BH em movimento: participação popular e Câmara transformam a capital

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Belo Horizonte é uma cidade em constante transformação. De Venda Nova ao Barreiro, a capital mineira se movimenta impulsionada por uma população dinâmica e por ações do poder público que impactam diretamente o cotidiano dos moradores.

Mas como a voz da população chega até essas decisões? Seja no trajeto diário, na abertura de um negócio ou no atendimento em serviços públicos, a conexão entre os cidadãos e a Câmara Municipal de Belo Horizonte exerce papel direto nas decisões que movem a cidade.

Leis que impactam o dia a dia

O trabalho parlamentar vai além do Plenário. Projetos apresentados por vereadores e pela prefeitura passam por comissões, audiências públicas e votação antes de se tornarem leis que interferem diretamente na vida dos belo-horizontinos.

Nos últimos anos, algumas propostas trouxeram mudanças. Conheça algumas das principais ações:

Tecnologia e mobilidade

A regulamentação do transporte por motos via aplicativo (Lei 11.986/2026) trouxe mais segurança jurídica para quem trabalha e utiliza motocicletas.

Inclusão social

O combate à discriminação com base na idade (Lei 11.812/2025) e a garantia de validade indeterminada para laudos médicos de pessoas neurodivergentes e com condições permanentes (Lei 11.908/2025) também reforçam direitos importantes.

Economia forte

Com o Estatuto do Desenvolvimento Econômico (Lei 11.885) e o estímulo às startups (Lei 11.838), às atividades de ciência, tecnologia e inovação na capital, estão promovendo inovação aos métodos de negócio e produção.

Participação além do voto

A atuação da Câmara também acontece fora das votações. Em 2026, já foram realizadas mais de 40 audiências públicas para discutir temas como valorização da enfermagem no SUS, contrato da Copasa, combate à importunação sexual e municipalização do Anel Rodoviário.

Audiências públicas e visitas técnicas ampliam o diálogo entre vereadores e a população sobre demandas da cidade Banco de imagens/CMBH

No ano anterior, foram 222 audiências, além das visitas técnicas que também aproximaram vereadores da realidade da cidade, com inspeções em bairros, escuta da população e cobrança por melhorias. Até abril deste ano, foram aprovadas 631 visitas, enquanto em 2025 mais de 2 mil ações desse tipo foram realizadas.

Recursos aplicados nos bairros

Os vereadores também têm a possibilidade de direcionar recursos diretamente para a cidade por meio das chamadas emendas impositivas. Este ano, cerca de R$ 207 milhões estão sendo destinados a ações, obras e serviços .

Metade desse valor é obrigatoriamente aplicada na saúde, incluindo reformas e melhorias em unidades e hospitais. O restante atende áreas como cultura, segurança, lazer e urbanismo, com foco em demandas locais.

Revitalização do Centro em pauta

Um dos grandes destaques atuais é o plano de revitalização da região central de Belo Horizonte, incluindo bairros como Floresta e Lagoinha. A proposta recebeu mais de 70 emendas dos vereadores e busca atrair investimentos e reocupar espaços urbanos .

Acompanhar o que acontece na Câmara é um passo importante para participar da construção da cidade. Afinal, quando o poder público e a população atuam juntos, os impactos são percebidos no cotidiano.

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Para saber mais sobre as ações e projetos em andamento, acesse o site oficial da Câmara Municipal de Belo Horizonte: cmbh.mg.gov.br

