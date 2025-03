O período de volta às aulas costuma evidenciar desafios e avanços no setor educacional, tornando-se um momento importante para ajustes e implementação de novas estratégias para melhorar a qualidade do ensino.



Em Contagem, a Prefeitura anunciou uma série de medidas para a rede municipal, abrangendo desde a ampliação de vagas na educação infantil até a modernização do ensino com a inserção de tecnologias digitais. Além da estrutura física das escolas, também foram contempladas ações voltadas à valorização dos professores e à inclusão de alunos com necessidades especiais.



Tecnologia e ampliação de vagas



Um dos principais investimentos foi a aquisição de mais de 10 mil tablets, distribuídos entre os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). A iniciativa teve o objetivo de integrar as novas tecnologias ao processo de ensino-aprendizagem, possibilitando que os estudantes tenham contato com ferramentas digitais desde cedo. Além dos tablets, as escolas também foram equipadas com lousas digitais e Chromebooks, que auxiliam na didática e estimulam métodos mais interativos de ensino.



A ampliação das vagas na educação infantil também faz parte das iniciativas da Prefeitura. Foram inaugurados seis novos Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs), criando 1.300 novas vagas para crianças de 1 a 5 anos. Além dos CEMEIs, a cidade ainda conta com 23 creches conveniadas, que reforçam o atendimento na educação infantil.



Mais de 10 mil tablets foram distribuídos aos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) Luci Sallum / PMC

Plano de investimento: reformas e inclusão



A infraestrutura das escolas municipais também passou por um processo de modernização. Ao todo, 37 unidades foram revitalizadas, recebendo reformas estruturais para garantir ambientes mais adequados para o aprendizado. Essas melhorias incluem desde a adequação de salas de aula e banheiros até reformas em pátios e áreas de convivência, tornando as escolas mais acessíveis e confortáveis para alunos e professores.



Inclusão escolar



A inclusão escolar também fez parte do plano de investimento da Prefeitura. Atualmente, a rede municipal dispõe de 64 salas exclusivas para o atendimento especializado de alunos com necessidades especiais. Esses espaços são estruturados para oferecer suporte pedagógico adaptado, garantindo que as crianças tenham acesso ao aprendizado de acordo com suas necessidades. No total, 2.400 estudantes são atendidos nessas salas, que contam com profissionais capacitados para acompanhar o desenvolvimento dos alunos. O objetivo é garantir que todos os estudantes tenham oportunidades de aprendizado dentro de um ambiente escolar que respeite suas individualidades.



Novos professores contratados e a modernização do ensino



A valorização dos professores também faz parte do plano de melhorias na educação municipal. Para atender à demanda da rede, foram contratados 700 novos educadores concursados, todos recebendo salários acima do piso nacional e com a perspectiva de um plano de carreira estruturado.



A proposta da Prefeitura é garantir melhores condições de trabalho aos docentes, criando um ambiente que favoreça o ensino de qualidade e o engajamento dos profissionais. O último processo seletivo foi aberto para preencher 283 vagas na Secretaria Municipal de Educação, em que os salários variam entre R$ 1.635,00 e R$ 3.652,36.



Do total disponibilizado, havia vagas para profissionais de nível superior completo, nos cargos de Professor PEB 1 Tutor e Professor PEB 2 Tutor. Também teve oportunidades para a função de Coordenador de Atividades Educativas, para quem cursa nível superior a partir do 6º período de Pedagogia, Normal Superior ou Licenciatura na área da Educação.



Tecnologia ampliada



A modernização do ensino também passou pela capacitação dos professores para o uso de novas tecnologias. Para isso, a Prefeitura promoveu dezenas de formações voltadas à tecnologia aplicada à educação, certificando mais de três mil professores.



A proposta é que os educadores possam utilizar as ferramentas digitais como aliadas no processo de ensino, tornando as aulas mais dinâmicas e alinhadas às novas metodologias pedagógicas. Além disso, foram distribuídos 3.750 notebooks para uso dos professores, bem como 2.477 chips de celular com acesso à internet, facilitando a comunicação e a continuidade das atividades escolares.



Outra iniciativa voltada aos professores foi a distribuição de 2.940 amplificadores de voz para uso em sala de aula. O equipamento ajuda a reduzir o desgaste vocal dos educadores, garantindo melhores condições de trabalho para aqueles que passam horas diárias lecionando.



Entre os investimentos na rede municipal, também se destaca a criação do InfoRede, uma plataforma integrada desenvolvida para otimizar a gestão escolar. O sistema atende às necessidades administrativas e pedagógicas das escolas municipais, centralizando informações para facilitar a organização e o acompanhamento do desempenho dos alunos. Em 2024, mais de 50 mil estudantes utilizaram o InfoRede, que se tornou uma ferramenta essencial para a rotina escolar.



A esquerda está o teclado TiX, material de acessibilidade total, com teclado e mouse, que proporciona autonomia para alunos com limitação motora, permitindo o controle de qualquer computador Divulgação Prefeitura de Contagem

Parceria com o Google



Além disso, a Prefeitura firmou uma parceria com a Google para a implementação do Google for Education, um conjunto de ferramentas digitais que auxiliam no ensino e na comunicação entre professores e alunos. Entre os recursos disponíveis estão o Google Sala de Aula, utilizado para a organização de conteúdos e atividades, o Google Meet, para videochamadas e aulas remotas, e o Google Drive, que permite o armazenamento e compartilhamento de arquivos. A plataforma também disponibiliza ferramentas como e-mail, agenda, documentos, planilhas e apresentações, promovendo um ambiente de aprendizado digital mais estruturado.



Novo centro educacional na região de Vargem das Flores



A expansão da rede de ensino infantil também avançou com a inauguração do Centro Educacional Bouganville, no bairro Icaivera, região de Vargem das Flores. A unidade, que atende crianças de 2 e 3 anos, foi viabilizada por meio de uma parceria com a Casa de Apoio de Contagem. Com capacidade para 137 crianças, a creche já conta com uma média de 76 alunos matriculados e oferece material escolar, merenda e uniforme gratuitos.



A região de Vargem das Flores recebeu a inauguração do Centro Centro Educacional Bouganville no qual já conta com uma média de 76 alunos matriculados Adelcio Ramos / PMC Novas escolas

Novas escolas



Durante a inauguração da nova unidade, a prefeita Marília Campos destacou a importância das parcerias para a ampliação da educação infantil na cidade. Na ocasião, também foram anunciados novos investimentos para a região de Vargem das Flores. Um deles é a construção de uma escola de tempo integral no bairro Bouganville, com um orçamento de R$ 17 milhões. Outra medida anunciada foi a reforma da Escola Municipal Ivan Diniz Macedo, que vai contar com um investimento de R$ 4 milhões.



Além da ampliação da infraestrutura e da modernização tecnológica, a Prefeitura também segue investindo na merenda escolar. Diariamente, são distribuídas cerca de 67 mil refeições para os alunos da rede municipal.