A Unidade de Pronto Atendimento do Barreiro está entre os serviços de urgência e emergência contemplados com os recursos administrados pela Câmara Municipal de Belo Horizonte

Com o objetivo de garantir atendimento eficiente a todos que procuram os serviços de urgência e emergência em Belo Horizonte, em 2023, os vereadores destinaram, através de emendas impositivas, R$ 6.281.729 para as nove Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da capital. Os dois hospitais de gestão municipal, Dr Célio de Castro, que fica na região do Barreiro, e Odilon Behrens, situado no bairro São Cristóvão, Região Noroeste de BH, receberam outros R$ 6.442.938.

Os valores foram voltados para ampliação do orçamento de cada unidade, além de reformas e compra de medicamentos e equipamentos necessários para o atendimento médico.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Barreiro, região que tem 54 bairros e cerca de 300 mil habitantes, foi a que recebeu maior volume de recursos: R$ 2,3 milhões. Seguida pela UPA Leste, que recebeu R$ 1,3 milhão para atender a região com mais de 280 mil habitantes.

A região do Barreiro ainda foi beneficiada com recursos destinados ao Hospital Dr Célio de Castro, em um valor de R$497.532. A unidade foi construída em dezembro de 2015 para atender à crescente demanda por acesso a serviços hospitalares em Belo Horizonte e região metropolitana. Atualmente, possui 460 leitos e é uma das referências em atendimento a pacientes com sintomas de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Já o Hospital Odilon Behrens, que foi inaugurado em 1944 e desde 1989 atende 100% SUS, recebeu R$ 5.945.406 de emendas parlamentares no ano passado. A unidade, que é 75% custeada pelo município, oferece atendimento de urgência, com serviços de ortopedia, cirurgia geral, clínica médica, cirurgia vascular e outros.

Inovação tecnológica, desenvolvimento econômico e geração de empregos



A Câmara Municipal também tem se empenhado para estimular o desenvolvimento econômico e a geração de empregos para os belo-horizontinos.

De olho nas inovações tecnológicas, uma emenda impositiva de R$ 150 mil permitiu a ampliação de espaço para abrigar startups no Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BHTec), uma parceria da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com o estado e município, além da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Ainda com foco na modernização da capital, parlamentares destinaram R$ 100 mil para desenvolvimento do aplicativo “Vem pra feira”, que vai permitir a localização das barracas na tradicional Feira Hippie, com informações como produtos vendidos, nome comercial da barraca, história do feirante e do produto.

Finalmente, após cobranças dos vereadores, foi lançado, no último dia 3, o edital PBH Inova, que tem foco na seleção de startups que possam oferecer soluções inovadoras de serviços oferecidos ao cidadão. A proposta foi baseada em um projeto de lei que tramitou no Legislativo.

Outras melhorias

A CMBH também destinou recursos para o desenvolvimento econômico da capital mineira com a ampliação do BHTec Divulgação

Ainda graças a emenda parlamentar de R$ 351.266, a Praça da Estação ficará mais bonita, com novas fontes luminosas. Outras cerca de 60 praças e de 20 parques em toda a cidade foram revitalizados. É o caso do Parque Marcos Manzoni, que fica no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O local recebeu R$ 162.532 para melhorias e modernização de sua infraestrutura.

A atuação dos vereadores também foi responsável por salvar vidas no Anel Rodoviário. Graças a articulações e cobranças da Câmara Municipal, a rodovia, que é de esfera federal, recebeu uma área de escape, que custou R$ 3,5 milhões. Só no primeiro ano de operação da rampa, 22 acidentes foram evitados no trecho.

No transporte público, por mérito dos vereadores, novos 567 ônibus foram incorporados à frota da cidade.

Os parlamentares também cobraram - e muito - da Prefeitura mudança nas regras para colocação de cadeiras e mesas de bares nas calçadas. E deu resultado: o horário permitido para isso foi ampliado até 1h.