Faculdade mineira revela fórmula que forma líderes do Direito há 50 anos

Reconhecida pela excelência no ensino jurídico, a Faculdade Milton Campos figura entre as instituições mais respeitadas do país. Com nota máxima no MEC e foco exclusivo na área do Direito, construiu uma reputação baseada na qualidade acadêmica, na vivência prática e na formação de profissionais preparados para atuar com competência e responsabilidade.

Escolher onde cursar Direito é uma das decisões mais importantes para quem deseja seguir carreira na área. Nesse cenário, a Milton Campos se destaca por unir tradição e inovação, oferecendo uma formação completa que alia conteúdo sólido, prática constante e acompanhamento próximo ao estudante.

Um exemplo notável da qualidade do ensino da instituição é a trajetória profissional de Paulo Tadeu Righetti, formado em 2007, que atua como Vice-Diretor Instituição desde 2019: “Quando decidi cursar Direito, tinha o sonho de estudar especificamente na Faculdade Milton Campos. Após ocupar diversas funções acadêmicas, administrativas e participar de órgãos colegiados, fui indicado e tomei posse na Diretoria Acadêmica”.

Foco exclusivo na área jurídica

Como parte do Ecossistema Ânima, um dos maiores grupos de educação do Brasil, a Faculdade Milton Campos conta com um diferencial desde sua criação, em 1972: o foco total no curso de Direito, oferecendo graduação, pós-graduações, mestrado e extensão na área.

Todos os investimentos em estrutura, tecnologia, metodologia e corpo docente são direcionados exclusivamente a uma formação profunda, atualizada e conectada à realidade da prática jurídica.

Com as transformações do mercado jurídico, a Faculdade Milton Campos tem se adaptado constantemente para acompanhar essas mudanças Marcos Vieira/EM/D.A Press

Estrutura moderna e metodologia de ensino dinâmica

Localizada na Vila da Serra, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a unidade oferece um ambiente propício ao desenvolvimento acadêmico.

O estudante tem à disposição:



salas de aula amplas, climatizadas e equipadas com tecnologia multimídia;



biblioteca jurídica com acervo físico atualizado com mais de 70 mil obras e acesso a bases digitais;



estúdio de podcast moderno;



laboratórios e ambientes voltados para práticas e simulações jurídicas;



auditórios para eventos, debates e seminários;



ambientes de convivência e estudo;



eventos acadêmicos que promovem uma formação diversa e robusta.

Ensino dinâmico e interativo

Desde os primeiros semestres, o curso combina teoria e prática por meio de interações entre professores e colegas, atividades extracurriculares, núcleos de prática jurídica, estágios supervisionados e oficinas que preparam o estudante para situações reais de atuação.

“Durante minha graduação, aproveitei as diversas oportunidades, como a monitoria, a Semana de Iniciação Científica, atividades simuladas e reais e, claro, a rica convivência com os colegas em visitas a tribunais, fóruns, delegacias de polícia e outros locais”, exemplifica Paulo Tadeu.

Entre os destaques da metodologia oferecida, estão:

júris simulados, oficinas práticas, seminários interdisciplinares e núcleos de prática jurídica com casos reais;



estímulo à pesquisa e à inovação com incentivo à iniciação científica, à produção acadêmica e à realização de eventos voltados ao debate das transformações do Direito;



integração com o mercado jurídico viabilizada por convênios, programas de estágio, visitas técnicas e pelo estreitamento do diálogo com escritórios, tribunais e instituições públicas e privadas.

A Instituição vem se reinventando num mercado jurídico cada vez mais dinâmico, tecnológico e multidisciplinar: “Essa adaptação se dá por meio da atualização contínua da matriz curricular, que passou a incorporar temas como Direito Digital, ESG, proteção de dados (LGPD), novas formas de resolução de conflitos, empreendedorismo e ‘startup’, comenta o Vice-Diretor.

Estrutura, tecnologia, metodologia e corpo docente qualificado são alguns dos diferenciais da instituição de ensino Divulgação Faculdade Milton Campos

Corpo docente que vive o Direito na prática

Outro grande diferencial da Faculdade Milton Campos está nos professores, todos são mestres ou doutores com ampla experiência prática na área jurídica. Para os estudantes, a convivência com docentes, que atuam diariamente nas mais diversas frentes do Direito, proporciona uma formação que vai além do conteúdo teórico.

“Tive a oportunidade de aprender com renomados juristas e conviver com grandes mestres e doutores que, certamente, ainda me inspiram até os dias de hoje”, comenta Paulo Tadeu.

Além de ampliar a visão dos alunos sobre as possibilidades da profissão e os preparar para os desafios da prática, o contato direto com o mercado ainda abre caminhos para oportunidades de estágio, mentoria e inserção profissional durante a graduação.

Faça parte dessa formação com propósito

Ao longo das décadas, a Instituição tornou-se reconhecida por formar profissionais com alto índice de empregabilidade e forte desempenho em concursos públicos e no mercado jurídico, além de conquistar diversos indicadores que comprovam sua liderança entre as instituições privadas de Minas Gerais:

nota máxima (5) no MEC;



selo OAB Recomenda, recebido em todas as edições;

faculdade privada com maior número de aprovados na OAB em Minas Gerais, entre as instituições com mais de 100 estudantes inscritos.

Inscrições abertas

Conheça as formas de ingressar na Faculdade Milton Campos:

ENEM: o candidato pode utilizar sua nota dos últimos 10 anos para ingressar na instituição;



Vestibular simplificado: realizado por meio do envio de uma carta de apresentação apontando motivações e expectativas do candidato;



realizado por meio do envio de uma carta de apresentação apontando motivações e expectativas do candidato; Vestibular tradicional: o candidato deve realizar a prova on-line para garantir uma vaga na graduação;

o candidato deve realizar a prova on-line para garantir uma vaga na graduação; Transferência: se o candidato já estiver matriculado em outra instituição, pode optar pela transferência para aproveitar até 100% das disciplinas já cursadas.

Saiba como ingressar na Faculdade Milton Campos, referência em ensino de Direito em Minas Gerais: mcampos.br

