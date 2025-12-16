Estudantes encaram a estreia do Seriado UFMG; veja como foi a prova

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

No último domingo (14), milhares de estudantes realizaram a primeira etapa do Seriado UFMG. A estreia desse modelo na universidade, que não substitui a opção de ingresso pelo Enem, trouxe uma combinação de expectativa e curiosidade, especialmente por se tratar de uma prova que acompanha o aluno ao longo de três anos, estimulando uma preparação consistente e contínua que pode começar já na 1ª série do ensino médio.

Diante da novidade, o Bernoulli Educação, referência nacional em preparação para o Enem e os principais vestibulares do país, acompanhou a aplicação do Seriado UFMG e analisou como o formato pode impactar o ritmo de estudos dos jovens ao longo dessa trajetória.

“O primeiro ciclo do Seriado UFMG foi uma prova que teve questões com comandos muito diretos, com muitas perguntas de verdadeiro e falso e muitas outras em que o aluno deveria identificar a alternativa incorreta. A prova teve um grau de dificuldade mediano, com perguntas que eram apenas de interpretação do texto motivador, não necessariamente o aluno precisaria ter um conhecimento aprofundado sobre a temática.”, comenta Marcos Raggazzi, diretor-executivo do Bernoulli Educação.

Estrutura da prova, conteúdos cobrados e avaliação por área

A prova reuniu 45 questões objetivas das quatro áreas do conhecimento (linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas), além de uma questão dissertativa interdisciplinar.

Entre os conteúdos cobrados, os candidatos tiveram que interpretar três obras obrigatórias: o livro “Memórias de Martha”, de Júlia Lopes de Almeida; a canção “Principia”, de Emicida (do álbum AmarElo); e o conjunto de autorretratos “Pão e Circo”, do artista Paulo Nazareth, ampliando o repertório cultural exigido nesta primeira etapa.

Marcos Raggazzi destaca que: “Todas as obras literárias foram adequadamente abordadas ao longo da prova. O exame de linguagens, na parte relacionada a inglês, foi muito elogiada por estar bem estruturada. Em ciências da natureza, a distribuição entre química, física e biologia também foi equilibrada com questões que eram de nível médio/fácil. Em matemática, as questões tinham comandos muito diretos, o que remete aos vestibulares antigos da UFMG. Já em ciências humanas, a distribuição entre história, geografia, filosofia e sociologia também foi equilibrada, em várias questões, o aluno não precisava necessariamente dominar o conteúdo, bastando realizar a interpretação.”

Expectativa, curiosidade e desafio marcaram a experiência dos alunos na estreia do Seriado UFMG, segundo relatos de estudantes que participaram da prova Divulgação Bernoulli Educação

Experiência dos estudantes e próximos passos no Seriado UFMG

Para muitos alunos, a experiência foi marcada tanto pelo desafio quanto pela sensação de novidade. No Bernoulli, a preparação focada, que incluiu revisões direcionadas e simulados específicos, ajudou a criar segurança para o enfrentamento desse primeiro passo do processo. Com a realização da primeira etapa, também vieram as impressões dos estudantes sobre o processo.

“A prova foi muito coerente com o conteúdo do primeiro ano do ensino médio e, de modo geral, bem alinhada com o que estávamos esperando. Minha impressão geral sobre o Seriado é de que se trata de uma ótima iniciativa para alunos que têm o sonho de ingressar na UFMG, permitindo que comecem a se preparar e a investir no próprio futuro. Como as vagas finais serão divididas entre o Seriado e o Enem, fazer os dois acaba aumentando as chances de aprovação.”, afirma Laura Cristina, aluna do pré-vestibular do Bernoulli Educação.

O caminho até as próximas fases

Com o gabarito oficial já disponível, agora é o momento de entender como foi o desempenho e planejar o foco dos próximos estudos. No Lidera UFMG, página do Bernoulli que reúne conteúdos sobre o processo seriado, os vestibulandos podem acessar a resolução comentada da primeira etapa, com explicações detalhadas dos professores especialistas.

Esse conteúdo permite identificar pontos fortes e fragilidades, facilitando a construção de uma estratégia de aprendizado mais consciente para as fases seguintes, em 2026 e 2027.

Para impulsionar a preparação para próximas etapas, no Lidera UFMG o estudante também encontra simulados exclusivos, revisões, lives e materiais especiais. A proposta é ajudar no desenvolvimento a cada etapa, sempre com clareza sobre o que melhorar e como avançar com segurança. O objetivo é que, ao chegar à última fase do Seriado UFMG, o candidato não apenas acumule desempenho, mas também repertório e confiança.

