Colégio Loyola orienta pais sobre segurança dos filhos na adaptação escolar

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

* Jose Henrique da Silva Junior



Como é para uma criança segurar firme a mão dos pais no portão da escola, olhar para um espaço ainda desconhecido e, pela primeira vez, dar alguns passos sozinha em direção a uma nova rotina? Entre expectativas e inseguranças, o início da vida escolar é atravessado por sentimentos intensos, tanto para os pequenos quanto para suas famílias. Esse momento repleto de significados marca não apenas a entrada em um novo ambiente, mas o começo de experiências que irão contribuir profundamente para o desenvolvimento, a autonomia e a construção da confiança.

E como se sente o coração dos pais ao observar esse pequeno gesto de coragem, misto de conquista e desprendimento? Muitas vezes, enquanto a criança hesita por alguns segundos antes de entrar, é no olhar que se revela a necessidade de segurança, de confiança e de um aceno firme que diga: “você consegue”. É nesse instante, aparentemente simples, que se inicia um processo profundo de crescimento, no qual aprender a se separar também significa confiar, pertencer e descobrir que o mundo pode ser ampliado sem que os vínculos se rompam.

A importância do acolhimento no desenvolvimento infantil

O início da vida escolar constitui um marco significativo na trajetória das crianças, inaugurando um tempo de descobertas, desafios e ampliação de horizontes. Ao ingressarem na escola, elas passam a conviver com novos adultos, aprendendo a compartilhar, respeitar combinados e lidar com pequenas frustrações, enquanto desenvolvem autonomia, linguagem e repertório social. Embora o afastamento inicial da família possa gerar inseguranças, esse período representa uma valiosa oportunidade de crescimento emocional, cognitivo e social, favorecendo a construção da identidade e da autoconfiança.

O processo de adaptação, especialmente na Educação Infantil, exige acolhimento intencional, escuta sensível e uma parceria sólida entre escola e família. Como destaca Henri Wallon, o desenvolvimento infantil está profundamente relacionado às emoções e às interações sociais, o que reforça a importância de um ambiente seguro, afetivo e estruturado.

Rotina, despedidas e vínculo ajudam na adaptação escolar

Nessa perspectiva, o acolhimento não se limita aos primeiros dias, mas se configura como prática contínua, tal como apresentado no livro “Diário de Acolhimento na Escola da Infância”, que enfatiza a construção diária de vínculos, os rituais de chegada, a observação atenta e o respeito aos diferentes tempos de cada criança.

Para favorecer uma adaptação mais tranquila, é importante que a família estabeleça uma rotina previsível em casa, organizando horários de sono e saída para escola, pois a regularidade transmite segurança à criança. No momento da chegada ao colégio, recomenda-se realizar despedidas breves e serenas, com um gesto carinhoso e uma frase objetiva que reafirme que o retorno acontecerá, evitando prolongar a separação.

Pequenos rituais e acolhimento emocional contribuem para que a criança enfrente a nova rotina escolar com mais confiança Divulgação Colégio Loyola

Também é fundamental valorizar positivamente a escola no cotidiano, falando com entusiasmo sobre as experiências que serão vividas. Respeitar o tempo individual de cada criança, sem comparações, e manter diálogo constante com os educadores fortalece o processo. Além disso, criar pequenos rituais de chegada e retorno, como um gesto combinado ou um momento de escuta ao final do dia, contribui para que a criança se sinta segura.

Quando necessário, permitir que ela traga para a escola um objeto afetivo, como um brinquedo pequeno ou outro item significativo, pode servir como fonte de conforto e apoio emocional neste período de transição.

O olhar da Pedagogia Inaciana nos primeiros anos escolares

À luz da Pedagogia Inaciana, esse momento inicial também é compreendido como parte da formação integral, que considera a criança em suas dimensões cognitiva, emocional, social e espiritual.

Inspirada nos princípios de cuidado com a pessoa, reflexão e construção de sentido, O Colégio Loyola busca exatamente olhar para cada estudante em sua singularidade, promovendo experiências que favoreçam o protagonismo, a confiança e o discernimento desde os primeiros anos. Nesse caminho, a confiança das famílias nos processos institucionais e a serenidade transmitida às crianças fortalecem a parceria educativa e contribuem para uma adaptação mais segura, harmoniosa e significativa.

Mais de oito décadas dedicadas à formação integral

Fundado em 1943, em Belo Horizonte, o Colégio Loyola é uma obra da Companhia de Jesus e integra a Rede Jesuíta de Educação, presente em mais de 70 países. Com mais de 80 anos de tradição, a instituição tem sua proposta educativa fundamentada na pedagogia inaciana e voltada para a formação integral dos estudantes, promovendo o desenvolvimento acadêmico, socioafetivo e espiritual-religioso.

Atualmente, o Loyola reúne mais de 2,3 mil estudantes em formação integral e conta com mais de 330 educadores altamente qualificados. A escola busca oferecer uma educação de excelência, voltada à aprendizagem ao longo da vida e à formação de cidadãos comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e com o cuidado ao outro e à Casa Comum.

Para saber mais sobre a proposta pedagógica, os projetos educacionais e a trajetória do da instituição acesse o site do Colégio Loyola.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Esse conteúdo foi produzido por Jose Henrique da Silva Junior, Gestor Pedagógico do Colégio Loyola (Educação Infantil ao 4º ano do Ensino Fundamental). Graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pós-graduado em Educação Moderna pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), possui formação em Educação Bilíngue e Currículo Integrado e Gestão em Educação Bilíngue pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).

