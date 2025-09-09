Transplante capilar em BH: onde fazer o procedimento que virou tendência

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

A queda de cabelo é um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, impactando a aparência e principalmente a autoestima. Só no Brasil, aproximadamente 42 milhões de pessoas sofrem com alopecia, de acordo com estimativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). E entre os que buscam soluções, nove em cada dez são homens, principalmente na faixa etária dos 30 aos 39 anos, segundo pesquisa da Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar (ABCRC).

Porém, para quem sofre com a calvície, o transplante capilar, nos últimos anos, deixou de ser um procedimento exclusivo de celebridades e se tornou acessível e seguro. Um exemplo é a Clínica Rejuvenesce, localizada em Belo Horizonte (no famoso “tobogã da contorno”, entre o Shopping Pátio Savassi e a Av. Afonso Pena) que utiliza técnicas premium que entregam precisão, menos invasão ao couro cabeludo e recuperação rápida com um acompanhamento personalizado para cada paciente.

Brasil como referência no transplante capilar

Nos últimos anos, o transplante capilar se tornou um fenômeno global. De acordo com levantamento da Mordor Intelligence, o mercado movimentou US$ 6 bilhões em 2024 e a expectativa é que ultrapasse US$ 10 bilhões até 2030.

Nesse contexto, o Brasil ocupa atualmente o terceiro lugar em número de procedimentos. O país atrai pacientes dos Estados Unidos, Europa, Turquia e Oriente Médio, justamente devido à tecnologia avançada, infraestrutura de alto padrão e preços competitivos, até 60% menor que em centros internacionais.

As clínicas brasileiras já registraram aumento de até 40% na procura por transplantes de barba e cabelo nos últimos dois anos e, segundo projeções da consultoria Frost & Sullivan, o Brasil deve se tornar o segundo maior destino global de turismo capilar até 2028.

Além da aparência: o impacto na saúde emocional

A queda de cabelo afeta diretamente a autoestima e a saúde emocional de quem sofre com o problema. Antes de passar pelo procedimento, pacientes relatam insegurança, isolamento social e até mesmo dificuldades em contextos profissionais.

Sendo assim, o transplante capilar é uma solução que vai além de corrigir a falha estética, ele transforma a maneira como a pessoa se enxerga, aumentando a confiança e a disposição para encarar desafios. Por esse motivo, após o procedimento, muitos pacientes percebem grandes mudanças no comportamento: tornam-se mais sociáveis, confiantes e abertos às diversas oportunidades da vida.

Para homens e mulheres, o tratamento representa o resgate da identidade, o equilíbrio emocional e o bem-estar completo.

A técnica FUE, utilizada na Clínica Rejuvenesce, garante resultados naturais, sem cicatrizes lineares e com rápida recuperação pós-operatória Divulgação Clinica Rejuvenesce

Como funciona o transplante capilar?

Antes de pensar em fazer o processo, é necessário entender que a calvície é uma doença. O transplante capilar não a cura, e para estabilizá-la é necessário recorrer a medicamentos.

Além disso, é importante compreender também que o procedimento capilar não é simplesmente algo estético, mas sim uma cirurgia que requer avaliação médica detalhada, exames prévios e estrutura adequada.

O transplante pode ser realizado no cabelo, barba ou sobrancelhas e é realizado com anestesia local, podendo incluir sedação leve (que dura em média de cinco a sete horas, dependendo da quantidade de folículos transplantados). No pós-operatório, o paciente pode retomar a maior parte de suas atividades em cerca de uma semana, e os fios começam a crescer em torno de cinco a seis meses, alcançando o resultado definitivo entre dez meses e um ano.

Evolução das técnicas

A cirurgia de restauração capilar vem evoluindo cada vez mais. As duas técnicas mais conhecidas para o procedimento são a FUT e a FUE. A técnica FUT (Transplante de Unidade Folicular) consiste na retirada de uma fina faixa de couro cabeludo da região posterior da cabeça, de onde se extraem as unidades foliculares que vão ser implantadas nas áreas de rarefação. Esse método possibilita maior volume de enxertos em uma única sessão, mas deixa uma cicatriz linear visível em cortes de cabelo muito curtos.

Por causa desse problema, a técnica foi substituída pela FUE (Extração de Unidade Folicular), considerada mais moderna pela classe médica. Ela remove os folículos individualmente por meio de microincisões, permitindo que cada um deles seja implantado seguindo a orientação natural do cabelo. Isso evita o surgimento da cicatriz linear e garante um resultado mais natural e maior durabilidade, além de um processo de recuperação mais rápido.

Recentemente, a FUE robótica e métodos como DHI (Direct Hair Implantation) vieram reforçar a precisão, a densidade do implante e a redução de traumas aos folículos.

Clínica Rejuvenesce: referência em transplante capilar em Belo Horizonte

Para quem sofre com a alopecia, optar pelo transplante capilar é investir na própria saúde. Localizada na Savassi, em Belo Horizonte, a Clínica Rejuvenesce é referência em transplante e terapias capilares modernas e avançadas. Seja para preencher falhas no couro cabeludo e sobrancelha ou reconstruir a barba, ela oferece tratamentos que ajudam seus pacientes a resgatar a autoestima e viver uma nova fase com mais confiança, bem-estar e qualidade de vida.

A Rejuvenesce atua com uma visão ética e científica sobre a saúde capilar entendendo que a calvície é uma doença crônica e progressiva, que exige diagnóstico adequado, orientação segura e acompanhamento contínuo. Dessa forma, o transplante capilar é apenas uma das etapas do processo e não uma solução mágica.

Com dois andares de bloco cirúrgico, infraestrutura hospitalar completa e equipe médica altamente qualificada, a clínica garante um atendimento humanizado e personalizado. Da avaliação inicial ao pós-operatório, cada detalhe é pensado de acordo com fatores genéticos, estilo de vida, histórico de saúde e expectativas estéticas, garantindo resultados alinhados ao perfil de cada paciente.

Com infraestrutura completa e equipe médica qualificada, a Clínica Rejuvenesce oferece uma jornada segura e personalizada para quem deseja resgatar autoestima e bem-estar Divulgação Clínica Rejuvenesce

A Clínica Rejuvenesce se diferencia pelo uso da técnica FUE, referência mundial em eficácia e naturalidade, combinada a um protocolo completo de acompanhamento pós-cirúrgico. Além do transplante, pacientes recebem uma experiência completa, com terapias que estimulam o crescimento e fortalecimento dos fios, suporte nutricional e orientações para manutenção dos resultados.

Pelo site, é possível fazer sua avaliação gratuita, agendar consulta e solicitar um orçamento personalizado, acesse: clinicarejuvenesce.com.br ou instagram @clinicarejuvenesce.

