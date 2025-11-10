Colégio Marista é a única escola a enviar representantes para a COP 30

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Belém (PA) volta a ser o centro das atenções globais quando o assunto é o futuro do planeta. Antes de sediar oficialmente a COP30, em 2025, a capital paraense recebe, neste mês de novembro, a Conferência Nacional do Observatório Marista do Clima. O evento, realizado no Colégio Marista Nazaré, reúne estudantes e educadores de todo o país em um grande movimento de mobilização e aprendizado sobre sustentabilidade e marca a preparação da Rede Marista para o maior encontro mundial sobre mudanças climáticas.

Mais do que um evento preparatório, a conferência simboliza o compromisso da instituição com a formação de uma geração consciente e engajada. O Marista Brasil será a única rede de ensino a enviar representantes de todas as suas unidades à COP30, com cerca de 300 participantes, entre eles, 190 estudantes e 112 educadores, vindos de 81 colégios do país, além de uma delegação do Chile.

Educação climática que transforma realidades

A mobilização em torno da COP30 nasce do Observatório Marista do Clima, iniciativa que conecta ações pedagógicas, pesquisas e projetos locais de sustentabilidade em toda a rede.

“A educação precisa formar para uma consciência solidária e justa, na qual todos se sintam parte de uma travessia comum e busquem uma nova forma de existir”, afirma o Irmão Paulo Soares, um dos idealizadores do projeto e gerente de Identidade, Missão e Vocação do Marista Brasil.

Entre as ações que integram essa jornada está a Simulação Marista da COP, atividade que transforma a sala de aula em uma conferência internacional. Nela, os estudantes representam países e propõem soluções para os desafios ambientais, desenvolvendo pensamento crítico, cooperação global e senso de responsabilidade, competências essenciais para quem vai herdar e reconstruir o planeta.

Alunos do Colégio Marista, realizaram plantio de árvores nativas e distribuíram panfletos sobre arborização urbana à comunidade local Divulgação Marista Brasil

Conscientização ambiental que se transforma em ação

Nas escolas Maristas de todo o país, a preocupação com o meio ambiente se traduz em práticas concretas. Projetos de reaproveitamento da água da chuva, redução do consumo de energia, campanhas de lixo zero e hortas comunitárias são apenas alguns exemplos de como o compromisso ambiental está presente no cotidiano das unidades.

Em Belo Horizonte (MG), as unidades desenvolveram, ao longo do ano, uma série de atividades que serão apresentadas durante a conferência em Belém.

Arborização urbana no Marista Dom Silvério

Estudantes voluntários do Colégio Marista Dom Silvério promoveram uma ação de arborização urbana no entorno da escola, na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Foram plantadas espécies nativas, como ipês e sibipirunas, e distribuídos panfletos informativos à comunidade, orientando sobre o serviço gratuito de plantio de árvores oferecido pela Prefeitura de Belo Horizonte.

A iniciativa reforça a importância da vegetação urbana para melhorar a qualidade do ar, amenizar as temperaturas e tornar as cidades mais resilientes às mudanças climáticas, em um contexto em que o Relatório Mundial de Qualidade do Ar 2024 alerta para índices de poluição acima dos padrões da OMS.

Projeto de coleta seletiva e compostagem envolve estudantes e parceria com associação de catadores para promover reciclagem e consciência ambiental Divulgação Marista Brasil

Coleta seletiva e compostagem no Padre Eustáquio

No Colégio Marista Padre Eustáquio, o foco é a gestão responsável dos resíduos. O Projeto Coleta Seletiva, desenvolvido em parceria com a ASMARE (Associação dos Catadores de Papelão e Material Reaproveitável), estimula a reciclagem de papéis e plásticos dentro da escola, reduzindo o impacto ambiental e fortalecendo o trabalho das cooperativas locais.

Paralelamente, estudantes do 7º ano criaram um sistema de compostagem, transformando resíduos orgânicos em adubo e incentivando práticas sustentáveis nas famílias.

Essas iniciativas reforçam a consciência ambiental e o protagonismo estudantil, valores que traduzem o espírito marista de unir fé, conhecimento e compromisso social em prol da “casa comum”.

Fé, ciência e juventude em defesa do planeta

Com o Brasil prestes a sediar a COP30 e a Campanha da Fraternidade 2025, dedicada à Ecologia Integral, o Marista Brasil reafirma sua missão de educar para transformar.

A Conferência Nacional do Observatório Marista do Clima, no Colégio Marista Nazaré, será um marco de esperança, unindo fé, ciência e juventude em um mesmo propósito: inspirar ações concretas em defesa do meio ambiente e de um futuro sustentável.

Marista Brasil: tradição e excelência acadêmica

Presente em 20 estados brasileiros, o Marista Brasil reúne 96 unidades de ensino, atendendo cerca de 100 mil estudantes da educação infantil ao ensino médio.

A rede alia valores humanistas e excelência acadêmica, formando cidadãos críticos, solidários e preparados para os desafios do século XXI.

Para saber mais, acesse: maristabrasil.org