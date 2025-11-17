Anglo American promove mais saúde no interior de Minas

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Em várias cidades do interior de Minas Gerais, o socorro agora chega mais rápido: não é mais preciso percorrer quilômetros até Belo Horizonte para receber atendimento. Isso porque o atendimento acontece no próprio município, graças a uma rede de saúde fortalecida por investimentos, parcerias e capacitação. Essa transformação faz parte do compromisso da Anglo American em melhorar a vida das pessoas, um propósito que se traduz em desenvolvimento humano, inclusão e cuidado.

Com presença marcante em municípios como Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas, Dom Joaquim (MG) e São João da Barra (RJ), a mineradora é referência em responsabilidade social e sustentabilidade. Por meio de investimentos e ações voltadas à saúde, a empresa atua diretamente para ampliar o acesso aos serviços médicos, fortalecer a infraestrutura local e garantir mais qualidade de vida às comunidades onde atua.

Mineração sustentável assegura vida de qualidade para todas as pessoas

A mineradora, que tem compromisso com o desenvolvimento responsável, segue alinhada aos princípios ESG (em português: ambiental, social e governança) e ao seu Plano de Mineração Sustentável, estruturado em três pilares: ambiente saudável, comunidades prósperas e liderança corporativa de confiança.

Sendo assim, a saúde é uma das suas prioridades, juntamente com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 (ODS 3) da ONU, que busca assegurar uma vida de qualidade para todas as pessoas.

Na prática, essa agenda se materializa em ações concretas. Desde 2007, a Anglo American já investiu R$ 103 milhões em hospitais e unidades de atendimento de saúde na região do sistema Minas-Rio e R$ 6 milhões na estruturação e custeio do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Espinhaço (CISAME), ampliando a capacidade de atendimento e reduzindo a necessidade de deslocamentos para grandes centros.

Investimentos da Anglo American em infraestrutura hospitalar e no Consórcio Intermunicipal de Saúde ampliam o atendimento médico e reduzem deslocamentos. Na foto, condutores de veículos de emergência recebendo instruções Divulgação Anglo American

Investimentos em saúde: cuidado que cresce e se fortalece

Os investimentos da Anglo American estão estruturados em três eixos principais:

Sustentabilidade financeira das instituições de saúde : apoio à gestão hospitalar para reduzir dependência de recursos externos e ampliar receitas próprias;



: apoio à gestão hospitalar para reduzir dependência de recursos externos e ampliar receitas próprias; Serviços de urgência e emergência: fortalecimento da capacidade de resposta imediata nas unidades locais;

fortalecimento da capacidade de resposta imediata nas unidades locais; Atendimento intermunicipal integrado: articulação entre os municípios para ampliar o acesso e otimizar recursos.

No eixo de sustentabilidade financeira, a Anglo American selecionou a empresa UniverSaúde para desenvolver soluções de longo prazo que envolvem a otimização de custos operacionais e diversificação de fontes de receitas.

A empresa também apoia hospitais e unidades na captação de recursos via editais e programas de incentivo, além de promover campanhas de engajamento comunitário para fortalecer a sustentabilidade das instituições.

Integração regional: contratação de mais profissionais da área da saúde

Um dos desafios da saúde no interior de Minas Gerais é a dificuldade de encontrar profissionais especializados. Levando esse cenário em consideração, a Anglo American atua no mapeamento de barreiras estruturais e de carreira que dificultam a permanência desses especialistas e, com base nesse diagnóstico, implementa medidas de valorização e atratividade.

A empresa também investe em telemedicina, estruturando plataformas que permitem consultas e diagnósticos remotos, ampliando o alcance da comunidade aos serviços e otimizando os espaços físicos. Além disso, promove o monitoramento e regularização do RQE (Registro de Qualificação de Especialidade) dos médicos, fortalecendo a rede regional de credenciamento.

Para enfrentar a escassez de profissionais especializados no interior de Minas, a Anglo American investe em capacitação, valorização e telemedicina, fortalecendo a rede regional de atendimento Divulgação Anglo American

Resultados alcançados já fazem toda a diferença para a comunidade

Desde 2014, hospitais e unidades como a UBS de Alvorada de Minas, Hospital Imaculada Conceição, Policlínica de Conceição do Mato Dentro, UBS Sapo, Hospital Nossa Senhora das Graças, UBS de Dom Joaquim e a Casa de Caridade Santa Teresa foram diretamente beneficiados.

As melhorias já são visíveis: houve um aumento de 40% nos atendimentos realizados nas unidades de saúde da região. Desde 2021, foram realizados 1.254 partos, além da implantação de um ambulatório de feridas e a oferta de atendimento ginecológico e obstétrico 24 horas.

Além disso, o consórcio CISAME, que hoje atende cinco cidades, passou a ofertar exames de alto custo como ressonância, cintilografia, cateterismo e sedação, além de expandir o atendimento para novas especialidades como psiquiatria, endocrinologia, pneumologia, reumatologia e neuropediatria. Dessa forma, só em 2024, o consórcio realizou mais de 2 mil atendimentos.

A valorização da educação também é parte essencial das ações

A Anglo American entende que o cuidado com a saúde vai além do atendimento médico. Na prática, ele também envolve prevenção, educação e proteção social. Um exemplo disso é o Projeto Infância Protegida, desenvolvido em parceria com os municípios de Alvorada de Minas, Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte, Dom Joaquim e Serro. A iniciativa fortalece os dispositivos de proteção à infância e adolescência por meio de capacitações para profissionais das áreas de educação, saúde, assistência social e segurança pública.

O Projeto Infância Protegida, apoiado pela Anglo American, capacita profissionais de educação, saúde e assistência social para fortalecer a rede de proteção a crianças e adolescentes nos municípios da região Divulgação Anglo American

Outro destaque foi a qualificação de profissionais da saúde e condutores de ambulância em atendimento de emergência, também em parceria com os municípios da região. O médico Carlos Eduardo Lopes, diretor clínico da UPA de Conceição do Mato Dentro, destaca que: “A parceria fortalece a saúde da cidade e ajuda toda a equipe na questão de atualização”.

Fornecedores da Anglo American também estão envolvidos nos projetos sociais

O compromisso da Anglo American com o desenvolvimento regional não se limita às suas operações diretas, a empresa também incentiva seus fornecedores a atuarem de forma socialmente responsável, ampliando o impacto positivo em toda a cadeia produtiva.

Entre 2020 e 2024, foram investidos mais de R$ 8,6 milhões em 297 projetos sociais, beneficiando mais de 189 mil pessoas. Só em 2024, aconteceram 121 iniciativas, com investimento total de R$ 4,9 milhões e 111 mil beneficiados.

Entre as ações que se destacam, estão:

a Campanha do Agasalho, em Alvorada de Minas, beneficiando 500 pessoas;



a Escola de Esportes, em parceria com a Clariant, com aulas regulares para 158 crianças e adultos;

ação de conscientização contra o abuso infantil promovida pela M. Roscoe, que alcançou mais de 4.500 pessoas;



doações de repelentes e itens hospitalares realizadas por empresas como Manserv e Mascarenhas Barbosa Roscoe, beneficiando cerca de 9 mil pessoas;

distribuição de água potável em Santana do Riacho por empresas parceiras, ajudando mais de 4 mil pessoas afetadas por incêndios florestais;



o projeto Mato Dentro Tênis Social, que oferece bolsas e aulas gratuitas de tênis para jovens em situação de vulnerabilidade em Conceição do Mato Dentro.

A Campanha do Agasalho, realizada em parceria com fornecedores da Anglo American, levou conforto e solidariedade a famílias de Alvorada de Minas, beneficiando centenas de pessoas durante o inverno Divulgação Anglo American

O futuro da mineração responsável

Com os investimentos em saúde, educação e desenvolvimento social, a Anglo American mostra que é possível fazer mineração de forma responsável e transformadora, gerando prosperidade, qualidade de vida para as pessoas e um futuro mais saudável para o planeta.

Conheça mais sobre as iniciativas da Anglo American voltadas para saúde em angloamerican.com.br

