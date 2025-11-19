Promoção "Conta Premiada Cemig" vai sortear vale-compras de até R$ 30 mil

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Já pensou em transformar sua casa, quitar dívidas ou realizar a viagem dos sonhos com a ajuda da Cemig? Essa oportunidade chegou! A promoção “Conta Premiada Cemig” vai contemplar três clientes de qualquer região de Minas Gerais com vale-compras de até R$ 30 mil.



A iniciativa tem como objetivo incentivar o uso das soluções digitais de pagamento e atendimento oferecidas pela companhia, proporcionando mais comodidade, segurança e praticidade no dia a dia dos consumidores. Ao optar por pagar a conta de luz via Pix, o cliente contribui para um processo mais ágil e sustentável, reduzindo custos com impressão e transporte de faturas.



Além do prêmio principal de R$ 30 mil, a promoção vai sortear outros dois vale-compras de R$ 15 mil cada. Os prêmios vão ser entregues por meio de cartões pré-pagos, com funções de saque e transferência bloqueadas, válidos por 180 dias após a apuração. Essa modalidade garante praticidade e liberdade para escolher onde gastar, seja em móveis, eletrodomésticos, reformas ou experiências.

Como participar da promoção?



Para participar é necessário pagar a conta de luz via Pix e cadastrá-la no site cemig.com.br/sorteio. Logo após o cadastro, o cliente recebe um número para concorrer ao prêmio. As inscrições estão abertas até 12 de dezembro e o sorteio será realizado dia 17 do mesmo mês, com base na extração da Loteria Federal.

E tem mais: é possível acumular números extras e aumentar suas chances. Veja

como:

Receba sua conta por e-mail

Esse é um serviço gratuito e pode ser solicitado através dos canais de atendimento da Cemig a qualquer momento.

Para mais informações acesse: cemig.com.br/atendimento/conta-por-e-mail. Caso já receba a conta nesta modalidade, basta informar no site da promoção e garantir mais um número.

Atualize seus dados cadastrais

Baixe o app Cemig Atende, que está disponível gratuitamente para IOS e Android, e

atualize suas informações.

Indique amigos

Compartilhe seu link personalizado da promoção com amigos, dessa maneira cada pessoa que se cadastrar e gerar um número garante mais chances para você.

Com sorteio marcado para 17 de dezembro, a ação segue com inscrições abertas até dia 12; saiba como participar e garantir seu prêmio Divulgação CEMIG

Praticidade e segurança

Segundo Daniel Vendrix, gerente de Recuperação de Receita da Cemig, a promoção é válida para todos os consumidores do estado que cumprirem os requisitos do regulamento: “Para concorrer, o cliente precisa estar com as contas em dia na data da apuração. Caso haja qualquer débito vencido, o consumidor pode quitá-lo antes do encerramento da campanha para garantir sua participação”, explica.



Além de concorrer a grandes prêmios, é possível contribuir para um atendimento mais digital e sustentável. A Cemig reforça seu compromisso com a inovação e a experiência do cliente, oferecendo soluções que unem praticidade e segurança.



Para mais detalhes sobre os critérios de participação e regras do sorteio, acesse o site da promoção. Não perca a chance: pague via Pix, cadastre-se e torça para ser um dos ganhadores da Conta Premiada Cemig!

