Maior encontro de vereadores de Minas foca em inovação e cidadania
Congresso da AMM promove formação e integração entre vereadores de todo o estado em debates sobre o futuro do Legislativo e o desenvolvimento das cidades
No dia 11 de novembro, o Expominas, em Belo Horizonte, vai ser palco do 11º Congresso Mineiro de Vereadores, promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM). O evento é gratuito e deve reunir parlamentares de mais de 600 municípios mineiros, em uma jornada de formação, debates e troca de experiências.
A abertura oficial será conduzida pelo presidente da AMM e prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão, ao lado de diversas autoridades mineiras.
“O Congresso é um espaço para fortalecer a democracia municipal. É onde vereadores de todas as regiões de Minas compartilham boas práticas e aprendem a transformar suas ideias em resultados concretos para a população”, ressalta Luís Eduardo Falcão, presidente da AMM.
Palco legislativo e salas temáticas vão compor o evento
O evento vai contar com o Palco Legislativo e quatro salas temáticas simultâneas, abordando assuntos como educação, saúde, inovação, comunicação pública, regularização fundiária, cerimonial, controle interno e elaboração legislativa.
Entre as instituições parceiras estão o Sebrae Minas, a Codemge e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
Confira a programação:
Palco Legislativo:
- palestra da Codemge, sobre inovação e oportunidades regionais;
- painel do Sebrae Minas, sobre o papel do Legislativo no desenvolvimento econômico;
- painel sobre redes sociais e a voz das ruas, mediado por Thalita Marinho com os especialistas Fred Perillo, Emerson Saraiva, Lucas Pimenta e Alberto Lage;
- palestra “Do Gabinete ao WhatsApp: Como a Inteligência Artificial Pode Mudar o Dia a Dia do Vereador”, com Marcolino Joe.
Salas legislativas:
- Sala 1: educação, IA e elaboração legislativa – Felipe Michel Braga, Carlos Barbosa, Luís André Vasconcelos;
- Sala 2: saúde, REURB e decisões do STF – Juliana Diniz, Cristiane Tavares, Luiz Fernando Alves, Layla Meira, Marco Túlio de Freitas Rezende Lara, Leonardo Militão, Matheus Souza;
- Sala 3: SUAS, cerimonial e governança – José Crus, Aparecida Canhestro, Thiago Oliveira, Analice Horta;
- Sala 4: comunicação e técnica legislativa – Raquel Vasconcelos, Rodrigo Lázaro, João Lucas Lembi, Raphael Rodrigues Ferreira.
O congresso é reconhecido como um marco de formação política e técnica no estado, promovendo integração entre câmaras municipais, especialistas e instituições parceiras.
Serviço
- Onde: Expominas – Belo Horizonte
- Quando: Terça-feira, 11 de novembro, a partir das 8h
- Para quem: Vereadores, assessores e servidores públicos
- Inscrições: portalamm.com.br