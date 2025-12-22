Assine
Araujo leva ação de verão a BH com orientações sobre cuidados com a pele

Drogaria Araujo atravessa a capital mineira com orientações sobre a pele, autocuidado e bem-estar durante os meses mais quentes do ano

22/12/2025 16:41

compartilhe

Araujo
A Kombi do Verão, ação itinerante da Drogaria Araujo, percorre Belo Horizonte com orientações sobre proteção solar, autocuidado e bem-estar durante os meses mais quentes do ano crédito: Divulgação

Com a chegada dos dias mais quentes, a Drogaria Araujo ampliou suas ações de orientação e prevenção, estimulando cuidados essenciais durante a estação mais iluminada do ano.

Uma das iniciativas é a campanha Verão Araujo. A ação reforça que, em qualquer lugar, praia, clube, cachoeira ou descanso em casa, há sempre uma Araujo auxiliando nos cuidados com o corpo, a pele e a rotina de toda a família, incluindo crianças, idosos e pets.

O principal destaque é a Kombi do Verão, uma ativação itinerante que, até fevereiro, percorre pontos estratégicos da capital mineira. Em cada parada, o público tem acesso a orientações personalizadas, conhece produtos e recebe informações sobre proteção solar e autocuidado, transformando cada encontro em uma experiência educativa, prática e acessível.

“A campanha Verão Araujo nasce do nosso compromisso de estar perto das pessoas nos momentos em que o cuidado precisa ser reforçado. O verão é uma estação de lazer, mas também exige atenção redobrada com a saúde. Queremos estimular escolhas mais conscientes, mostrando que a prevenção pode, e deve, fazer parte da rotina. A Kombi do Verão é uma forma de levar soluções aos nossos clientes, de maneira acolhedora e próxima”, afirma Amanda Vidotti, gerente de Marketing da Drogaria Araujo.

O roteiro e as atualizações da Kombi do Verão são divulgados no perfil oficial da Drogaria Araujo no Instagram @drogariaaraujo.

Mudança de comportamento e busca por prevenção

A iniciativa também reflete uma mudança no comportamento do consumidor mineiro, impulsionada por uma maior conscientização sobre a importância dos cuidados com a pele e a saúde durante os meses mais quentes.

Esse movimento se traduz em uma demanda crescente por produtos especializados. O portfólio da Drogaria Araujo reúne opções que vão desde protetores solares com diferentes fatores de proteção, hidratantes corporais e faciais, produtos pós-sol, além de itens voltados aos cuidados com cabelos, lábios e necessidades específicas do período.

Siga o sol com quem entende de verão

Com mais de 360 lojas em 65 cidades de Minas Gerais, a Araujo reforça seu papel como parceira do consumidor ao longo de todo o verão, oferecendo conveniência, variedade e orientação especializada.

A campanha une informação, experiência e proximidade para incentivar uma vivência mais saudável, segura e tranquila da estação mais quente do ano.

Para saber mais sobre os locais e as próximas paradas da Kombi do Verão, acesse: instagram.com/drogariaaraujo

Tópicos relacionados:

pele

