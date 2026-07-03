Como a engenharia ambiental está regenerando áreas degradadas em MG

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Em diferentes regiões de Minas Gerais, um fenômeno avança de forma progressiva e muitas vezes invisível ao olhar cotidiano: as voçorocas. Essas grandes erosões começam como pequenas fissuras no solo e evoluem com a ação da água da chuva, características do relevo e uso inadequado da terra, até se transformarem em crateras profundas que comprometem propriedades, estradas e áreas urbanas.



O impacto vai além da paisagem. Ao longo do tempo, há perda de terra fértil, assoreamento de cursos d’água e instabilidade geotécnica, com prejuízos econômicos significativos. Em um estado onde cerca de 583 mil pessoas vivem em áreas de risco alto ou muito alto, segundo o Serviço Geológico do Brasil, o avanço dessas erosões se torna também uma questão de segurança e planejamento territorial no estado.



Tradicionalmente, a resposta ao problema tem sido reativa, com intervenções pontuais voltadas à contenção emergencial. No entanto, uma nova abordagem começa a ganhar espaço: a recuperação estruturada dessas áreas, com base em engenharia ambiental e visão de longo prazo.

Minas Gerais se destaca no tratamento de erosões

Esse movimento abre espaço para uma forma de atuação, que já vem sendo aplicada pela Ivoti Ambiental, do Grupo Tazay. Se, na superfície, a recuperação de voçorocas pode parecer uma obra de contenção, na prática o trabalho da empresa se aproxima muito mais de um projeto completo de reengenharia do território.



A chamada “Solução Ivoti” parte de um princípio central: não tratar a voçoroca apenas como um problema localizado, mas como um sistema degradado que precisa ser reconstruído física, hidrológica e ecologicamente.



Em cidades como Itabirito, na região do Quadrilátero Ferrífero, iniciativas conduzidas pela empresa têm demonstrado, na prática, como esse modelo pode ser aplicado. O foco não está apenas na contenção do problema, mas na reestruturação completa da área, com estabilidade, segurança e potencial de uso futuro.

Um problema em curso

O avanço das voçorocas no estado mineiro não ocorre de forma isolada. Ele se conecta a um conjunto mais amplo de transformações no território, muitas vezes silenciosas, mas com efeitos cumulativos sobre a infraestrutura, a economia e o equilíbrio ambiental.



Em áreas de maior fragilidade geológica, essas erosões tendem a se intensificar a partir de uma combinação de fatores. Além da ação da chuva e da topografia, práticas históricas de uso do solo ajudam a explicar a origem de muitas voçorocas.



A retirada da cobertura vegetal, o manejo inadequado da terra, a abertura de caminhos e até antigas valas usadas para delimitar propriedades rurais contribuíram, ao longo do tempo, para concentrar o escoamento da água e acelerar os processos erosivos.

O avanço das voçorocas transforma a paisagem de forma gradual, comprometendo o solo, a infraestrutura e o equilíbrio ambiental em diversas regiões de Minas Gerais Divulgação Ivoti Ambiental

O resultado é um problema difuso, e, em grande parte, ainda sem solução. Fora das áreas urbanas ou de influência direta de grandes empreendimentos, milhares de voçorocas seguem ativas, avançando sobre o território sem intervenções estruturadas.



Paralelamente, outro desafio se impõe: a gestão dos rejeitos gerados pela mineração. Durante décadas, esses materiais foram tratados exclusivamente como resíduos, exigindo grandes áreas de disposição, monitoramento contínuo e investimentos permanentes em controle ambiental. Esse modelo, no entanto, começa a mostrar seus limites.

Projeto da Ivoti Ambiental transforma resíduo mineral em insumo estratégico

Nos últimos anos, uma combinação de fatores, como o aumento das exigências regulatórias, a pressão de investidores, a limitação de áreas disponíveis para disposição e os avanços tecnológicos, têm impulsionado uma revisão profunda na forma como o setor mineral enxerga seus próprios resíduos.



A pergunta que emerge desse contexto é objetiva: é possível transformar parte desses passivos em solução para problemas igualmente estruturais, como a degradação do solo? A proposta desenvolvida pela Ivoti Ambiental nasce exatamente dessa convergência.



Ao integrar a recuperação de voçorocas com o uso de materiais provenientes da mineração, a empresa articula uma solução que atua simultaneamente em dois pontos críticos do território.



De um lado, contribui para a estabilização de áreas degradadas, recomposição do relevo e redução de processos erosivos. De outro, oferece uma alternativa tecnicamente controlada para a destinação de materiais que antes demandavam estruturas permanentes de armazenamento.



Essa lógica introduz um deslocamento importante: o que antes era tratado como custo ambiental passa a ser incorporado a uma cadeia de valor.

Modelo adotado pela empresa combina inovação tecnológica, controle ambiental e reaproveitamento de insumos para restaurar áreas afetadas por processos erosivos Divulgação Ivoti Ambiental

Uma nova lógica para o território

Mais do que uma inovação operacional, o modelo representa uma mudança na forma de pensar a relação entre mineração, meio ambiente e uso do solo. Ou seja, a lógica por trás dessa iniciativa é alinhar o conceito de economia circular, na qual os recursos são reaproveitados de forma inteligente dentro de uma cadeia produtiva.



No caso da recuperação de áreas degradadas, isso significa utilizar materiais disponíveis, com características técnicas adequadas, para resolver problemas estruturais do território. A prática reduz a necessidade de extração de novos insumos, otimiza custos e contribui para soluções ambientalmente mais eficientes. Trata-se de uma mudança de paradigma, enxergar desafios ambientais como oportunidades de inovação.



Assim, ao conectar demandas que historicamente foram tratadas de forma separada, a abordagem cria uma solução integrada baseada em três pilares:

Economia circular: ao reinserir materiais em novos ciclos produtivos;



ao reinserir materiais em novos ciclos produtivos; Inovação tecnológica: com controle técnico e rastreabilidade;

com controle técnico e rastreabilidade; Recuperação ambiental: com foco na regeneração do território.

Essa integração permite mitigar impactos e gerar benefícios simultâneos: redução de custos associados à gestão de rejeitos, diminuição de riscos operacionais e fortalecimento de indicadores ambientais e sociais.



O ponto mais relevante dessa abordagem está na mudança de escala do impacto. Ao invés de tratar voçorocas como eventos isolados ou emergenciais, o modelo permite enfrentá-las como parte de uma estratégia territorial mais ampla, capaz de transformar áreas degradadas em espaços novamente integrados à paisagem e à dinâmica econômica local.

Monitoramento geotécnico e acompanhamento permanente garantem a estabilidade das áreas recuperadas e favorecem a regeneração da vegetação Divulgação Ivoti Ambiental

Nesse processo, a mineração deixa de ser vista apenas como uma atividade de alto impacto e passa a assumir, também, um papel potencial na regeneração ambiental. Ou seja, quando articulados por meio de engenharia, planejamento e inovação, passivos ambientais param de representar apenas custos e passam a gerar valor compartilhado para empresas, comunidades e o próprio território.

Como funciona a reabilitação de áreas afetadas por voçorocas

Recuperar uma erosão vai muito além de preencher um buraco. Trata-se de um processo técnico complexo, que envolve diagnóstico detalhado da área, planejamento geotécnico e execução em etapas cuidadosamente controladas.



O primeiro passo é compreender a dinâmica da voçoroca: características do solo, fluxo de água, inclinação do terreno e estabilidade das bordas. A partir desse diagnóstico, é desenvolvido um projeto que define como a área será estabilizada, veja as etapas do processo:

1. Preparação e drenagem

Antes de qualquer intervenção estrutural, é fundamental controlar o fluxo de água, que é o principal agente de avanço da erosão. Assim, sistemas de drenagem superficial e profunda são implantados para redirecionar as águas pluviais e reduzir a energia erosiva.

2. Reconfiguração do terreno

A geometria da voçoroca é remodelada para reduzir inclinações críticas e aumentar a estabilidade do solo. Isso inclui a criação de taludes com ângulos seguros e a compactação controlada das camadas.

3. Preenchimento técnico

É nesse momento que entram os materiais utilizados como insumo de engenharia. Diferentemente de um aterro comum, o preenchimento segue critérios rigorosos de compactação, controle de umidade e estabilidade, garantindo que o maciço formado tenha resistência mecânica adequada.

4. Cobertura e revegetação

Após a estabilização estrutural, a área recebe cobertura vegetal, etapa essencial para proteger o solo contra novas erosões, favorecer a infiltração da água e restabelecer funções ecológicas.

A principal diferença entre a recuperação de voçorocas e um aterro convencional está no rigor técnico e na finalidade da intervenção. Enquanto aterros podem ter foco apenas na disposição de material, a recuperação ambiental exige:

controle geotécnico em todas as etapas;



estabilidade estrutural de longo prazo;

integração com o sistema hídrico local;

planejamento de uso futuro da área.

Na prática, trata-se de reconstruir um sistema físico e funcional, não apenas preencher um vazio no terreno.

O papel da engenharia e a fiscalização contínua

A segurança de todo o processo depende diretamente da engenharia ambiental e geotécnica. Estudos laboratoriais e de campo orientam a escolha de materiais, técnicas de compactação e parâmetros de estabilidade.



Após a execução, o trabalho continua. O monitoramento geotécnico acompanha o comportamento da área ao longo do tempo, avaliando fatores como:

movimentação do solo;



drenagem e escoamento da água;



integridade estrutural dos taludes;

desenvolvimento da cobertura vegetal.

Esse acompanhamento garante que a área permaneça estável e permite intervenções preventivas, caso necessário.

Projetos conduzidos pela Ivoti Ambiental em Minas Gerais demonstram o potencial de recuperação em larga escala e a transformação de áreas degradadas em espaços ambientalmente estáveis Divulgação Ivoti Ambiental

Escala e capacidade de transformação do programa

Os números dos projetos ajudam a dimensionar o alcance da iniciativa da Ivoti Ambiental. Na primeira fase mapeada em Itabirito, por exemplo, a solução contempla cerca de 8,3 hectares de áreas degradadas, com capacidade para receber até 3 milhões de toneladas de material. Em futuras fases, esse volume pode ultrapassar 7 milhões de toneladas, ampliando significativamente o impacto territorial.



Já em projetos em andamento, a empresa registra a recuperação de cerca de 9 hectares, com mais de 1,3 milhão de toneladas de material aplicado, resultando em estabilização do solo e início da regeneração vegetal.



Esses dados revelam, basicamente, uma característica importante: trata-se de soluções replicáveis em larga escala, com potencial para atender múltiplas áreas degradadas simultaneamente.

Da recuperação ao novo uso do território: efeitos que vão além do solo

Uma das principais transformações desse modelo está no que acontece depois. O aspecto mais importante do trabalho da Ivoti está justamente na transformação do uso do território. Ao contrário de áreas abandonadas ou isoladas, as voçorocas recuperadas podem ser reintegradas com diferentes finalidades.



Com o tempo, essas áreas passam a desempenhar funções ambientais completas, como conservação da terra, regulação hídrica e suporte à biodiversidade .



A IVOTI Ambiental desenvolve soluções de engenharia ambiental para recuperar áreas degradadas, restaurar ecossistemas e devolver estabilidade ao solo por meio de uma abordagem baseada em economia circular Divulgação Ivoti Ambiental

Áreas antes improdutivas e instáveis são incorporadas como áreas verdes ou de preservação, retornam ao uso agrícola controlado, podem servir como espaços de lazer ou projetos comunitários. O projeto gera efeitos indiretos, como melhoria da infraestrutura local, geração de empregos e fortalecimento da economia regional.



A recuperação de voçorocas representa um ponto de inflexão na forma como o território é tratado. Nesse contexto, a engenharia deixa de atuar apenas como resposta a crises e passa a desempenhar um papel estratégico na construção de paisagens mais resilientes.



O que antes era visto como perda irreversível se transforma, gradualmente, em oportunidade de reconstrução, técnica, ambiental e econômica. E, ao fazer isso, redefine não apenas o solo, mas a forma de pensar o desenvolvimento.



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Para conhecer mais sobre os projetos, tecnologias e soluções aplicadas na recuperação de áreas degradadas, acesse o site da Ivoti Ambiental.

