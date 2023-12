A qualificação dos professores e as soluções didáticas interferem na qualidade do ensino

Escolher o colégio no qual cursar o Ensino Médio pode ser um desafio e tanto em meio a um cenário educacional dinâmico. Para os jovens estudantes e seus responsáveis, é essencial tomar decisões cuidadosas que supram as necessidades dessa fase, como um corpo docente experiente, apoio psicopedagógico e um material completo de estudos.

Um dos colégios mais completos de Belo Horizonte nesse sentido é o Colégio e Pré-vestibular Bernoulli, exemplo de qualidade e excelência educacional. A instituição, que possui 23 anos de história na capital mineira, se destaca com a maior consistência de Minas Gerais no topo do ranking dos resultados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), alcançando a liderança nacional por 11 vezes (resultados obtidos pelas médias das provas objetivas dos últimos 13 anos de escolas de todo o Brasil com mais de 60 alunos). Confira a seguir o que levar em consideração na hora de escolher a escola certa para o Ensino Médio, além de comentários de Washington Lima Costa, diretor pedagógico do Colégio e Pré-vestibular Bernoulli, que apresenta os aspectos que devem ser observados ao escolher uma instituição centrada no bom desempenho.

Ensino Médio: o que levar em consideração para escolher a escola certa?

Quem viveu, sabe: o Ensino Médio é uma das fases mais importantes de aprendizado durante o desenvolvimento dos estudantes, já que é a época de avaliação do que cada um procura para seu futuro profissional. Dessa forma, nada mais justo do que proporcionar a esses jovens uma preparação completa, que ofereça condições para atender às demandas do futuro e alcançar metas e expectativas em relação às trajetórias acadêmica e profissional.

Mas e então, como escolher a melhor escola para passar por essa fase tão importante da forma mais rica e completa possível? Confira a seguir 5 tópicos que você deve levar em consideração na hora de tomar sua decisão.

1) Professores altamente qualificados

Para que a experiência do aluno no Ensino Médio seja eficiente, é fundamental que a instituição de ensino tenha um corpo docente qualificado e comprometido. Ou seja, a presença de professores experientes e bem preparados, que proporcionam aulas envolventes e estimulam o brilho nos olhos e o prazer de aprender, ajuda bastante a estimular o interesse dos alunos.

O Colégio e Pré-vestibular Bernoulli é um exemplo de valorização do corpo docente como forma de obter bons resultados. Washington Costa afirma que “por meio de uma metodologia exclusiva, nossas aulas são sempre dinâmicas, ministradas por professores altamente qualificados e prontos para trilhar a jornada educacional ao lado do aluno. Além disso, estamos respaldados por um material didático claro, uma tecnologia de ponta e uma extensa prática de exercícios e simulados. O objetivo é proporcionar uma experiência educacional enriquecedora e que prepare nossos alunos de maneira completa para os desafios acadêmicos e pessoais que encontrarão em seu caminho”.

O Colégio e Pré Vestibular Bernoulli garante a presença de professores experientes e bem preparados, que proporcionam aulas envolventes e estimulam o brilho nos olhos e o prazer de aprender Divulgação / Bernoulli

2) Soluções didáticas completas

Outro ponto importante é, claro, os materiais de estudo. Oferecer materiais e recursos modernos como livros, o acesso à internet, laboratórios e outras ferramentas é fundamental para que os estudantes se desenvolvam, aprofundem seus conhecimentos e alcancem grandes conquistas, como as boas notas no Enem e nos vestibulares de todo o Brasil.

No Bernoulli, isso tudo é considerado primordial. Washington Costa conta que “no Bernoulli, contamos com um Sistema de Ensino exclusivo, adotado por mais de 900 escolas parceiras em todo o território nacional e também no Japão. A qualidade dos nossos materiais e tecnologias é comprovada pelo desempenho das escolas que adotam nossas soluções”.

3) Simulados que preparam de verdade

Para comprovar o aprendizado dos alunos, nada mais eficaz que oferecer simulados ao longo do ano letivo. Por meio das provas, o estudante pode se familiarizar com o formato das provas de vestibular e ajustar as estratégias de estudo de acordo com as disciplinas em que teve menor desempenho.

Washington também reforça a importância das monitorias e da resolução de exercícios: “no Bernoulli, oferecemos diversos simulados ao longo do ano, além do simulado Enem com correção TRI, a mesma metodologia de correção utilizada no exame. Também temos monitorias diárias, resolução de questões em nossa plataforma virtual de aprendizagem e acompanhamento da evolução nos simulados. Esse suporte é conduzido por analistas de desempenho pedagógico, que orientam os alunos buscando aprimorar seu desenvolvimento e resultados”.

4) Apoio psicopedagógico e formação integral

Além do ensino em sala de aula, é necessário que a escola ofereça apoio psicopedagógico aos alunos, como por exemplo a identificação e assistência a dificuldades de aprendizado, a orientação de carreira e o suporte emocional, para que os estudantes se desenvolvam da melhor forma rumo ao vestibular.

Nesse sentido, Washington Costa comenta que "no Bernoulli, contamos com uma equipe dedicada de psicólogos que não apenas oferece suporte aos alunos em suas jornadas acadêmicas, mas também fornece orientação profissional. Nossa proposta pedagógica inclui apoio para o equilíbrio emocional, orientação no planejamento de estudos e uma variedade de atividades e eventos para permitir um processo de aprendizagem leve e descontraído, visando ao bem-estar do aluno”.

5) Alto número de aprovações

Bons números de aprovação no Enem e nos maiores vestibulares do país é um importante indicador de qualidade do ensino do colégio, já que mostra o nível de comprometimento da escola com uma educação focada em resultados e desenvolvimento.

Sobre o assunto, Washington Costa afirma que “para a equipe no Bernoulli, alcançar o topo do ranking do Enem por 11 vezes é motivo de imenso orgulho. Essa realização é, sem dúvida, fruto do empenho e da dedicação dos nossos alunos, que se comprometem a atingir excelentes resultados. Além disso, reflete o esforço coletivo da própria equipe, que está empenhada em proporcionar uma educação inspiradora para despertar o brilho nos olhos e a paixão por aprender”. Para mais informações sobre as aprovações de alunos do Bernoulli nos principais vestibulares do Brasil, acesse o site do Grupo.

Colégio e Pré-vestibular Bernoulli: 23 anos de história pela educação

Com sua primeira turma lançada no ano 2000 em Belo Horizonte, o Colégio e Pré-vestibular Bernoulli é um dos mais importantes grupos educacionais do Brasil. A instituição oferece uma formação integral com desenvolvimento socioemocional focado em resultados, colocando o aluno como protagonista do processo de ensino-aprendizagem.

