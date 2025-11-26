Quando a população participa, BH avança: veja como a Câmara atua na cidade

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Em uma cidade intensa como Belo Horizonte, participar da vida política não é apenas um direito, é uma forma concreta de influenciar decisões que impactam o cotidiano de milhares de pessoas. O jeito como o trânsito flui, a qualidade do atendimento no posto de saúde, a preservação das praças, o funcionamento das escolas, a gestão dos recursos públicos, passam pela participação dos cidadãos nos espaços de debate e fiscalização.

A participação da população é essencial, mas ela só se torna realmente transformadora quando encontra instituições transparentes, ativas e abertas ao diálogo. É desse encontro entre cidadãos engajados e a Câmara Municipal atuante que nascem as mudanças que fazem diferença no dia a dia da capital. Ou seja, é uma via de mão dupla, a cidade e a CMBH lado a lado, cumprem sua função, fazendo a cidade avançar.

Onde Belo Horizonte e a Câmara se encontram

A Câmara Municipal de Belo Horizonte é o espaço em que essa parceria ganha forma. Ali, as ideias dos cidadãos se juntam com o trabalho técnico e político dos vereadores, que transformam as demandas em propostas, leis e ações concretas.

Em 2025, mais de 200 audiências públicas reuniram moradores, especialistas e representantes da prefeitura para discutir melhorias em saúde, educação, mobilidade, segurança e meio ambiente. Nessas reuniões, a prefeitura é chamada a prestar contas e assumir compromissos, garantindo que a cidade seja construída com transparência.

Audiências públicas e visitas técnicas aproximam moradores das decisões e fortalecem a transparência na capital Rafaella Ribeiro/CMBH

Quando o poder público vai ao território

O trabalho conjunto segue também nas ruas. A Câmara realizou 2.170 visitas técnicas em bairros de toda a cidade ao longo de 2025. Nessas idas ao território, vereadores e equipes técnicas conversaram com moradores, identificaram problemas e acompanharam situações, reforçando que a fiscalização só é efetiva quando considerada a realidade vivida pela população.

Transparência que aproxima



A Câmara também investe em transparência e acesso à informação. No portal oficial, qualquer pessoa pode acompanhar a agenda completa, consultar projetos em tramitação, conferir resultados de fiscalizações, assistir às reuniões, todas públicas e transmitidas ao vivo, e acessar conteúdos oficiais com clareza e atualidade.

A atuação só funciona quando a informação chega a todos. É um compromisso contínuo com clareza e acesso, que permite ao cidadão acompanhar e à Câmara prestar contas. Antes de virar ação, vira lei e tudo começa com a participação do povo .

Acompanhe, participe e faça parte das decisões que moldam Belo Horizonte. Acesse o portal da Câmara e saiba como contribuir para uma cidade mais transparente e democrática: cmbh.mg.gov.br

