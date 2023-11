O Hospital Universitário Ciências Médicas (HUCM-MG), por meio da sua fundação mantenedora, a Feluma, capacitou 75 médicos de seu corpo clínico em exames de ultrassonografia Point of Care (Pocus). Além disso, foram adquiridos sete aparelhos de ultrassom, três deles sendo portáteis, somando um investimento de R$ 1,5 milhão.

Com seu atendimento exclusivo ao SUS, o hospital visa encurtar o tempo de atendimento e fechamento de diagnóstico. Com esta certificação, o próprio médico poderá realizar o exame e utilizar o aparelho em procedimentos no leito, oferecendo agilidade e mais segurança ao paciente. O HUCM-MG é o primeiro hospital do país chancelado com o programa de Medicina Hospitalar, onde o corpo clínico passa por cursos de capacitação na área. Atualmente, possui 235 leitos com atendimento Clínico e Cirúrgico, sendo 28 leitos de CTI.

O curso Multipocus 2.0 teve a assinatura da referência do setor, Dr. José Muniz Pazeli Junior, da You&Us – Treinamento em Ultrassonografia Point of Care, certificados internacionalmente pela Winfocus. Há 15 anos no mercado capacitando médicos, Dr. Pazeli afirma ter sido a primeira vez que observou tamanho investimento único na equipe e na infraestrutura. “É um fato inédito com certeza. Esta é a primeira vez que uma instituição reuniu esse alto número de médicos para capacitação. Isso mostra a preocupação com a qualidade e capacitação de seu corpo clínico e com o atendimento aos pacientes”, afirma.

Participante do curso, o coordenador da Terapia Intensiva e diretor acadêmico do HUCM-MG, Dr. Rodrigo Dutra, conta que essa nova habilidade foi adquirida por diferentes especialistas do hospital: clínico, cirurgião, intensivista, nefrologista, etc. “Este curso é um diferencial, uma situação ímpar que aconteceu no hospital que vai trazer muito retorno. Irá reduzir custos, melhorar a segurança do paciente e é uma iniciativa que não é disseminada em outros hospitais”, conta. Ainda segundo ele, o uso do ultrassom vem sendo inserido na grade curricular da Faculdade Ciências Médicas (FCM-MG). “Já estamos tendo um treinamento para nossos acadêmicos no internato de urgência com esse tipo de ultrassom que aprendemos no curso Multipocus 2.0”.

Feluma

Há mais de 70 anos, a Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma) contribui com o desenvolvimento da comunidade por meio da educação e assistência social, além de realizar pesquisas nos campos das Ciências Exatas, Humanas e Biológicas. A organização é subdividida em cinco institutos: Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCM-MG); Ambulatório Ciências Médicas de Minas Gerais (ACM-MG); Hospital Universitário Ciências Médicas de Minas Gerais (HUCM-MG); Instituto de Olhos Ciências Médicas de Minas Gerais (IOCM-MG). Desde 2019, também compõe a fundação o Teatro Feluma, espaço cultural que integra o Circuito Liberdade.