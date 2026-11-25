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Com os canais digitais respondendo por 26% de seu faturamento em 2026, a Drogaria Araujo realiza a Black Friday com descontos anunciados de até 70% em diferentes categorias de produtos. A campanha começa em 24 de novembro, exclusivamente pelo site, aplicativo, WhatsApp e Drogatel, e será ampliada para as mais de 360 lojas físicas da rede, distribuídas por 65 cidades mineiras, a partir do dia 25. As ofertas seguem até sábado (28/11).



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Entre os produtos contemplados estão suplementos, dermocosméticos, itens de higiene pessoal, alimentos, produtos para pets, cuidados infantis, medicamentos genéricos e isentos de prescrição. Os percentuais de desconto variam conforme o produto e as condições da campanha.

A programação também inclui uma ação específica da Manipulação Araujo, que terá 10% de desconto nos pedidos realizados em 27 de novembro. A empresa informa que haverá condições especiais para determinadas fórmulas manipuladas durante o período.



A edição deste ano coincide com os 120 anos da rede mineira, fundada em Belo Horizonte em 1906. Segundo a superintendente comercial, Sandra Mara de Castro, a campanha reúne ofertas de produtos de uso cotidiano e itens de maior valor, com atendimento tanto nas unidades físicas quanto pelos canais digitais.

Vendas digitais ganham participação no faturamento

A ampliação das vendas pela internet é uma das mudanças observadas pela Araujo nos últimos anos. Entre janeiro e o início de novembro de 2026, os canais digitais responderam por 26% do faturamento da empresa, ante 20,4% registrados ao longo de 2025.



Para a Black Friday deste ano, a expectativa da rede é que a participação das compras on-line alcance 32% do faturamento no período da campanha. Os dados também mostram a integração entre as compras digitais e as lojas físicas. Segundo a empresa, 79,9% dos pedidos realizados pela internet entre janeiro e o início de novembro foram retirados presencialmente, por meio do serviço Clique e Retire, disponível no balcão, no drive-thru ou em armários de retirada, conhecidos como lockers.



De acordo com a gerente de Marketing da Araujo, Amanda Vidotti Esteves Marques, parte dos consumidores utiliza os canais digitais para pesquisar produtos e organizar as compras antes de buscar os pedidos nas unidades.



O comportamento de compra também apresenta diferenças durante a Black Friday. Enquanto o maior volume de pedidos on-line costuma ocorrer entre 18h e 19h ao longo do ano, durante a campanha a concentração se desloca para o horário do almoço. Na edição de 2025, a empresa registrou aproximadamente 2.830 pedidos por hora entre 13h e 14h.

Rede investe em entregas e atendimento digital

Para a campanha de 2026, a Araujo também aposta em mudanças implementadas ao longo do ano nos serviços de entrega, no atendimento e na experiência de compra pela internet.



Desde abril, o serviço de entrega expressa utiliza uma estimativa de horário calculada individualmente para cada pedido, considerando fatores como trânsito e tempo de separação dos produtos. Segundo a empresa, aproximadamente 75% das entregas são concluídas em até 90 minutos. A modalidade está disponível nas cidades onde a rede mantém lojas.



Outra alteração ocorreu na distribuição de pedidos destinados a outras regiões do Brasil. Antes concentrados em um único centro de distribuição, os produtos passaram a ser separados e enviados também pelas lojas da rede. De acordo com a Araujo, a medida contribui para reduzir os prazos e os custos de frete.

Compras realizadas pela internet podem ser retiradas no balcão, no drive-thru ou em lockers das lojas Crossmedia / Komuh / Reprodução

No comércio eletrônico, a empresa informa que o tempo médio de finalização das compras caiu de 2 minutos e 43 segundos para 1 minuto e 48 segundos, após mudanças no sistema de pagamento e na etapa de identificação dos consumidores.



A rede também ampliou o uso de inteligência artificial no site e no WhatsApp. As ferramentas são utilizadas para recomendar produtos com base no histórico de compras e auxiliar na identificação de itens por mensagens de texto, áudio ou imagens.



No atendimento pelo WhatsApp, o consumidor pode enviar fotografias de produtos e receitas. Quando a ferramenta não consegue interpretar a solicitação, o atendimento pode ser direcionado a um vendedor.

Como funcionam as ofertas da Black Friday

A campanha da Araujo será realizada de 24 a 28 de novembro, com diferentes opções de compra, pagamento e recebimento dos produtos.



24 de novembro: ofertas disponíveis exclusivamente no site, aplicativo, WhatsApp e Drogatel, com atendimento digital para consumidores de todo o país;

ofertas disponíveis exclusivamente no site, aplicativo, WhatsApp e Drogatel, com atendimento digital para consumidores de todo o país; 25 a 28 de novembro: promoções também nas lojas físicas da rede em Minas Gerais;

promoções também nas lojas físicas da rede em Minas Gerais; 27 de novembro: desconto de 10% nos pedidos da Manipulação Araujo.

desconto de 10% nos pedidos da Manipulação Araujo. Retirada nas lojas: pedidos on-line podem ser retirados no balcão, drive-thru ou locker. Segundo a empresa, a separação dos produtos leva até 15 minutos;

pedidos on-line podem ser retirados no balcão, drive-thru ou locker. Segundo a empresa, a separação dos produtos leva até 15 minutos; Entregas: a modalidade expressa está disponível nas cidades com unidades da rede. Para outras localidades, os pedidos são enviados por transportadoras;

a modalidade expressa está disponível nas cidades com unidades da rede. Para outras localidades, os pedidos são enviados por transportadoras; Pagamento: os canais digitais aceitam Pix e cartão de crédito. Nas lojas físicas, também são aceitos dinheiro e cartão de débito.

A relação de produtos participantes e as condições da campanha podem ser consultadas em araujo.com.br/black-friday

Araujo completa 120 anos em 2026

Fundada em 1906, em Belo Horizonte, a Drogaria Araujo completa 120 anos de atuação em 2026. Atualmente, a rede conta com mais de 360 lojas em 65 cidades mineiras e registra, segundo dados da empresa, mais de 70 milhões de atendimentos por ano.



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O catálogo reúne mais de 23 mil itens, entre medicamentos, produtos de higiene, beleza, alimentação e cuidados com animais de estimação. Além das lojas físicas, a empresa mantém canais de comércio eletrônico, atendimento remoto, serviços farmacêuticos e diferentes modalidades de retirada e entrega de pedidos.

