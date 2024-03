Atualmente, o Brasil importa cerca de 85% dos fertilizantes usados pelo agronegócio, uma das principais commodities exportadas pelo país. É uma porcentagem altíssima e se torna ainda mais alarmante considerando as variações de preços causadas pelas incertezas do cenário externo.

Vendo essa crescente incerteza e grande dependência do Brasil no mercado externo, a EuroChem, líder mundial em fertilizantes, decidiu inserir no próprio mercado brasileiro a produção de fertilizantes. Por meio da construção de um complexo minero-industrial, o player mundial prevê produzir cerca de um milhão de toneladas de fertilizantes fosfatados por ano - equivalente a 15% da produção nacional - no Brasil.

Desse modo, veremos não apenas a redução da dependência do mercado externo, como também o fortalecimento da competitividade do agronegócio brasileiro.

Tudo sobre o complexo EuroChem

O Complexo Mineroindustrial de Serra de Salitre está localizado em Minas Gerais e será inaugurado hoje, 13, com a presença de autoridades e representantes do setor privado. O espaço com 19 milhões de m², foi adquirido em 2022 e, desde então, contou com alto investimento para ser desenvolvido e entregue neste ano (2024).

Além de 3.500 trabalhadores, atuando em tempo integral, a construção do complexo - o primeiro do grupo EuroChem fora da Europa e no modelo verticalizado - contou com mais de US$1 bilhão de dólares de investimento. O objetivo do espaço é fornecer uma produção integrada, ou seja, que conte com produção, logística e distribuição de fertilizantes fosfatados.

Mas, apesar de ter tido um rápido desenvolvimento, o espaço em momento algum careceu de segurança. Do tempo de implementação até a entrega, foram mais de 10 milhões de horas trabalhadas sem acidentes com afastamentos. Isso porque, o Grupo EuroChem em conjunto com especialistas em segurança, estabeleceu estratégias de acompanhamento, qualidade e produtividade alinhadas às melhores práticas. Um grande acerto para garantir uma construção rápida e segura.

Mas esse não foi o único grande acerto do grupo.

Impactos do Complexo para o desenvolvimento regional, social e ambiental

Apesar do objetivo principal da EuroChem ser garantir insumos para a agropecuária brasileira e valores mais competitivos com o mercado, esses não serão os únicos impactos positivos da empresa no Brasil. Na verdade, desde que começou a construção do complexo o grupo vem contribuindo com o desenvolvimento local, iniciativas sociais e ambientais. Veja a seguir algumas ações.

Valorização da mão de obra local

Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e as prefeituras da região, o Grupo EuroChem tem desenvolvido cursos gratuitos de qualificação em nível técnico em Operação de Proces­sos Químicos, além do programa Jovem Aprendiz para a área administrativa. São mais de 250 pessoas capacitadas. Deste montante 70% foram contratadas, sendo 30% de mulheres. A unidade contará com mais de 1,5 mil colaboradores (diretos e indiretos) em plena capacidade.

A unidade contará com mais de 1,5 mil colaboradores (diretos e indiretos) em plena capacidade EuroChem / Divulgação

Projetos de apoio social

Visando impulsionar a região, a EuroChem passou a investir em iniciativas sociais, doando equipamentos e materiais para o Hospital Municipal Dr. Gilberto Pereira Miranda, em Serra do Salitre, por exemplo. Além de outras iniciativas, como o desenvolvimento de projetos sociais, patrocínios e doações para as demais cidades vizinhas (Patrocínio e Cruzeiro da Fortaleza), nas áreas da saúde, segurança, infraestrutura e educação.

A EuroChem passou a investir no desenvolvimento de projetos sociais, patrocínios e doações nas áreas da saúde, segurança, infraestrutura e educação das cidades próximas ao Complexo EuroChem / Divulgação

Cuidado com o meio ambiente

E, claro, outro ponto que não ficou sem atenção do grupo foi o meio ambiente. Por meio de uma equipe especializada, o grupo EuroChem criou ações ligadas ao uso responsável de recursos naturais, gestão de resíduos e economia de energia.

Entre alguns exemplos, podemos citar a reutilização de 100% da água usada no projeto, os programas de reflorestamento e preservação na região do complexo, rede de monitoramento para garantir a qualidade da água para a operação e o retorno à natureza, recuperação de nascentes, manutenção de áreas de preservação, reflorestamento e muito mais projetos voltados para o bem estar e desenvolvimento da flora, fauna e comunidade local.

O grupo EuroChem criou ações ligadas ao uso responsável de recursos naturais, gestão de resíduos e economia de energia EuroChem / Divulgação

O que torna a EuroChem o maior player de fertilizantes do mundo?

A partir dessas nuances, fica mais claro entender porque o Grupo EuroChem é um dos líderes globais na produção de fertilizantes.

Além de se empenhar em desenvolver toda uma cadeia produtiva e de distribuição, o grupo considera ainda a qualidade do produto, desenvolvimento de profissionais, o local de atuação, a comunidade e o bem-estar do espaço. Desse modo, garante uma produção de altíssima qualidade, com profissionais especializados e com excelente desempenho.

E se engana quem pensa que estão seguindo esse parâmetro de qualidade apenas no Brasil. No norte da Europa e na Ásia, onde também mantém minas de fosfato, o Grupo EuroChem garante o mesmo processo premium. Tanto é que, ao total, empregam mais de 30 mil pessoas no mundo todo (direta e indiretamente), produzem em torno de 13 milhões de toneladas de fertilizantes por ano e auxiliam produtores rurais em mais de 100 países a colher os melhores resultados possíveis e com os menores impactos ao ambiente.

E agora é a vez do Brasil sair na frente com um grupo de tamanha importância e possibilidades.

A EuroChem garante uma produção de altíssima qualidade, com profissionais especializados e com excelente desempenho EuroChem / Divulgação

O impacto do Grupo EuroChem na agropecuária brasileira

Com uma produção nacional de fertilizantes por meio da EuroChem é esperado que a agropecuária brasileira tenha acesso a insumos com valores mais competitivos e dependendo menos de fertilizantes externos.

Com certeza, essa é uma iniciativa que vai fazer a diferença para o país, para a agropecuária brasileira e para os agricultores, que agora poderão ver o rendimento das suas colheitas melhorar de forma sustentável.

A construção do complexo da EuroChem em Minas Gerais já está concluída e começará, imediatamente, a produção para todo o agronegócio nacional.