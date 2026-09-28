Professores especialistas conduzem revisão gratuita e ao vivo para o Enem

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A cerca de um mês da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, que ocorre nos dias 8 e 15 de novembro, chega a fase em que a estratégia é o principal ativo para garantir um estudo focado e eficaz para a reta final antes do exame. Nesse sentido, participar de eventos como aulões e simulados pode ajudar, uma vez que eles trazem um conteúdo que passou por curadoria, direcionado para a assimilação e proporcionam trocas.

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A didática dos professores em aulas e revisões dinâmicas é focada na retenção dos conteúdos e direcionada para os conteúdos que mais caem na prova dentro de cada disciplina. Os aulões também proporcionam interação, discussão de dúvidas, e a troca de disciplina e de professor ao longo da jornada ajuda a manter a atenção.

Para apoiar essa etapa, professores especialistas do Bernoulli e de escolas parceiras vão conduzir o Esquenta Enem Bernoulli, uma programação on-line, gratuita e ao vivo, com revisão de questões importantes e dos conteúdos essenciais do exame. São dez professores à frente de uma revisão completa, estratégica e conectada às principais áreas cobradas na prova.

A transmissão acontece na sexta-feira, 2 de outubro, das 14h às 18h, pelo canal do Bernoulli Sistema de Ensino no YouTube, e é aberta a estudantes de todo o país. As inscrições podem ser feitas no site do Esquenta Enem.

Dez professores, todas as áreas da prova

A programação cobre Linguagens, Redação, Matemática, Biologia, Física, Química, Geografia, História, Filosofia e Sociologia. Em cada um dos blocos, o professor retoma os conteúdos mais recorrentes da disciplina e mostra, a partir de questões, como o exame costuma cobrá-los.

"Na reta final, o erro mais comum é o aluno tentar revisar tudo com o mesmo peso. Um evento como esse ajuda a organizar essa etapa: cada professor aponta o que de fato costuma aparecer na prova, e isso dá ao estudante um direcionamento mais claro para os últimos dias de estudo", analisa Lucas Monteiro, diretor do Colégio e Pré-Vestibular Bernoulli.

Por que a revisão guiada faz diferença

Segundo Lucas, a revisão fortalece as conexões neurais relacionadas ao conteúdo estudado. "Isso faz com que o conhecimento se torne duradouro e acessível. Os últimos dias antes da prova não são uma corrida para estudar tudo o que ainda não foi visto. Essa etapa exige estratégia. O estudante precisa identificar quais conteúdos já domina, reforçar os pontos em que tem mais dificuldade e investir em revisões conduzidas por professores que atuam com foco no Enem", completa.

Na reta final, identificar os conteúdos que precisam de reforço ajuda a organizar os estudos e a aproveitar melhor o tempo antes da prova. Bernoulli Divulgação

Participação especial de Débora Aladim

A apresentação do evento fica por conta de Débora Aladim, formada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Desde 2013, ela produz vídeos de história e cultura geral para vestibulandos nas redes sociais.

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Onde encontrar mais apoio

O Esquenta Enem Bernoulli integra a Central Enem Bernoulli, o portal gratuito que reúne aulas, conteúdos, notícias e ferramentas para estudantes de todo o Brasil, da preparação ao pós-prova.