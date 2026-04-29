Eleições e gestão pública são o foco do 41ª Congresso Mineiro de Municípios

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O tradicional Congresso Mineiro de Municípios chega à 41ª edição consolidado como um dos maiores eventos municipalistas estaduais da América Latina. Promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM), o encontro será nos dias 5 e 6 de maio, no Expominas, em Belo Horizonte, com a expectativa de reunir mais de 10 mil participantes, autoridades, agentes públicos, especialistas e lideranças políticas de todo o país.

Já foram disponibilizadas mais de 12 mil vagas para capacitação de gestores e servidores públicos, ministradas por 259 palestrantes, nos 92 eventos que fazem parte da programação do Congresso, entre palestras, painéis, workshop, TED talks e fóruns.

Com o tema “Minas Gerais no centro das decisões: municípios unidos por um Brasil forte!”, o congresso contará com o apoio de 11 patrocinadores e 205 estandes das empresas expositoras, ocupando os três pavilhões do Expominas, na grande Feira para o Desenvolvimento dos Municípios. Além disso, o evento traz, nesta edição, novidades estratégicas que refletem o momento político nacional, especialmente diante da proximidade das eleições de 2026.

Entre os principais destaques da programação, estão dois espaços inéditos e de grande relevância: o painel com pré-candidatos ao Governo de Minas Gerais e ao Senado, e o Fórum Eleições, duas iniciativas que ampliam a agenda eleitoral e fortalecem o papel dos municípios no cenário decisório.

Debate político qualificado

O painel com pré-candidatos será realizado em dois momentos no palco principal do evento. No dia 5 de maio, participam os pré-candidatos ao Governo de Minas; já no dia 6, será a vez dos pré-candidatos ao Senado. A proposta é promover um ambiente de diálogo direto entre lideranças políticas e gestores municipais, permitindo maior compreensão das propostas e os impactos no municipalismo.

Para o presidente da AMM, Lucas Vieira Lopes, a iniciativa reforça o compromisso da entidade com a escuta qualificada. “Esse painel cria uma oportunidade importante para que os gestores conheçam, com mais profundidade, os planos de governo e consigam avaliar como cada proposta dialoga com a realidade dos municípios”, destaca.

Presidente da AMM, Lucas Vieira Lopes destaca que o encontro amplia o diÃ¡logo entre gestores e prÃ©-candidatos, permitindo avaliar propostas alinhadas Ã realidade dos municÃ­pios DivulgaÃ§Ã£o AMM

Fórum Eleições

Outro grande destaque da programação é o Fórum Eleições, que integra o Congresso com uma proposta inovadora e dinâmica. O espaço reunirá especialistas, jornalistas, juristas e estrategistas para discutir os principais desafios do processo eleitoral contemporâneo.

Entre os nomes confirmados está a jornalista Natuza Nery, uma das principais referências do jornalismo político no país, que levará ao público uma análise sobre o cenário nacional e os desafios das eleições de 2026.

Com uma programação distribuída em cinco palcos simultâneos, o Fórum abordará temas como comunicação digital, uso de inteligência artificial, redes sociais, desinformação, marketing político, legislação eleitoral e comportamento do eleitorado. Também serão discutidos tópicos como liberdade de expressão, integridade eleitoral, participação de minorias e o papel da Justiça Eleitoral.

Além de contribuir para o debate democrático, o espaço se consolida como conteúdo essencial para assessores, comunicadores e equipes de gestão pública, trazendo ferramentas práticas para atuação em um ambiente cada vez mais complexo e fiscalizado.

Conteúdo técnico

O Congresso também mantém sua essência como espaço de capacitação e aprimoramento da gestão pública. Ao longo dos dois dias, serão realizadas dezenas de palestras, workshops e painéis interativos, incluindo discussões sobre reforma tributária, governança, inovação e eficiência na administração municipal.

Programação reúne palestras e workshops sobre inovação, governança e eficiência na administração municipal Divulgação AMM

Outro ponto alto é a 39ª Feira para o Desenvolvimento dos Municípios, que contará com mais de 200 expositores. O espaço reúne empresas, instituições e prestadores de serviços, promovendo networking, troca de experiências e oportunidades de investimento para os municípios.

Prêmio “Boas Práticas”

A programação inclui ainda a entrega do 14º Prêmio AMM de Boas Práticas na Gestão Municipal, que valoriza iniciativas inovadoras nas áreas de Assistência Social, Cultura, Esporte e Saúde. Os projetos finalistas estarão expostos durante o evento, reforçando o compromisso com soluções eficientes e replicáveis na gestão pública.

Também serão concedidas importantes homenagens, como a Comenda Especial do Mérito Municipalista e a Medalha Celso Mello de Azevedo, reconhecendo personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento dos municípios mineiros.

Comenda Especial do Mérito Municipalista e a Medalha Celso Mello de Azevedo reconhecem iniciativas inovadoras que contribuem para o desenvolvimento dos municípios mineiros Divulgação AMM

Mais do que um encontro institucional, o 41º Congresso Mineiro de Municípios se posiciona como um espaço estratégico de construção de soluções, articulação política e fortalecimento do municipalismo.

Ao reunir conhecimento técnico, inovação, debate político qualificado e oportunidades de conexão, o evento reafirma o papel como referência nacional e internacional na promoção de uma gestão pública mais eficiente, moderna e alinhada às demandas da sociedade.

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Conheça um pouco mais sobre a programação do evento em: congresso.amm-mg.org.br

