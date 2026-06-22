Família e escola: como formar cidadãos preparados para as diferenças

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*Paulo Ubiratan



Se nós, adultos, ainda fechamos os olhos diante do que é diferente, como esperar que nossos filhos e estudantes aprendam a enxergar o mundo com verdadeira humanidade?

Educar para a diversidade não é ensinar a suportar o outro em silêncio, mas abrir janelas e derrubar muros. Exige coragem para dialogar, questionar injustiças e permitir-se transformar pelo encontro. Tolerar mantém distância; conviver de verdade demanda ação.

O papel da família e da escola na formação de cidadãos

O respeito, sozinho, é insuficiente. A convivência genuína nasce quando aprendemos com as diferenças e tornamos a empatia uma prática cotidiana. O encontro tira-nos do centro e nos convida a caminhar ao lado do outro; escutar de verdade desfaz rótulos e dá voz a quem sempre foi silenciado.

Esse compromisso começa na família, se fortalece na escola e deve irradiar pela sociedade. Crianças e adolescentes aprendem mais pelo exemplo do que pelos discursos. Demonstrar respeito, acolhida e abertura ao diálogo ensina que a diversidade é riqueza, não ameaça.

Mas educar também significa enfrentar com honestidade o que existe de desumano: racismo, misoginia, feminicídio, capacitismo, intolerância religiosa, gordofobia, discriminação de classe e toda a série de injustiças e preconceitos que tentam normalizar a desigualdade em nossa sociedade. Ignorar esses assuntos é compactuar com eles.

Omitir gera resultados drásticos

Casos recentes mostram que a omissão tem consequências reais. Em Salvador, o livro Amoras, do rapper Emicida, foi vandalizado por uma mãe com críticas às religiões de matriz africana, um exemplo claro de racismo religioso. A reposição da obra e o posicionamento jurídico reforçam: não é opinião, é violação de direitos.

A pandemia agravou o problema. Isolamento e excesso de tecnologia aumentaram

a vulnerabilidade de crianças e adolescentes. O retorno às escolas revelou conflitos, exclusão e inseguranças. Quem é diferente, na pele, religião ou corpo, sente, na prática, o peso da rejeição. No ambiente digital, o cyberbullying intensifica esses danos. Por isso, orientar, limitar e ensinar responsabilidade on-line é tão urgente quanto agir contra injustiças presenciais.

Como transformar aprendizado em ação

Educar não é apenas reagir: é prevenir. Propor que nossos filhos visitem e participem de museus, centros culturais, exposições e eventos que abordam diversidade, memória e direitos humanos amplia seus horizontes e fortalece a empatia.

Envolver-se em voluntariados e projetos sociais, assim como visitar comunidades quilombolas e indígenas, permite discutir solidariedade, resistência cultural e desigualdades de forma concreta, aproximando crianças e adolescentes da realidade que precisam compreender e transformar. Transformar o aprendizado em ação é essencial: quadrinhos, cartazes, vídeos e histórias sobre diversidade e respeito consolidam reflexão e engajamento; criar um mural ou jornal familiar registrando notícias, reflexões e ações positivas reforça a prática contínua.

No dia a dia, diálogos provocativos desenvolvem pensamento crítico e empatia. Perguntas como “Você já viu alguém sendo excluído por causa da cor da pele, religião ou condição social?”, “Que comentários podem machucar alguém?” e “O que podemos fazer diante da injustiça?” não são apenas educação moral, são treino para agir, enfrentar discriminações e transformar o mundo. Ensinar a não repetir estereótipos, a respeitar mulheres, a acolher colegas com deficiência e a valorizar diferentes culturas prepara cidadãos ativos, não espectadores.

Projetos, atividades culturais e conversas transformam aprendizado em prática no dia a dia Divulgação Colégio Loyola

Presença, diálogo e exemplo ajudam a construir empatia

“Cativar exige paciência”. Como a raposa e o Pequeno Príncipe, vínculos sólidos nascem do cuidado constante; atenção e presença transformam medo em confiança e estranhamento em aprendizado. Comportamentos difíceis, muitas vezes, escondem inseguranças que pedem acolhimento, não punição.

Educação é também orientação: como em O Livro dos Abraços, de Eduardo Galeano, o menino que vê o mar pela primeira vez pede ao pai: “Me ajuda a olhar”. Diante da vastidão da diversidade humana, nossos filhos precisam de adultos para enxergar, compreender e agir. Informação não basta; é preciso exemplo, postura e coragem. A diferença provoca; o novo assusta. Sem diálogo, o estranhamento vira preconceito. Com presença, transforma-se em empatia. Conflitos são inevitáveis, mas podem ser oportunidades de crescimento se mediados com sabedoria.

Educação antirracista está na constituição

No Brasil, educar para a diversidade é também uma questão legal. A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio, reforçando que a educação antirracista não é opcional.

Livros como Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro, Omo-Oba: Histórias de Princesas e Racismo e Antirracismo na Educação: Repensando Nossa Escola, de Eliane Cavalleiro, ajudam a consolidar conceitos e práticas de inclusão, empatia e justiça social. Para pais e professores, Como Ser um Educador Antirracista, de Bárbara Carine, vencedor do Prêmio Jabuti 2024, oferece orientação concreta para aplicar princípios antirracistas na rotina escolar e familiar.

Conviver não é tolerar. É agir, confrontar, resistir, ensinar e transformar. É levar crianças e adolescentes a identificar e combater racismo, bullying, misoginia, feminicídio, capacitismo, intolerância religiosa, gordofobia e preconceito de classe de forma ativa, consciente e diária. É educar para que a diversidade seja compreendida como riqueza, o respeito se torne prática e a empatia uma atitude constante. Educar é formar cidadãos que não apenas sobrevivem na sociedade, mas a transformam, de maneira ética, crítica e humana.

Formar cidadãos éticos e conscientes faz parte da proposta do Colégio Loyola

A construção de uma convivência baseada no respeito, na empatia e na valorização das diferenças está alinhada à proposta educativa do Colégio Loyola, que busca formar estudantes preparados para atuar de maneira crítica, ética e responsável na sociedade.

Fundado em 1943, em Belo Horizonte, a instituição é uma obra da Companhia de Jesus e integra a Rede Jesuíta de Educação, presente em mais de 80 países.

Com mais de oito décadas de tradição, a instituição desenvolve uma proposta pedagógica fundamentada na pedagogia inaciana, promovendo o desenvolvimento acadêmico, socioafetivo e espiritual dos estudantes.

Saiba mais acessando o site oficial loyola.g12.br e conheça o projeto

educativo do colégio.



Livros que foram citados no artigo e nos ajudam a pensar:

ALVES, Rubem. Conversas sobre Educação. Campinas: Verus Editora, 2003.

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. O Pequeno Príncipe. Rio de Janeiro: Agir, 1943.

GALEANO, Eduardo. O Livro dos Abraços. Porto Alegre: L&PM, 1916.

Referência: Lei 10.639/2003

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*Paulo Ubiratan Gregório é pedagogo formado pela FUMEC, com MBA em Gestão Escolar pela USP e Mestre em Educação Humanista pela UEMG. Atua como Educador e Orientador Pedagógico no Colégio Loyola, em Belo Horizonte. É pesquisador na área de Relações Étnico-Raciais pelo ANPEd GT 21 e dedica-se à promoção de convivência, inclusão e diversidade, atuando como educador e articulador nessas áreas.

