Há 48 anos, o Colégio Santo Agostinho - Contagem, mantido pela Rede Lius Agostinianos, desempenha um papel primordial na formação de crianças e jovens ao longo de décadas de ensino. Na Unidade, os saberes e as tradições do passado e do presente convergem para auxiliar na formação das novas gerações. “Acreditamos em uma educação humana, na qual o estudante é o protagonista. Temos como propósito transformar vidas por meio de uma educação que aproxima e potencializa pessoas”, destaca Aparecida Debona, gestora pedagógica da Unidade Contagem.

O Colégio está situado no tradicional bairro Jardim Riacho das Pedras e, desde a sua fundação, em 1976, tem se consolidado como referência em excelência educacional, em formação de estudantes preparados para a vida e, também, como escola inovadora, em termos de programas e projetos que são ofertados para a comunidade escolar, além de uma infraestrutura física completa.

A Unidade Contagem conta com uma série de projetos e espaços criados para transformar o presente e cocriar um futuro melhor. Um dos destaques é o Ateliê de Artes, onde os estudantes têm insumos para desenvolver um processo criativo autônomo, que promove o saber cultural e artístico.

O Colégio também possui duas bibliotecas especialmente preparadas para os públicos da Educação Infantil ao Ensino Médio. No universo da leitura, os estudantes descobrem, aprendem e ampliam seus conhecimentos, além de serem incentivados a utilizarem esses espaços em aulas diversas. O espaço possui 18.378 títulos diferentes e reúne mais de 25 mil exemplares. A Unidade possui, ainda, três laboratórios de Ciências equipados, que permitem a realização de aulas que trazem conhecimento por meio da prática.

Por acreditar e valorizar o esporte como potencializador das capacidades e habilidades dos estudantes, as cinco quadras esportivas e as duas piscinas da Unidade Contagem são utilizadas para as aulas de Educação Física, para momentos de lazer e para aulas das Equipes Esportivas do Colégio. Já o auditório da Instituição tem capacidade para 100 pessoas e é utilizado para momentos de vivências como eventos, palestras, aulas diferenciadas e também para apresentação de trabalhos.

Formação para o futuro

A missão do Colégio Santo Agostinho não se limita aos muros da escola. É um ensino que vai para o resto da vida, por isso, a escola e seus estudantes sempre tiveram uma relação de proximidade e de cuidado com o município de Contagem. Por meio de programas, como o “Agostinianos presentes na Comunidade”, os estudantes e seus familiares participam de uma série de ações de cuidado com o meio ambiente. No Parque Fernão Dias, por exemplo, o Colégio faz parte do Conselho Gestor do espaço, uma Área de Preservação Ambiental (APA) que abriga importantes remanescentes do bioma Mata Atlântica, localizada nos municípios de Contagem e Betim.

A arte e cultura também são valorizadas no Colégio, por meio do Grupo Sarandeiros, um projeto que busca a valorização da cultura nacional, por meio da tradução artística das manifestações populares brasileiras. O Grupo Sarandeiros já se apresentou em diversos lugares no Brasil e no exterior, com destaque para os festivais em Cantanhede e Viana do Castelo (Portugal), Catalunha (Espanha), Rosário e Correa (Argentina), Blumenau (SC), Olímpia e Indaiatuba (SP), Bento Gonçalves e Nova Petrópolis (RS).

Ambiente acolhedor

Todos os espaços e projetos são pensados para que os estudantes tenham uma convivência harmoniosa de cuidado e de respeito ao outro. Para isso, o Programa de Convivência Ética do Colégio visa à qualidade das relações, do clima escolar e, consequentemente, à redução dos problemas de convivência e promoção da Cultura da Paz. Idealizado em 2019, com o apoio do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral (GEPEM) e de pesquisadores da Unesp e Unicamp.

O programa existe na Unidade Contagem desde 2020. "A concepção pedagógica cuida do clima escolar, diminuindo indisciplina, micro-violências, bullying, cyberbullying, abordando esses temas de forma cuidadosa e respeitosa. Estamos implantando em Contagem a iniciativa “Cultura da Paz”, no mesmo molde já existente nas outras unidades do Colégio em Nova Lima e Belo Horizonte, no qual equipes de ajuda estão sendo constituídas para serem protagonistas no combate ao bullying", explica Sabrina Lopes de Lima Barbosa, psicopedagoga e representante do Programa Convivência Ética do Colégio Santo Agostinho, em Contagem.

Por meio das Equipes de Ajuda, um grupo de estudantes presta apoio e acolhimento aos colegas, escutando-os quando necessário e auxiliando-os a resolver conflitos mediante estratégias cooperativas, colaborativas e de entendimento. "Esses alunos, que são reconhecidos por usarem uma pulseira verde, atuam frente aos problemas de convivência quando percebem um comportamento diferente de algum colega, aparentando problemas - como, por exemplo, se ele está isolado, fica muito sozinho -, ou percebem algum possível caso de conflito ou bullying. Eles possuem condição de prestar ajuda, já que conhecem os colegas e poderão compreender e valorizar as diferenças. Não há boa convivência se os alunos não forem os protagonistas”, conta a psicopedagoga.

Sabrina explica que o Programa de Convivência Ética do Colégio está alicerçado em três eixos: institucional, curricular e de formação. As iniciativas buscam exercitar atitudes empáticas diariamente com os estudantes. Além da formação para os professores, os pais também recebem orientações de modo a estabelecerem relações mais humanas e, assim, contribuírem para um ambiente escolar saudável e ético.

Há, ainda, a participação de alunos de diversas formas. Uma delas é o momento de escuta dos discentes, em que eles podem falar sobre os seus sentimentos. São realizadas também assembleias de conscientização democrática, em que os alunos podem sugerir temáticas do próprio convívio. O programa também entra na parte teórica, por meio de um componente curricular, em que os estudantes recebem uma formação dentro da sala de aula sobre noções de ética, aprendem a nomear os sentimentos, além de entenderem mais sobre respeito, conduta e responsabilidade.

Programa Lupa



O Programa Lupa oferece atividades que pretendem desenvolver habilidades acadêmicas, a autonomia, a autoconsciência e a responsabilidade dos estudantes Divulgação / Colégio Santo Agostinho

O Colégio Santo Agostinho também oferece uma opção confiável e de qualidade pedagógica para o contraturno escolar. O Programa Lupa oferece atividades organizadas em projetos e Módulos de Aprendizagem, que pretendem desenvolver habilidades acadêmicas, a autonomia, a autoconsciência e a responsabilidade dos estudantes, sem esquecer o direito a brincar, a socializar e a aprender diferentes linguagens. O programa possui pacotes de dois, três ou cinco dias por semana. Cada pacote apresenta um conjunto de atividades pensadas para oportunizar tudo isso a cada grupo em seu desenvolvimento.

Os estudantes são recebidos por uma equipe de profissionais preparados que desenvolvem os módulos de aprendizagem e os acompanham durante a alimentação, higiene pessoal, nos momentos de descanso e recreação e na organização dos materiais. Além de realizarem o aconselhamento a partir do Programa de Convivência Ética.

Para 2024, o programa terá duas novidades. O Colégio criou o Lupa Teen! com atividades pensadas para os adolescentes, mantendo o mesmo cuidado e acolhimento que já são características do Programa Lupa. Além disso, também terá uma nova turma no turno da manhã, para os alunos que estudam à tarde.

Lupa 1 e 2 - 1º ao 5 ano do Ensino Fundamental



A tecnologia é uma grande aliada no desenvolvimento das crianças e é utilizada no Programa Lupa Divulgação / Colégio Santo Agostinho

Um dos módulos destinados a esse segmento é a Tecnologia, uma grande aliada para o desenvolvimento de uma criança. Se bem trabalhada, pode ampliar a capacidade de criar, projetar, implementar e analisar possibilidades para prover solução de problemas. O módulo desenvolve a imaginação, a leitura crítica e o uso ético das mídias e recursos digitais e o trabalho coletivo.

Outro destaque é o módulo Danças Folclóricas – Grupo Sarandeiros. Presente na Escola há mais de uma década, o Grupo Sarandeiros oferece o desenvolvimento da consciência estética, do corpo em movimento, do reconhecimento e valorização do patrimônio cultural brasileiro por meio da dança. É um celeiro de talentos e formação humana por meio da arte.

Já o módulo Corpo em Ação é composto pelo desenvolvimento de práticas corporais diversas, como brincadeiras, jogos e fundamentos dos esportes. Nesse módulo, a consciência do próprio corpo e o exercício do movimento contribuem para a adaptação da criança em diferentes ambientes e relações. Integram-se a esse módulo as práticas do nado.

No Aprendendo a Aprender, o Lupa oferece acompanhamento especializado durante o tempo diário para a realização dos deveres de casa, objetivando, em longo prazo, construir a organização, a autonomia e a autogestão do tempo de estudo por parte do estudante.

Há também um módulo destinado ao aprofundamento em Inglês. A arte também é trabalhada em módulo especial por meio do desenvolvimento das linguagens diversas na forma de jogos teatrais, Artes Plásticas, Literatura e a Música.

Lupa Teen!

A entrada na adolescência coincide com uma parte do Ensino Fundamental mais intensa, na qual as habilidades de pesquisa e leitura são postas em prática. Foi pensando nisso que o Colégio Santo Agostinho idealizou uma turma exclusiva no Programa Lupa para adolescentes. Nela, os Módulos de Aprendizagem apresentam as características abaixo.

Práticas esportivas

Com atividades realizadas todos os dias, nesse módulo são priorizados esportes em equipe, o conhecimento das regras de cada modalidade e a colaboração entre pares.

Autonomia e aprendizagem

Todos os dias é destinado um tempo maior (100 minutos) para a realização dos deveres de casa e para aprender técnicas de pesquisa e produção acadêmica, estudo para as provas com o acompanhamento de professores do próprio segmento no qual o estudante está matriculado.

Aulas de teatro

As aulas desenvolvem as habilidades de falar em público, expressar os sentimentos de forma assertiva, constroem o senso estético e o autocontrole por meio de técnicas ensinadas por profissionais formados na área.

Mídia e tecnologia

Esse módulo apresenta várias possibilidades, desde o aprendizado da cidadania digital, produção de mídia e pensamento computacional até a criticidade na análise da produção midiática.

Aprendizagens para a vida

Esse módulo é organizado com a metodologia das rodas de conversa. Nele, por meio de dinâmicas de grupo e vivências, os estudantes debatem temáticas importantes para sua formação humana, tais como seu desenvolvimento biofísico, as relações interpessoais, responsabilidade e diálogo com a família. O módulo também conta com a presença de pais e outros profissionais que podem compartilhar suas experiências humanas.