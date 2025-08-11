Além das notas: como o construtivismo prepara jovens para o ENEM e a vida

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Diante do crescimento das exigências do ENEM e a constante evolução do mercado de trabalho, os modelos de ensino, que priorizam pensamento crítico e interdisciplinaridade, ganham relevância. Escolas com propostas pedagógicas centradas no estudante, como o construtivismo, tem atraído jovens e famílias que buscam uma preparação mais ampla e legítima.



Na Escola Balão Vermelho, em Belo Horizonte, essa visão se traduz em um ensino médio voltado para a formação de sujeitos conscientes de suas escolhas profissionais e do seu papel no mundo.



"Nosso objetivo é que o aluno se compreenda como cidadão, conecte-se com o mundo e utilize os conhecimentos nas resoluções de problemas reais e não apenas os memorize para uma prova", afirma Simone Gomes, diretora da instituição, que é uma das maiores referências em construtivismo do estado mineiro há mais de cinco décadas.



Ensino que prioriza a autonomia dos alunos



A abordagem da Escola Balão Vermelho prioriza a investigação, a argumentação, o pensamento crítico e analítico e tem como consequência, a autonomia. Ao trabalhar por meio de projetos interdisciplinares e situações-problema reais, os estudantes aprendem a estabelecer conexões entre as disciplinas e o cotidiano. O desenvolvimento de habilidades como organização, comunicação, escuta e tomada de decisão torna-se parte do dia a dia escolar.



O Construtivismo se alinha às novas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que considera o desenvolvimento de competências e habilidades, contribuindo para a formação integral dos estudantes. Além disso, este modelo pedagógico da Escola Balão Vermelho permite um acompanhamento personalizado, valorizando o percurso de cada aluno.



Na prática, os alunos são incentivados a planejar suas rotinas de estudo, realizar auto avaliações e trabalhar em grupo, sempre com foco na compreensão profunda dos conteúdos. Isso garante não apenas bons resultados em exames como o ENEM, mas também prepara os jovens para os desafios do ensino superior e do mundo do trabalho.



