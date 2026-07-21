Como a escolha da escola pode influenciar o desenvolvimento das crianças?

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Escolher a escola onde os filhos vão estudar é uma das principais decisões que uma família tomará por eles. A qualidade da aprendizagem durante a primeira infância, que engloba a Educação Infantil e o 1º ano do Ensino Fundamental, influenciará ao longo de toda a jornada escolar. Nessa hora, não entram em jogo apenas conteúdos e desempenho acadêmico, mas também fatores como acolhimento, proposta pedagógica e a forma como a instituição acompanha o desenvolvimento integral da criança.



Segundo levantamento do portal Melhor Escola, a segurança (58,44%), a localização (56,55%) e a proposta pedagógica (54,63%) estão entre os principais atributos considerados pelos pais na hora de escolher uma escola. Mais do que avaliar a estrutura física, as famílias buscam instituições capazes de oferecer um ambiente adequado aliado ao ensino de qualidade.



É justamente nesse ponto que a proposta pedagógica faz diferença. No Colégio Bernoulli, a aprendizagem começa pela curiosidade, aproveitando essa fase tão frutífera do crescimento. A proposta foi pensada para que a criança explore o mundo por meio de atividades lúdicas, projetos e experiências planejadas, em um ambiente acolhedor, seguro e criativo, promovendo confiança, autonomia e prazer em descobrir.



"As crianças aprendem melhor quando participam ativamente das experiências. Por isso, nossa proposta transforma a curiosidade natural da infância em oportunidades de investigação, descobertas e construção do conhecimento, em espaços projetados nos detalhes para isso", explica Ana Carolina Duarte, diretora de unidade escolar do Bernoulli.

Um projeto pensado para cada etapa da infância

Respeitar a fase da criança é um dos pilares do Colégio Bernoulli. Em vez de antecipar conteúdos ou acelerar processos, o trabalho considera as características de cada faixa etária, oferecendo estímulos adequados para que a aprendizagem aconteça de maneira significativa.

Além do desenvolvimento acadêmico, a escola investe na formação socioemocional dos estudantes desde os primeiros anos. Criatividade, autonomia, cooperação, resiliência e empatia são habilidades trabalhadas diariamente por meio de projetos multidisciplinares, atividades coletivas e momentos de convivência.

"Nos primeiros anos da vida escolar, aprender envolve muito mais do que adquirir conhecimentos. É desenvolver confiança, movimentar-se e interagir com tudo e todos ao seu redor. Esses aspectos vão acompanhar o estudante ao longo de toda a trajetória escolar", destaca Ana Caroline.

No Colégio Bernoulli, as atividades são planejadas para respeitar cada fase da infância, estimulando o desenvolvimento acadêmico e socioemocional dos estudantes Divulgação Bernoulli

Inglês no dia a dia e aprendizagem “mão na massa”

Outro diferencial da proposta é o contato diário com a língua inglesa. Por meio do programa Dive.b, o idioma é inserido de forma natural na rotina das crianças, integrado a brincadeiras, projetos e diferentes áreas do conhecimento. A abordagem busca proporcionar uma vivência prática do inglês, tornando o aprendizado mais contextualizado e significativo.

Nas unidades do Colégio Bernoulli também são encontrados os Laboratórios Maker, espaços para que os pequenos cientistas possam aprender com a “mão na massa”, em projetos que incentivam o pensamento inovador ao mesmo tempo que trabalham a coordenação motora fina (encaixar, modelar, recortar, soldar). Na Cultura Maker, os estudantes são convidados a criar soluções, no lugar de apenas consumirem produtos digitais passivamente.

Nesse sentido, o colégio também dispõe de horta e cozinha pedagógicas, salas de música, quadras esportivas e ambientes de integração, constituindo-se em um verdadeiro espaço para projetos interdisciplinares e em que cada criança possa se desenvolver e descobrir seus talentos e interesses.

Laboratórios Maker, inglês no dia a dia e ambientes de aprendizagem fazem parte da proposta pedagógica voltada ao desenvolvimento integral das crianças Divulgação Bernoulli

Período integral e matrículas 2027

Para atender às diferentes necessidades das famílias, o Colégio Bernoulli oferece ainda o período integral flexível para os alunos da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A modalidade permite escolher a quantidade de dias de permanência na escola após o horário regular e amplia a vivência educacional, promovendo estudos orientados, atividades esportivas e experiências em língua inglesa, entre outras propostas de ensino e integração com os colegas.

Com unidades em Belo Horizonte e no Vale do Sereno, em Nova Lima, o Colégio Bernoulli está com processo de admissão aberto para a Educação Infantil ao Ensino Médio. As famílias que não se decidiram ou que desejam conhecer de perto toda essa infraestrutura, o colégio oferece o agendamento de uma visita guiada, sendo uma oportunidade para conversar com a equipe pedagógica e explorar os ambientes preparados para cada fase da trajetória escolar.

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Embora 2027 pareça um pouco distante ainda, vale o alerta: as vagas têm alta procura e costumam se esgotar antes de outubro. Outras informações sobre o processo de admissão e o agendamento de visitas estão disponíveis no site do Colégio Bernoulli.

