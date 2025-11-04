Transplante capilar: clínica de Belo Horizonte se destaca pela técnica FUE

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Problema para milhões de pessoas ao redor do mundo, a queda de cabelo vai além de uma questão estética, estudos mostram que a calvície (nome médico dado para a perda de fios) pode impactar a autoestima, a confiança social e até gerar quadros de ansiedade em quem sofre com o problema. Só no Brasil, estima-se que mais de 42 milhões de pessoas convivam com algum grau de calvície, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

A evolução da medicina trouxe soluções mais seguras, rápidas e eficazes. Entre elas, a técnica FUE (Follicular Unit Extraction) vem transformando a vida de pacientes, com resultados naturais, permanentes e uma recuperação rápida.

Em Belo Horizonte, na região da Savassi, a Clínica Rejuvenesce é referência nesse tipo de procedimento, unindo tecnologia de ponta, estrutura hospitalar completa e atendimento humanizado.

Transplante capilar é tendência mundial

O transplante capilar deixou de ser um procedimento restrito a celebridades e se tornou uma tendência global: segundo a consultoria Mordor Intelligence, o mercado mundial deve ultrapassar US$ 10 bilhões até 2030.

O Brasil ocupa posição de destaque nesse cenário, é o 3º país que mais realiza transplantes capilares no mundo. Nos últimos dois anos, clínicas brasileiras registraram um aumento de 40% na procura por transplantes de barba, além do crescimento expressivo da demanda por correções de cicatrizes e falhas no couro cabeludo.

E nesse contexto, a técnica FUE representa hoje mais de 70% dos transplantes realizados, tornando-se o padrão-ouro do setor.

Por que a técnica FUE é a mais procurada hoje?

Uma das técnicas mais modernas do mercado, o transplante capilar FUE (Follicular Unit Extraction) consiste na retirada individual de unidades foliculares (pequenas estruturas que podem conter de um a seis fios) da área doadora, geralmente localizada na nuca e nas laterais da cabeça. Esses fios são naturalmente mais resistentes à queda e, quando implantados na região calva, continuam crescendo.

Diferente de técnicas mais antigas, como a FUT (Follicular Unit Transplantation), em que é retirada uma faixa do couro cabeludo, deixando cicatriz linear, a FUE utiliza microincisões para extrair os folículos um a um, o que permite uma cicatrização praticamente invisível, com um resultado muito mais natural.

A técnica FUE, realizada na Clínica Rejuvenesce, utiliza microincisões que evitam cicatrizes visíveis e garantem resultados mais naturais e duradouros Divulgação Clínica Rejuvenesce

O procedimento é realizado com sedação venosa associado a anestesia local, pode durar de 5 a 7 horas (dependendo da quantidade de fios a serem implantados) e segue um planejamento cirúrgico rigoroso. O médico define previamente o desenho da linha frontal, a densidade e a angulação dos fios, respeitando sempre a anatomia do couro cabeludo e o perfil estético do paciente.

Benefícios do procedimento

Por ser pouco invasiva, a técnica FUE proporciona aos pacientes benefícios como:

resultado natural dos fios, que crescem e podem ser cortados, penteados ou estilizados normalmente;



recuperação rápida em cerca de uma semana;

ausência de cicatriz linear, ideal para quem gosta de cortes de cabelo curtos;



versatilidade para ser aplicada em barba, sobrancelha e correção de cicatrizes.

Técnica FUE resultados consistentes

O transplante capilar não termina na sala cirúrgica, ou seja, o pós-operatório é decisivo para a boa fixação dos folículos e para a naturalidade dos resultados.

Sendo assim, é recomendado ao paciente seguir alguns cuidados:

Primeiros dias

Logo após a execução do transplante capilar, é normal notar pequenas casquinhas, vermelhidão ou até um inchaço leve, sinais que costumam desaparecer naturalmente em poucos dias.

Nesse período, é importante evitar tocar ou coçar a área transplantada e, nas primeiras noites, dormir com a cabeça levemente elevada para reduzir o inchaço. A lavagem do couro cabeludo deve ser feita apenas conforme a orientação médica, além de ser essencial evitar o uso de bonés ou chapéus.

Primeiras semanas

Entre a segunda e a terceira semana, ocorre o shedding, que é a queda temporária dos fios transplantados. Essa fase pode assustar, mas é totalmente esperada, os folículos permanecem vivos e, em seguida, iniciam o crescimento de novos cabelos.

Meses seguintes

Entre o 4º e o 6º meses, surgem os primeiros fios; do 8º ao 12º mês, o resultado já é consistente e visível; e após 12 meses, os cabelos estão mais fortes e densos.

O que podemos esperar da técnica FUE no futuro?

Os avanços tecnológicos continuam ampliando a precisão e a segurança da FUE. Ferramentas modernas, como canetas extratoras, reduzem o risco de danificar os folículos e tornam a recuperação ainda mais rápida.

Já sistemas robóticos, como o Artas, utilizam câmeras de alta definição e algoritmos inteligentes para identificar e extrair os folículos com precisão microscópica. A integração entre robótica e Inteligência Artificial (IA) é considerada o próximo passo da evolução dos transplantes capilares.

Tecnologias como inteligência artificial e sistemas robóticos já fazem parte do futuro dos transplantes capilares Divulgação Clínica Rejuvenesce

Coloque a segurança sempre em primeiro lugar

O crescimento da demanda por transplantes capilares também trouxe riscos, segundo a Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar (ABCRC), 12% dos pacientes atendidos em 2023 buscavam corrigir falhas causadas por clínicas não autorizadas.

Por isso, é importante reforçar que o transplante capilar deve ser realizado apenas por equipes médicas especializadas e em ambiente adequado. Na hora de escolher onde realizar o procedimento, é essencial avaliar quesitos como a experiência do médico e da equipe, a estrutura hospitalar, o atendimento prestado ao paciente, como se dá o acompanhamento no pós-operatório e a reputação da clínica entre clientes.

Nesse sentido, em Belo Horizonte, a Clínica Rejuvenesce é referência em transplante e terapias capilares modernas e avançadas. Para preencher falhas no couro cabeludo, reconstruir a barba ou suavizar cicatrizes, ela oferece tratamentos que ajudam os pacientes a resgatar a autoestima.

Com infraestrutura completa e equipe médica qualificada, a Clínica Rejuvenesce oferece uma jornada segura e personalizada para quem deseja resgatar autoestima e bem-estar Divulgação Clínica Rejuvenesce

Com infraestrutura hospitalar completa, equipe médica altamente qualificada e protocolos rigorosos, a clínica reúne todos os diferenciais que a fazem uma referência no uso da técnica FUE com excelência e tecnologia avançada.

Da avaliação inicial ao pós-operatório, cada detalhe é pensado de acordo com fatores genéticos, estilo de vida, histórico de saúde e expectativas estéticas. Além disso, pacientes recebem uma experiência completa, com terapias que estimulam o crescimento dos fios, suporte nutricional e orientações para manutenção, garantindo um atendimento humanizado e personalizado e resultados alinhados ao perfil de cada paciente.

Acesse o site e faça sua avaliação gratuita: clinicarejuvenesce.com.br