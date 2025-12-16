Magnum lança pré-vestibular com foco em ENEM, Medicina e Seriado UFMG

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

O Colégio Magnum Agostiniano Lourdes, reconhecido por sua excelência acadêmica e pela formação integral de seus estudantes, anuncia o lançamento do Magnum Pré-Vestibular, com início das atividades em 2026. O novo programa amplia o alcance da instituição, que passa a atender também o público externo e oferece três modalidades de curso: ENEM, Medicina e Seriado UFMG.



A iniciativa nasce do sucesso dos programas Magnum Avançado e Magnum Acelera e apoia-se também na tradição da unidade Cidade Nova, referência há mais de 30 anos em preparação acadêmica de alto desempenho. O primeiro projeto é voltado a alunos do 5º ano ao 3º do ensino médio que mantêm rendimento igual ou superior a 80% em todas as disciplinas, enquanto o segundo foca no suporte intensivo para ENEM e vestibulares, direcionado a quem deseja potencializar seus resultados.



Do alto desempenho no Enem ao novo Pré-Vestibular Magnum



O colégio Magnum figura, ano após ano, entre as melhores médias do país no ENEM. Em 2024, mais de 40 alunos alcançaram notas acima de 900 pontos na redação do Enem, resultado que consolidou a escola como o 4º melhor colégio de Belo Horizonte e o 5º melhor de Minas Gerais no exame.



No ano anterior, 47,6% dos estudantes foram aprovados em faculdades públicas, e 2,8% conquistaram vagas em universidades internacionais, números que refletem a consistência e a excelência da formação oferecida pelo colégio. A meta atual é aumentar os resultados da marca e dos estudantes com o novo curso.



“O Pré-Vestibular Magnum foi desenvolvido como um programa completo, inovador e centrado no aluno, com base nas tendências mais recentes dos exames e no perfil do estudante contemporâneo. Nossa proposta combina alto desempenho acadêmico, acompanhamento personalizado, simulados periódicos, mentorias e uma atenção especial ao bem-estar emocional dos alunos, reconhecendo que o equilíbrio é essencial para o sucesso”, explica o diretor-geral, Germano Cord.



Profissionais experientes



Para manter a excelência da proposta, o Magnum trouxe para o time um coordenador com 25 anos de experiência em Ensino Médio e cursos preparatórios para vestibulares e ENEM. Outras contratações também estão em andamento.



“O Magnum Pré-Vestibular nasce com o compromisso de unir professores de primeira linha, material de altíssima qualidade e um atendimento verdadeiramente personalizado, algo que muitas vezes se perde em cursinhos grandes”, afirma Raphael Chandão, coordenador do curso.



“Nossa receita de sucesso está no acompanhamento próximo, na preparação emocional e na orientação contínua, que dá ao aluno confiança e clareza de que está no caminho certo.” complementa.

Germano Cord e Raphael Chanxão destacam a proposta personalizada e o foco no alto desempenho do novo pré-vestibular Divulgação Colégio Magnum Agostiniano Lourdes

Três modalidades para perfis e objetivos diferentes



O Magnum Pré-Vestibular foi estruturado para atender distintos perfis de estudantes, com cargas horárias e metodologias adequadas a cada fase de preparação.



Além disso, o colégio também vai oferecer cursos revisionais voltados aos alunos do 1º e 2º ano do ensino médio que já possuem carga acadêmica elevada. Esses encontros terão seis aulas semanais, em formato de lapidação, uma preparação pontual e estratégica para fortalecer o desempenho sem sobrecarregar o estudante.



Veja quais são as três modalidades de turmas:



Turma ENEM



Voltada a egressos e estudantes que buscam uma preparação intensiva, com carga horária de 40 horas semanais. O curso abrange todo o conteúdo e as estratégias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, com simulados e revisões de alto rendimento.



Turma medicina



Destinada a alunos que almejam os vestibulares mais concorridos do país. O programa aprofunda conteúdos específicos e promove mentorias voltadas ao desempenho máximo e à gestão emocional frente à pressão das provas.



Turma Seriado UFMG



Desenhada especialmente para o novo vestibular Seriado da UFMG, com uma abordagem contínua e estratégica ao longo dos três anos do ensino médio. O projeto inclui simulados exclusivos em quatro ciclos de conteúdo e análise detalhada de desempenho, permitindo acompanhar a evolução de cada aluno.



O novo exame é aplicado em três etapas ao longo do ensino médio, permitindo que os estudantes construam a nota de forma contínua. Inspirado em modelos de outras universidades, ele complementa o ENEM/SiSU, amplia o acesso à instituição e mantém o respeito à Lei de Cotas, contemplando alunos matriculados e egressos. Com parte das vagas agora destinadas ao vestibular Seriado, especialistas alertam que a concorrência pelo ENEM deve aumentar, exigindo preparação mais antecipada e estratégica.



Preparação acadêmica e emocional como diferencial



O pré-vestibular se destaca por sua proposta pedagógica inovadora, que alia conteúdo sólido, estratégia e personalização. As turmas são reduzidas, o que permite um acompanhamento próximo e individualizado.



O programa oferece:



simulados periódicos com análise detalhada de desempenho;



mentorias individuais e em grupo;



acompanhamento constante, com feedbacks personalizados;



ambiente acolhedor, com foco no bem-estar emocional e na gestão do tempo e da ansiedade;

ferramentas digitais de apoio, que permitem ajustes estratégicos ao longo do percurso.



“Não basta dominar o conteúdo. O aluno precisa se sentir preparado emocionalmente, entender o processo e reconhecer que sua evolução é real. A autoconfiança é o reflexo de uma preparação sólida e bem conduzida”, ressalta Raphael Xandão.



Todo o acompanhamento vai ser realizado por professores especialistas voltado para as provas da UFMG e do ENEM, além disso as aulas acontecerão integralmente no Colégio Magnum Lourdes.



“Mais do que um curso, o Pré-Vestibular Magnum representa um compromisso da instituição com o sucesso dos estudantes que estão conosco em toda ou parte da Educação Básica e agora também com alunos egressos do ensino médio de outras instituições”, reforça Germano Cord.



Colégio Magnum: aprendizagem significativa e transformadora



Com mais de três décadas de tradição, o Colégio Magnum Agostiniano Lourdes é reconhecido como uma das principais instituições de ensino de Belo Horizonte. Em 2025, iniciou as atividades da unidade Magnum Lourdes, localizada ao lado da Praça da Liberdade.



A filosofia educacional valoriza a formação integral, aliando excelência acadêmica, valores humanistas e inovação pedagógica. A escola integra a Rede Inspira, um dos maiores grupos educacionais do país, e segue investindo em infraestrutura, tecnologia e metodologias que promovem uma aprendizagem significativa e transformadora.



Para saber mais sobre o Magnum Pré-Vestibular 2026 acesse: magnum.com.br/matriculas-abertas-pv

