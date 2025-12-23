Você sente as mudanças em BH? Veja o que a Câmara fez em 2025

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Belo Horizonte é feita de detalhes. Da atenção à saúde à inclusão nas escolas, da valorização da cultura às iniciativas que tornam a cidade mais acessível, nada acontece por acaso. Antes de chegar à vida das pessoas, cada avanço passa pela Câmara Municipal, onde a capital mineira é pensada, debatida e construída com a participação da população.



Em 2025, esse trabalho se traduziu em resultados concretos: mais de 130 leis debatidas e aprovadas, com impacto direto em áreas essenciais como saúde, educação, inclusão, desenvolvimento social, cultura e inovação. São decisões que orientam o crescimento de Belo Horizonte, com mais equilíbrio, cuidado e visão de longo prazo.



Participar é cuidar de BH



A Câmara é o espaço onde a escuta se transforma em ação. Ao longo do ano, moradores, especialistas, entidades e representantes da sociedade civil participaram de mais de 200 audiências públicas, além de reuniões e debates que ajudaram a dar forma às leis aprovadas em 2025.



Entre os avanços, destaque para 17 leis voltadas à ampliação dos direitos das pessoas com deficiência, reforçando políticas de inclusão e promovendo mais igualdade de oportunidades. Um exemplo claro de como o diálogo com a sociedade gera impactos reais na vida da cidade.



E o trabalho continua: mais de 400 projetos seguem em tramitação, aguardando debate, contribuições e participação popular para se tornarem novas soluções para Belo Horizonte.



Ao longo de 2025, a Câmara Municipal de Belo Horizonte realizou audiências públicas, aprovou leis e manteve projetos em tramitação com participação da sociedade Divulgação CMBH

Transparência que aproxima



Todo esse processo é público, acessível e transparente. No portal da Câmara, qualquer cidadão pode acompanhar audiências, projetos em andamento, pautas de votação e decisões que moldam o presente e o futuro da cidade.



É informação clara, organizada e feita para quem quer entender como Belo Horizonte funciona e, principalmente, como participar das decisões que fazem diferença no dia a dia das pessoas.



Em 2026, o avanço continua



Os resultados de 2025 já estão nas ruas, nos serviços e na vida da população. Mas o compromisso da Câmara Municipal segue firme: ouvir, debater e planejar soluções para que Belo Horizonte possa ir cada vez mais longe.



Porque, quando a cidade participa, o futuro é construído com mais responsabilidade, diálogo e cuidado.



