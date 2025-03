A Cemig é a patrocinadora oficial do Chama o Síndico, um dos principais blocos da cidade e foi responsável por arrastar milhares de pessoas no desfile de 2025 - CemigDivulgação

O carnaval de Minas Gerais cresce a cada ano e, atualmente, já é reconhecido como um dos maiores do Brasil. Milhares de foliões, de diferentes partes do país, e até do exterior, desembarcam em solo mineiro para curtir a alegria dos blocos nas ruas. E a Cemig, como a maior incentivadora da cultura no estado, está, novamente, ao lado do Governo de Minas, do setor cultural e dos mineiros em mais uma edição do Carnaval da Liberdade.

São mais de 60 projetos, em cerca de 30 cidades, de diferentes regiões do estado que estão sendo patrocinados pela Cemig. São iniciativas ligadas às festas de carnaval, às escolas de samba, aos blocos caricatos e outras atrações relacionadas ao tema, como oficinas, cursos, festas, pré-produção carnavalesca, por exemplo.

Para a diretora de Comunicação e Sustentabilidade da Cemig, Cristiana Kumaira, a realização das diversas atrações no Carnaval da Liberdade reafirma Minas como um estado plural que, a cada ano, se consolida como um destino no carnaval do país.

“Temos um dos carnavais mais vibrantes do Brasil. Para a Cemig, estar ao lado das atrações artísticas, que encantam e arrastam multidões durante os dias de folia, é contribuir para dar vida à arte, impulsionando a economia criativa com a geração de emprego e renda, reforçando a identidade mineira no cenário nacional e internacional”, celebrou.

Energizômetro vai medir a energia dos foliões que passarem pelo centro da cidade

Quem passar pelo cruzamento das Avenidas Afonso Pena e Amazonas, em Belo Horizonte, durante os dias de carnaval, vai se deparar com o Energizômetro, uma grande estrutura, com mais de sete metros de altura, que vai medir a energia dos foliões na capital mineira. Montado pela Cemig e pelo Governo de Minas no coração do hipercentro de BH, o equipamento vai registrar e computar toda a vibração dos dias de folia e transformar esse movimento em números.

A Cemig distribuiu dezenas de relógios inteligentes para os foliões monitorarem – em tempo real - seus passos, calorias queimadas e quilômetros percorridos. Cada pulo, cada dança e cada deslocamento se transformarão em dados para alimentar o Energizômetro. Além disso, leituristas da Cemig vão acompanhar os blocos e medir os decibéis dos coros que embalam as avenidas. Tudo isso será projetado para os números de blocos e foliões na rua em cada dia. Assim, será estimada a intensidade da energia gerada diariamente durante o carnaval em Belo Horizonte.

Para garantir um carnaval seguro e a alegria da festividade, a Cemig realizou uma série de inspeções na rede elétrica da Companhia com o objetivo de evitar acidentes. Na capital e nas cidades do interior, a Cemig inspecionou os trajetos dos blocos carnavalescos informados pelos organizadores dos eventos. As inspeções específicas para a maior festa popular do país complementam as atividades de manutenção preventiva que já ocorrem ao longo de todo o ano.

O gerente de Segurança do Trabalho da Cemig, Wellington Cabral, alerta para alguns cuidados que a população deve ter para evitar acidentes com a rede elétrica durante o carnaval. “Além de todo esse trabalho que a Cemig faz para prevenir acidentes, é fundamental que a população esteja atenta a comportamentos seguros. Não se deve arremessar sprays, jatos d’água, fogos de artifício ou objetos na rede elétrica. Eles podem causar curto-circuito e até rompimentos de cabos da rede de distribuição da Cemig, gerando situações perigosas, com risco de ferimentos graves e até fatalidades. Também não se deve subir nos postes, árvores ou marquises próximas dos fios”, ressaltou.

Para conferir essas e outras ações, acesse o site da Cemig e fique por dentro das principais iniciativas da Companhia.