Araujo lança serviço que facilita a recompra de remédios pelo WhatsApp

Manter o tratamento em dia é um dos maiores desafios enfrentados por pessoas com doenças crônicas como diabetes, hipertensão, colesterol alto e obesidade. A regularidade no uso de medicamentos é fundamental para controlar sintomas, evitar agravamentos e garantir qualidade de vida. Ainda assim, muitas interrupções acontecem por motivos simples: esquecimento, rotina corrida, falta de tempo para ir à farmácia ou dificuldades para refazer pedidos no momento certo.

Estudos, como o desenvolvido pela National Institutes of Health (NIH), mostram que até metade dos pacientes abandona o tratamento após alguns meses, o que reduz a eficácia das terapias e pode levar a complicações sérias. Nesse contexto, ter acesso rápidoe seguro aos medicamentos não é apenas conveniência, é parte essencial do cuidado com a saúde. Recursos que lembram o paciente a hora da recompra, simplificam a rotina e geram impacto direto no dia a dia das famílias.

Pensando nisso, ferramentas que automatizam lembretes, organizam o histórico e permitem recompras ágeis vêm se tornando grandes aliadas no acompanhamento de quem depende de medicamentos contínuos. E é nesse cenário que surge a inovação desenvolvida pela Drogaria Araujo, o Compra Rápida.

Compra Rápida: tecnologia e praticidade para manter o tratamento em dia

O novo programa da Araujo é um serviço que simplifica a recompra de medicamentos de uso contínuo com tecnologia, segurança e personalização. Com apenas um clique via WhatsApp, o cliente pode refazer o pedido e escolher entre entrega em casa ou retirada na loja, tudo sem taxas adicionais e sem cobranças automáticas.

O programa envia lembretes mensais diretamente no WhatsApp avisando quando os medicamentos estão acabando edisponibiliza, de forma imediata, o link para a nova compra. A solução foi pensada para pessoas em tratamento contínuo, especialmente pacientes com diabetes, hipertensão, obesidade, colesterol alto e outras condições que exigem acompanhamento rigoroso. Para acessar a plataforma, basta fazer um cadastro único presencial em qualquer loja Araujo.

A gerente de Marketing da Araujo, Amanda Vidotti, reforça o impacto da iniciativa:

“Tomar o remédio na hora certa pode parecer um detalhe, mas faz toda a diferença no controle da saúde. O Compra Rápida nasce justamente para facilitar essa jornada, oferecendo conveniência, evitando esquecimentos e ajudando nossos clientes a manterem o tratamento em dia.”

Tecnologia, segurança e atendimento humanizado

O programa foi desenvolvido ao longo de 12 meses e envolve diversas áreas da empresa. A solução é construída sobre a plataforma Salesforce, referência global em CRM, garantindo personalização, criptografia de dados, controle de consentimento e total aderência à política de proteção de dados.

Segundo Joana Macedo, vice-presidente Regional na Salesforce, a parceria demonstra como a tecnologia pode humanizar o atendimento e melhorar a experiência do paciente, com infraestrutura escalável, unificação dos canais de atendimento e ferramentas que possibilitam jornadas de saúde personalizadas.

Conheça o Compra Rápida e facilite a rotina de cuidados com a saúde. Saiba mais sobre o programa acessando araujo.com.br/compra-rapida e cadastre-se em uma loja Araujo.

