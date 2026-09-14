1º Prêmio AMM de Jornalismo valoriza cobertura sobre os municípios mineiros

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

A Associação Mineira de Municípios (AMM) lançou na última sexta-feira (11), o 1º Prêmio AMM de Jornalismo, iniciativa criada para estimular e valorizar a produção de conteúdos jornalísticos de excelência relacionados aos temas de relevância para o municipalismo em Minas Gerais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A premiação tem como objetivo reconhecer profissionais de imprensa e veículos de comunicação que contribuem por meio da informação de qualidade, para dar visibilidade às transformações positivas, à eficiência na gestão pública e aos avanços que beneficiaram diretamente a população nos municípios mineiros.

Com o tema “O Fortalecimento Municipalista”, o prêmio convida os profissionais a ampliarem o olhar sobre o cotidiano das cidades e a evidenciarem iniciativas que promovam melhorias na vida da população, além de soluções inovadoras e boas práticas de gestão pública.

Diferentes categorias fazem parte da seleção

A iniciativa contempla quatro eixos temáticos: Qualidade de Vida e Cidadania; Desenvolvimento Regional; Tecnologia e Inovação Pública; e Gestão e Eficiência. Os temas abrangem desde os impactos das políticas públicas locais nas áreas de saúde, educação, lazer e bem-estar até iniciativas de desenvolvimento econômico, transformação digital, transparência, planejamento e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

A premiaçãotambém contempla as categorias de Jornalismo Impresso, Internet e Webjornalismo, Radiojornalismo e Telejornalismo. A proposta é valorizar a atuação dos profissionais que levam ao público informações sobre as iniciativas e os resultados alcançados pelos municípios mineiros.

Para o presidente da AMM e prefeito de Iguatama, Lucas Vieira, a gratificação representa uma forma de reconhecer o trabalho da comunicação na valorização das cidades de Minas Gerais. “A imprensa tem um papel essencial ao mostrar as realidades, os desafios e as conquistas dos municípios. Ao dar visibilidade às boas práticas, os jornalistas contribuem para fortalecer o municipalismo e aproximar a população das ações desenvolvidas pelo poder público”, afirmou.

Premiação contempla trabalhos em diversos formatos, incluindo jornalismo impresso, internet, rádio e televisão Divulgação AMM

O superintendente da AMM, Lu Pereira, destaca que a iniciativa também busca estimular uma cobertura mais ampla sobre a atuação dos locais. “Muitas soluções inovadoras e políticas públicas transformadoras nasceram nas cidades, mas nem sempre receberam a visibilidade necessária. O prêmio valoriza justamente esse olhar atento para as experiências municipais e para os resultados que fizeram diferença na vida das pessoas”, ressaltou.

Segundo a coordenadora de Comunicação da AMM, Thalita Marinho, a premiação reforça a importância do jornalismo profissional para a sociedade. “A informação de qualidade é fundamental para ampliar o conhecimento da população sobre os serviços públicos e sobre o trabalho realizado nos municípios. O prêmio reconhece jornalistas e veículos que ajudam a contar essas histórias e a mostrar a força das cidades mineiras”, explica.

Para a AMM, a imprensa exerce papel fundamental na construção de uma sociedade mais informada e no fortalecimento do municipalismo, ao dar visibilidade às experiências desenvolvidas nas cidades e aproximar a população das ações realizadas pelo poder público.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O lançamento do prêmio reforça, assim, o compromisso da Associação Mineira de Municípios com a valorização do jornalismo e com a divulgação de iniciativas que contribuíram para o desenvolvimento, a inovação e a melhoria dos serviços nas cidades mineiras.