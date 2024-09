Inteligência artificial foi tema central do evento e destaque no painel "Inteligência Artificial - Nada será como antes. Será?", com os filósofos Leandro Karnal, Luiz Felipe Pondé, Mario Sergio Cortella e Clóvis de Barros Filho

Entre os dias 29 e 31 de agosto, Belo Horizonte foi palco de um dos principais eventos sobre o mercado digital e a Creator Economy da América Latina, o Hotmart FIRE. Em sua nona edição, o evento contou com grandes números e novidades: ao todo, cerca de oito mil pessoas de 27 países estiveram presentes para fazer networking e se atualizar sobre as tendências do setor.

A inteligência artificial (IA) foi o tema central de algumas das principais discussões durante o evento. Um dos destaques foi o painel “Inteligência Artificial - Nada será como antes. Será?”, que contou com a participação dos filósofos Leandro Karnal, Luiz Felipe Pondé, Mario Sergio Cortella e Clóvis de Barros Filho e explorou a influência da IA em diferentes esferas da sociedade.

Durante o painel, os filósofos foram unânimes em destacar que, apesar dos avanços da IA, ela não substituirá a inteligência humana. De acordo com Karnal, “toda inteligência é biológica, ainda que o computador e os programas consigam ir muito além de nossa limitada capacidade individual“. Ou seja, embora a IA possa analisar grandes volumes de conteúdos, não tem a capacidade de questionar ou desafiar os dados que recebe.

Além desse debate, o painel “Vem aí a regulação da IA - O que esperar?” trouxe à tona questões sobre a ética na IA. Magali Prado, Luiz Gustavo Pacete e Carlos Affonso discutiram como a regulação da IA pode impactar tanto os criadores quanto os consumidores de conteúdo e produtos digitais, destacando a necessidade de uma abordagem ética para lidar com os desafios da tecnologia.

Hotmart Tutor: conheça a tecnologia de IA da Hotmart

Ainda sobre Inteligência Artificial, o público também teve a oportunidade de conhecer a nova versão do Hotmart Tutor, destaque da palestra do CEO e cofundador da Hotmart, João Pedro Resende.

Já disponível para todo o Brasil, o assistente inteligente promete transformar o ensino on-line ao aprender os conteúdos dos criadores e oferecer respostas às dúvidas dos alunos sobre os seus cursos em tempo real, 24 horas por dia, por meio de chat.

Outra novidade é a nova ferramenta de dublagem automática e sincronização labial personalizada, ainda em desenvolvimento, que visa expandir o alcance global dos creators e superar barreiras linguísticas. Durante o evento, os participantes da área VIP tiveram a oportunidade de testar a ferramenta e traduzir conteúdos para múltiplos idiomas, com a imagem dos lábios ajustada para corresponder ao áudio traduzido.

Hotmart FIRE 2025 já tem data marcada

Em 2025, o Hotmart FIRE celebra 10 anos de história e acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de agosto, no Expominas, em Belo Horizonte (MG).

A grande novidade desta edição é a confirmação da participação internacional de Scott Galloway, renomado escritor, professor, empreendedor e palestrante na área de marketing e inovação. Professor da NYU Stern School of Business, Galloway já integrou conselhos de grandes corporações e é autor de best-sellers como "Os Quatro", "Depois do Corona" e "A Álgebra da Riqueza: Uma Fórmula Simples para o Sucesso". Além de seus livros, ele também é popular por seus podcasts The Prof G Pod e Pivot, sua newsletter No Mercy / No Malice e o canal no YouTube The Prof G Show, que juntos somam milhões de seguidores.

Hotmart 2025 já está com ingressos à venda Divulgação / BS Fotografias

Os ingressos para o Hotmart FIRE 2025 já estão disponíveis no site oficial, com duas opções: o BIZ, a partir de R$ 1.697 à vista (ou 12x de R$ 141,42 sem juros), e o VIP, a partir de R$ 3.597 à vista (ou 12x de R$ 299,75 sem juros).

O ingresso BIZ inclui kit de boas-vindas, acesso aos palcos principais, áreas interativas para fotos, acesso às gravações das palestras (por 10 dias), entrada no Creator Hall, Fun Zone, Food Park e à festa de encerramento FIRE FEST.

O ingresso VIP oferece todos os benefícios do BIZ, além de kit premium, entrada antecipada de 30 minutos nos palcos, assentos exclusivos, acesso às gravações por 30 dias, área VIP com cobertura fotográfica, restaurante VIP, 20% de desconto na Hotmart Store e mais.

Os pagamentos podem ser feitos via cartão de crédito e débito (com possibilidade de usar até dois cartões), PIX, conta Hotmart, boleto, PayPal e cartão virtual Caixa.

Hotmart FIRE 2025

Data: 28, 29 e 30 de agosto de 2025

Local: Expominas em Belo Horizonte, MG (Av. Amazonas, 6200 - Gameleira)

Ingressos: a partir de R$ 1.697, no site fire.hotmart.com