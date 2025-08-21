Cursos técnicos empregam 70% dos formados em até 1 ano, diz IBOPE

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

No Brasil, o debate sobre a importância da educação técnica ganha cada vez mais força. Uma pesquisa inédita encomendada pela BrasilTEC (Fórum Nacional das Mantenedoras de Instituições de Educação Profissional e Tecnológica) e realizada pela AtlasIntel revelou que 83,8% da população acredita que o governo federal deveria oferecer cursos técnicos e profissionalizantes a todos os estudantes da rede pública. O levantamento, que ouviu mais de 1.600 pessoas em todo o país, confirmou um consenso: a formação técnica é vista como o caminho mais direto para o emprego, para a geração de renda e até para o empreendedorismo.

Com cursos mais curtos, foco prático e alta taxa de empregabilidade, o ensino técnico desponta como alternativa para quem deseja ingressar ou se recolocar no mercado rapidamente. A rede de ensino Grau Técnico se tornou símbolo dessa transformação, oferecendo cursos técnicos que unem teoria e prática para preparar profissionais atendendo às demandas do país.

Formação técnica amplia as possibilidades no mercado

Se, por um lado, cresce a percepção de que esse ensino é essencial, por outro, os números do setor produtivo revelam um desafio: 81% das empresas no Brasil enfrentam dificuldades para preencher vagas de nível técnico por falta de profissionais qualificados, segundo levantamento da ManpowerGroup.

Em outras regiões do mundo, a formação técnica já ocupa espaço relevante na educação: na União Europeia, por exemplo, 43% dos alunos do ensino médio optam por esse tipo de educação. No Brasil, esse índice ainda é de apenas 9%, segundo o relatório Education at a Glance 2021, da OCDE. Essa escassez de mão de obra atinge áreas como saúde, tecnologia, logística e indústria, comprometendo a competitividade do país e sua economia no geral.

Ensino técnico e a inserção rápida no mercado de trabalho

Além da duração reduzida (normalmente entre 18 e 24 meses), os cursos técnicos oferecem rápida inserção no mercado e salários competitivos: segundo dados do IBOPE, mais de 70% dos formados conseguem emprego em até um ano após a conclusão do curso.

Outro dado relevante vem do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai): 85,6% dos egressos de cursos técnicos estão empregados, o maior índice desde 2002. Além disso, a renda média desses profissionais chega a R$ 2.508, representando quase dois salários mínimos.

Os alunos do Grau Técnico são incentivados, diariamente, a resolver problemas reais ao lado de uma equipe com ampla experiência no mercado Divulgação Grau Técnico

Grau Técnico oferece cursos que acompanham as demandas do mercado

Com mais de 180 mil alunos ativos e mais de 870 mil matrículas realizadas, o Grau Técnico é uma das maiores redes de ensino técnico e profissionalizante do Brasil. Na instituição, o estudante encontra um ensino focado na prática e nas necessidades do mercado, além de poder contar com professores com experiências reais na área.

Desde o primeiro dia de aula, a instituição acompanha o aluno, mantendo uma escuta ativa do mercado e inovando de acordo com a demanda. Dessa forma, o estudante é incentivado a resolver problemas reais, participar de projetos e aplicar o que aprende desde o início do curso.

Feiras de empregabilidade e parcerias estratégicas

Entre as iniciativas do Grau Técnico para inserção no mercado, estão as feiras de empregabilidade realizadas regularmente nas unidades, que conectam empresas locais e regionais com alunos e ex-alunos em busca de oportunidades.

Além disso, são feitos convênios e parcerias estratégicas com empresas de diversos segmentos, desde indústria até serviços, que permitem estágios, programas de jovem aprendiz e contratações diretas. “Cada unidade tem sua própria agência de empregos que encaminha o aluno diretamente para o mercado de trabalho”, confirma Joana Ricci, diretora da unidade do Centro de Belo Horizonte.

Somente em 2024, as feiras de empregabilidade realizadas pelas unidades da Grande Belo Horizonte ofereceram mais de 10 mil vagas de emprego. A agência de emprego da instituição concretizou 1.200 contratações, enquanto mais de 3.000 alunos concluíram sua formação, ingressando no mercado de trabalho com uma qualificação de excelência.

Ainda de acordo com Joana Ricci, Diretora Unidade Bh-centro, a rede “mantém um setor de empregabilidade ativo, que acompanha as demandas do mercado e indica vagas alinhadas ao perfil dos estudantes”. O resultado disso é expressivo: mais de 140 mil alunos já foram encaminhados ao mercado de trabalho pela instituição.

Estrutura moderna e metodologia voltada para a prática aproximam o estudante do dia a dia profissional Divulgação Grau Técnico

Estrutura moderna que colabora com a metodologia prática

O Grau Técnico investe continuamente em recursos e ambientes que simulam o dia a dia profissional para que o aluno aprenda utilizando ferramentas e equipamentos que vai encontrar no trabalho, tornando a transição entre sala de aula e mercado muito mais fluida.

As unidades contam com:

salas de aula equipadas com tecnologia multimídia;



laboratórios modernos e ambientes que simulam situações reais de trabalho;



biblioteca física e digital com acervo atualizado;

espaços de convivência para integração entre os alunos.

A instituição está sempre se atualizando para oferecer aos alunos o que há de mais atual: “a rede tem investido na modernização de laboratórios, aquisição de equipamentos atuais e atualização constante de softwares educacionais utilizados no mercado”, confirma Joana.

Rede conta com unidades em todo o Brasil

Com 138 unidades distribuídas em capitais e cidades do interior do Brasil, o Grau Técnico democratiza o acesso à formação profissional de qualidade, oferecendo diferentes turnos e formatos de curso técnicos e profissionalizantes para atender a perfis que vão de jovens em busca do primeiro emprego a profissionais que desejam mudar de área. “Nossa presença nacional permite que o estudante tenha acesso ao mesmo padrão de ensino em qualquer região”, pontua Joana Ricci.

E para alcançar cada vez mais pessoas pelo país, o Grau Técnico aposta em campanhas nacionais de conscientização sobre o potencial do ensino técnico e profissionalizante, mostrando casos reais de alunos que conquistaram emprego e crescimento profissional rapidamente: “Por meio de palestras, visitas a escolas, eventos e ações nas redes sociais, a rede reforça que a formação técnica e profissionalizante pode ser concluída em menos tempo, com menor custo e alta empregabilidade, sem impedir que o estudante siga depois para o ensino superior”.

Laboratórios e ambientes equipados simulam situações reais de trabalho para preparar o aluno para o mercado Divulgação Grau Técnico

Grau Técnico celebra 10 anos de impacto transformador em Minas Gerais

Há uma década, o Grau Educacional iniciou sua trajetória em Minas Gerais com a missão de transformar vidas por meio de uma educação acessível e de qualidade. Desde então, a instituição consolidou-se como referência na formação técnica, profissionalizante e, mais recentemente, no ensino superior, atendendo milhares de estudantes em todo o estado.

Com 17 unidades distribuídas em Minas Gerais, incluindo oito na Grande Belo Horizonte — Alípio de Melo, Barreiro, Betim, Centro, Contagem, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Venda Nova —, o Grau Educacional tem promovido o desenvolvimento profissional e social, impactando positivamente as comunidades onde está presente.

Na Grande BH, onde está concentrada a maior demanda por formação técnica e profissionalizante, a rede marca forte presença, além das escolas da capital, garantindo acesso facilitado e próximo para milhares de estudantes.

Essa capilaridade contribui para que mais pessoas tenham contato com cursos de alta empregabilidade, fortalecendo a inserção no mercado de trabalho e ampliando as oportunidades de crescimento profissional.

Conheça os cursos e saiba como se inscrever

O Grau Técnico oferece 29 cursos técnicos diferentes, entre turmas presenciais e semipresenciais, nas áreas de indústria e construção, negócios, saúde e tecnologia. Além de mais de 50 opções de cursos profissionalizantes presenciais e interativos.

