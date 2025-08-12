Faculdade Ciências Médicas-MG abre novo curso de Fonoaudiologia

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

A área da fonoaudiologia segue em expansão no Brasil, tanto em visibilidade quanto em oportunidades de atuação. Segundo dados do Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa), o país já conta com mais de 55 mil profissionais registrados. Nos últimos anos, o campo tem ganhado cada vez mais relevância dentro da área da saúde, com destaque para especialidades como fonoaudiologia hospitalar, audiologia, linguagem, voz e disfagia.

Esse crescimento está diretamente ligado à ampliação do reconhecimento da importância do fonoaudiólogo em diferentes fases da vida. Levando esse cenário em consideração, a Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCM-MG) amplia sua atuação na área da saúde e anuncia uma grande novidade para o processo seletivo de 2026.1: o lançamento da graduação em Fonoaudiologia.

As inscrições para o vestibular estão abertas até o dia 8 de outubro, com diversas formas de ingresso disponíveis, incluindo a prova tradicional e outras modalidades disponíveis no site da instituição.

Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais: 75 anos de tradição e inovação

A criação do curso de Fonoaudiologia integra um plano maior de expansão da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, que completa seus 75 anos de história. Fundada em 1950 e localizada em Belo Horizonte, a FCM-MG é a segunda escola de Medicina mais antiga de Minas Gerais e uma das instituições de ensino superior mais reconhecidas da área da saúde no país.

Ao longo de mais de sete décadas, a FCM-MG consolidou uma reputação sólida, pautada em pilares como formação humanizada, excelência acadêmica, prática integrada e impacto social. Com mais de dois mil alunos matriculados em seus cursos de graduação e pós-graduação, a instituição mantém altos índices de qualidade, nota máxima (5) na avaliação do MEC e reconhecimentos relevantes em rankings acadêmicos e na avaliação de cursos.

A ampliação dos cursos de graduação, com a chegada da Fonoaudiologia ao lado de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia e Odontologia, também faz parte dos planos de se tornar um Centro Universitário, o que permitirá ainda mais autonomia, inovação e alcance à instituição nos próximos anos.

Um dos maiores laboratórios de simulação da área da saúde

Um dos diferenciais da Faculdade Ciências Médicas é o LabSim (Laboratório de Habilidades e Simulação Realística), estrutura referência no Brasil, com mais de 1 mil metros quadrados, para treinar alunos da área da saúde em procedimentos técnicos e habilidades de comunicação em situações simuladas. É equipado com salas de alta tecnologia que permitem simulações de situações clínicas reais. Os simuladores abrangem diversas especialidades, como ginecologia, urologia, proctologia, parto normal ou fórceps, exame de fundo de olho, e auscultas cardíaca e pulmonar. Essas simulações são projetadas para reproduzir reações humanas, permitindo que os alunos adquiram confiança e desenvolvam habilidades práticas e comportamentais essenciais para sua futura atuação profissional

Fonoaudiologia: nova graduação tem foco na prática e na formação humanizada

Mais do que tratar distúrbios da fala ou audição, o fonoaudiólogo é um agente transformador do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas. Pensando nisso, a nova graduação em Fonoaudiologia foi desenhada para promover uma experiência completa e gradual.

De acordo com Tania Afonso Chaves, fonoaudióloga, professora e coordenadora do curso, ele “Oferecerá inserção dos estudantes em diferentes campos de atuação desde as primeiras etapas, além de ações integradas entre disciplinas, vivências nos vários níveis de atenção à saúde e atividades junto à comunidade, sempre com orientação de um corpo docente qualificado”.

O objetivo é formar profissionais preparados para os múltiplos e diversos contextos de atuação da profissão, como: unidades básicas de saúde, hospitais, centros de reabilitação, clínicas especializadas, instituições educacionais, consultórios próprios, ambientes corporativos e até no meio artístico.

Rede 100% SUS: ambulatórios e hospitais próprios

A Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais se diferencia por oferecer uma infraestrutura de excelência, que simula e antecipa os desafios do mercado profissional.

Desde o início do aprendizado, os estudantes de Fonoaudiologia vão ter acesso direto a uma rede de ambientes especializados, entre eles:

Hospital Universitário Ciências Médicas de Minas Gerais (HUCM-MG), referência no atendimento humanizado e campo de prática para todos os cursos da área da saúde;



Ambulatório Ciências Médicas de Minas Gerais (ACM-MG), que oferece atendimento multidisciplinar à população;



Instituto de Oncologia (IONCM-MG) e Instituto de Olhos (IOCM-MG), que complementam o campo prático;



Clínicas-Escola de Odontologia, Fisioterapia e Psicologia, também abertas ao SUS;



E o diferencial do uso do Teatro Feluma como espaço de aprendizagem.

Todos esses ambientes estão conectados à rede assistencial 100% SUS da Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma), mantenedora da FCM-MG. Por meio da atuação direta na saúde pública, a Faculdade oferece experiências formativas conectadas à realidade do sistema de saúde brasileiro, com estágios supervisionados que aproximam os estudantes das demandas da comunidade e da prática profissional desde cedo.

Internato em Saúde Coletiva e Medicina de Família e Comunidade: experiência na atenção primária à saúde

Outro ponto de destaque da formação na Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais é o Internato, realizado em parceria com a Estratégia Saúde da Família (ESF). Durante essa etapa do curso, os alunos atuam diretamente na Atenção Primária à Saúde, tanto na Região Metropolitana de Belo Horizonte quanto em municípios do interior de Minas Gerais.

Essa experiência é fundamental para que o estudante compreenda o papel da fonoaudiologia (e de outras áreas da saúde) na prevenção de agravos, na promoção da saúde e no cuidado com populações em vulnerabilidade social.

Vestibular 2026.1: saiba como se inscrever

O processo seletivo da FCM-MG é a porta de entrada para uma formação de alto nível, com prática desde o início e alinhamento com as exigências do mercado.

As inscrições, que estão abertas até dia 8 de outubro deste ano, são simples e podem ser feitas totalmente on-line. Os candidatos podem optar pelo vestibular tradicional ou outras formas de ingresso disponíveis no site da instituição.

Acesse o site para se inscrever: vestibular.cmmg.edu.br