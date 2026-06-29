BH: leis municipais impactam acessibilidade, proteção e deslocamento urbano

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Marcar uma consulta, abrir um pequeno negócio, adotar um animal de estimação ou utilizar novos meios de transporte são situações presentes no cotidiano de Belo Horizonte. Em muitos casos, essas atividades são reguladas por leis municipais aprovadas para atender demandas relacionadas à vida urbana e seguem presentes na agenda pública da capital.

Segundo dados da Câmara Municipal, 164 projetos de lei foram debatidos e aprovados pelos vereadores entre janeiro e 31 de maio deste ano, refletindo a diversidade de pautas que integram a agenda legislativa da capital.

Ações que dialogam com a realidade dos moradores

Parte das discussões apresentadas resultou, nos últimos anos, em leis que já estão em vigor no município, voltadas para acessibilidade, proteção social, desenvolvimento econômico, bem-estar animal e mobilidade. Os temas acompanham debates presentes em outras cidades brasileiras e integram a agenda de políticas públicas do município.

Inclusão e acessibilidade

Entre as medidas recentes está a Lei Municipal 11.752/2024, que prevê atendimento em Libras, de forma presencial ou remota, em serviços públicos e privados de Belo Horizonte. Na prática, a medida amplia o acesso a serviços do dia a dia, como consultas médicas, atendimentos bancários e demandas em órgãos públicos.

A pauta da acessibilidade tem ganhado espaço em diferentes regiões do país e envolve desde adaptações físicas até mecanismos voltados à comunicação e ao acesso a serviços para pessoas com deficiência.

Acolhimento para mulheres e idosos

A proteção social também está entre os temas contemplados por legislações recentes. A Lei 11.737/2024 instituiu o Programa de Apoio à Vítima de Violência Doméstica, voltado às mulheres em perigo.

Já a Lei 11.948/2026 criou a Política Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa, estabelecendo diretrizes relacionadas à prevenção e ao acompanhamento de casos. A norma estabelece a prevenção, acompanhamento e combate às diferentes formas de agressão praticadas contra esse público.

Nova política municipal estabelece condutas para prevenção, acompanhamento e enfrentamento da violência contra a população idosa na capital Divulgação CMBH

Empreendedorismo e desenvolvimento econômico

Na área econômica, a Lei 11.885/2025 instituiu o Estatuto do Desenvolvimento Econômico do município. A legislação reúne medidas relacionadas ao ambiente de negócios e a procedimentos administrativos ligados à atividade empreendedora, com regras voltadas à simplificação de processos e à organização das atividades econômicas na cidade.

A proposta busca tornar os processos mais eficientes e estimular a geração de oportunidades na capital. Um tema que tem sido acompanhado por municípios que buscam adequar regras e processos à dinâmica econômica e ao crescimento de pequenos e médios empreendimentos.

Bem-estar animal

Os pets também passaram a receber maior atenção. A Lei 11.946/2025 estabeleceu critérios para a realização de feiras de adoção, incluindo orientações aos adotantes e normas relacionadas à guarda responsável, prevendo parâmetros e definindo regras.

O tema vem conquistando cada vez mais relevância nas cidades, acompanhando a crescente preocupação da sociedade em relação aos animais.

Novas formas de deslocamento

As mudanças nos hábitos de locomoção e o avanço das plataformas digitais também motivaram atualizações na área da mobilidade urbana. A Lei 11.986/2026 regulamentou o transporte remunerado de passageiros por motocicletas via aplicativo, estabelecendo critérios para motoristas, veículos e empresas responsáveis pela prestação do serviço.

A norma afeta uma modalidade de condução que ganhou espaço nos últimos anos e passou a fazer parte da rotina de milhares de usuários na capital.

Uma agenda em constante construção

Todos esses temas são assuntos que envolvem diferentes áreas da vida urbana e ajudam a ilustrar como as demandas do cotidiano acabam se refletindo na formulação de políticas públicas.

À medida que Belo Horizonte enfrenta novos desafios, questões ligadas ao cotidiano dos moradores seguem ocupando espaço no debate público.

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Para conhecer essas e outras iniciativas que impactam Belo Horizonte, acesse cmbh.mg.gov.br

