas Sociais. Essas unidades constituem parte essencial da missão institucional, ao oferecer educação gratuita a estudantes em situação de vulnerabilidade social e fomentar o acesso ao ensino de qualidade.



A manutenção dessa estrutura envolve desafios de gestão e planejamento, considerando as diferentes realidades das comunidades atendidas e a necessidade de assegurar recursos para o desenvolvimento das atividades educacionais. A sustentabilidade do modelo, portanto, é fundamental para a permanência das Escolas Sociais e para a continuidade de sua atuação.



Alessandro Marques da Luz acredita que a responsabilidade com a gestão dos recursos está diretamente relacionada à capacidade de preservar e desenvolver esse trabalho. “Manter uma rede de 34 Escolas Sociais, que atendem cerca de 15 mil estudantes, exige planejamento, gestão responsável dos recursos e uma estrutura que assegure a continuidade das atividades”, destaca.

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Instituição presente em todo o país

O Marista Brasil é uma rede de colégios e escolas que está presente em 21 estados brasileiros e no Distrito Federal, atendendo cerca de 100 mil crianças, jovens e adultos em 97 unidades de ensino. Os estudantes recebem formação integral, composta pela tradição dos valores Maristas e pela excelência acadêmica alinhada aos desafios contemporâneos. Por meio de propostas pedagógicas diferenciadas, crianças e jovens desenvolvem conhecimento, pensamento crítico, autonomia e se tornam mais preparados para viver em uma sociedade em constante transformação. Saiba mais em: maristabrasil.org/

