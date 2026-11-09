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Literatura

Giroletras: Balão Vermelho convida público para tradicional feira literária

Há 32 edições, a Giroletras aproxima gerações de leitores e fortalece a literatura como prática cultural na Escola Balão Vermelho

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09/11/2026 16:22 - atualizado em 09/11/2026 16:26

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Giroletras - Escola Balão Vermelho
A Giroletras promove o encontro entre leitores e obras literárias em uma programação completa na Escola Balão Vermelho crédito: Escola Balão Vermelho / Divulgação

Nos dias 13 e 14 de novembro, a Escola Balão Vermelho, no bairro Mangabeiras, realiza a 32ª edição da Giroletras. Há mais de três décadas, a feira reúne livros, leitores e diferentes gerações em torno de uma proposta que nasceu dentro da escola e segue encontrando novos caminhos: fazer da literatura uma experiência compartilhada.

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Neste ano, a Giroletras tem como tema Alastra: semear palavras e enraizar ideias, tema que convida a pensar naquilo que sustenta a literatura, nos percursos que ela pode abrir e nos autores e ilustradores que a fazem seguir adiante.

A história da Giroletras surge do encantamento das educadoras ao reconhecer a capacidade das crianças leitoras em construir suas próprias impressões sobre os livros. A partir dessa troca entre as crianças sobre o que liam, Iêda Luz Brito, uma das fundadoras da escola, criou um espaço oficial para que os estudantes compartilhassem opiniões, discutissem obras e recomendassem leituras.

Durante os dois dias a escola se torna uma grande livraria e os estudantes assumem o papel de livreiros. Apresentam os títulos que leram, conversam com os visitantes e contam o que encontraram em cada obra. Para quem chega à feira, as recomendações podem abrir portas para autores desconhecidos e histórias inspiradoras ampliando a sua experiência de mundo.

A programação da feira reúne estandes, exposições e produções realizadas pelas turmas, em um trabalho que envolve estudantes, educadores e famílias. A preparação da feira faz parte do currículo escolar : os livros circulam, as ideias são discutidas e diferentes contribuições se encontram na construção de um evento coletivo.

Ao longo de 32 edições, a Giroletras criou raízes na história do Balão Vermelho, um trabalho que forma várias gerações de leitores. A cada ano, o projeto se renova com as obras escolhidas, as perguntas levantadas pelas crianças e adolescentes e fortalece as relações que se formam em torno da literatura.

Nos dias 13 e 14 de novembro, a Escola Balão Vermelho abre suas portas para receber o público de Belo Horizonte. A entrada é gratuita. Visitantes que não fazem parte da comunidade escolar devem realizar uma inscrição gratuita, através deste link, para participar do evento.

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