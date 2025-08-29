Araujo se une a parceiro para oferecer serviços de saúde de telemedicina

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Nas últimas décadas, a telemedicina deixou de ser uma promessa futurista para se consolidar como realidade na rotina de muitos brasileiros. De acordo com dados da Saúde Digital Brasil, entre 2020 e 2021, mais de 7,5 milhões de atendimentos foram realizados via telemedicina no país.



A comunicação entre médicos e pacientes por meio de plataformas digitais já é uma realidade e oferece conforto, eficiência e respaldo legal. Com a regulamentação ampliada durante a pandemia e os avanços tecnológicos recentes, a modalidade ganhou força dentro do sistema de saúde nacional.



Estudos recentes demonstram que a teleconsulta tem resolutividade superior a 90%, especialmente no acompanhamento de casos de baixa complexidade. Ao reduzir deslocamentos, agilizar diagnósticos e manter tratamentos em dia, a tecnologia se mostra especialmente valiosa em regiões remotas, com infraestrutura médica limitada. O modelo reforça os pilares da telessaúde ou da chamada “Saúde 4.0” que é: ampliar o alcance da assistência, garantir resolutividade, promover a satisfação e reduzir custos.



Drogaria Araujo adota a telemedicina, por meio de parceiros, como serviço contínuo



Atenta a esse movimento, a Araujo em parceria com a MediQuo passa a oferecer uma opção para os clientes acessarem o serviço de telemedicina que funciona ininterruptamente, todos os dias da semana. A plataforma especializada em telessaúde que já soma mais de 1 milhão de usuários no Brasil.



De forma rápida e simples, o paciente entra no app ou site da Araujo, escolhe a opção telemedicina é direcionado diretamente ao atendimento do parceiro, sem fila ou necessidade de agendamento. Em até 10 minutos, é atendido por um médico qualificado, pode esclarecer dúvidas, receber orientações e, quando necessário, obter prescrições digitais, inclusive para antibióticos e receitas com validade de até três meses.



O custo do serviço é de R$69,90, pago diretamente na plataforma da MediQuo. A segurança das informações é garantida pela conformidade com a LGPD e com as normas do Conselho Federal de Medicina (Lei nº 14.510/2022 e Resolução CFM nº 2.314/2022).

A plataforma de telemedicina funciona todos os dias, a qualquer hora, oferecendo atendimento médico on-line de forma prática, acessível e legalmente respaldada Freepik

Agilidade, segurança e inclusão em um só serviço



O formato da telemedicina oferecido pela Araujo busca responder a demandas reais de forma rápida e eficiente. Segundo a gerente técnica da Araujo, Isabel Dias, o modelo foi cuidadosamente planejado para facilitar a vida de quem precisa de atendimento médico imediato para casos simples.



“A telemedicina é indicada para situações de baixa complexidade, como quadros de doenças primárias, dúvidas sobre medicamentos, sintomas leves, orientações gerais de saúde, prevenção ou renovação de receitas médicas, tanto de uso contínuo quanto eventual. No entanto, não substitui o atendimento de emergência, nem casos que demandam exame físico, coleta de exames ou intervenções presenciais”, orienta.



Como a Telemedicina na Araujo funciona na prática



Antes de recorrer ao serviço, é importante entender como ele funciona. A seguir, veja os principais recursos oferecidos pela telemedicina:



Sem agendamento prévio: basta abrir o app ou o site da Araujo, escolher “Telemedicina” e iniciar o atendimento;



basta abrir o app ou o site da Araujo, escolher “Telemedicina” e iniciar o atendimento; Ideal para quadros leves: resfriados, dor de garganta, dúvidas sobre medicamentos, renovação de receitas e orientações gerais;



resfriados, dor de garganta, dúvidas sobre medicamentos, renovação de receitas e orientações gerais; Menos deslocamento e mais conforto: o cliente resolve tudo de onde estiver, evitando salas de espera e longos deslocamentos;



o cliente resolve tudo de onde estiver, evitando salas de espera e longos deslocamentos; Atendimento legalmente respaldado: as consultas seguem os mesmos critérios éticos dos atendimentos presenciais, com sigilo garantido e amparo da legislação vigente;



as consultas seguem os mesmos critérios éticos dos atendimentos presenciais, com sigilo garantido e amparo da legislação vigente; Inclusão e praticidade: o serviço é especialmente útil para moradores de áreas distantes, pessoas com mobilidade reduzida e quem busca flexibilidade;



o serviço é especialmente útil para moradores de áreas distantes, pessoas com mobilidade reduzida e quem busca flexibilidade; Prescrição digital válida: medicamentos são receitados digitalmente e a receita tem validade legal, inclusive para antibióticos e alguns controlados (receita branca).



Um passo à frente na transformação da saúde 4.0



Mais do que oferecer uma nova opção de atendimento, a Araujo acompanha uma transformação no modo como as pessoas cuidam da saúde. A presença digital da marca, somada à parceria com uma plataforma experiente, como a MediQuo, garante um serviço de telemedicina confiável, rápido e acessível.



Para conhecer mais sobre o novo serviço e acessar uma consulta on-line a qualquer hora, basta acessar telemedicina ou baixar o app da drogaria.

