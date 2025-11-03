Assine
Maior encontro de vereadores de Minas foca em inovação e cidadania

Congresso da AMM promove formação e integração entre vereadores de todo o estado em debates sobre o futuro do Legislativo e o desenvolvimento das cidades

03/11/2025 15:00 - atualizado em 03/11/2025 15:01

Associação Mineira de Municípios
Congresso Mineiro de Vereadores vai ser realizado em BH, no Expominas, e vai tratar sobre questões que influenciam as cidades mineiras crédito: Divulgação Associação Mineira de Municípios

No dia 11 de novembro, o Expominas, em Belo Horizonte, vai ser palco do 11º Congresso Mineiro de Vereadores, promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM). O evento é gratuito e deve reunir parlamentares de mais de 600 municípios mineiros, em uma jornada de formação, debates e troca de experiências.

A abertura oficial será conduzida pelo presidente da AMM e prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão, ao lado de diversas autoridades mineiras.

“O Congresso é um espaço para fortalecer a democracia municipal. É onde vereadores de todas as regiões de Minas compartilham boas práticas e aprendem a transformar suas ideias em resultados concretos para a população”, ressalta Luís Eduardo Falcão, presidente da AMM.

Palco legislativo e salas temáticas vão compor o evento

O evento vai contar com o Palco Legislativo e quatro salas temáticas simultâneas, abordando assuntos como educação, saúde, inovação, comunicação pública, regularização fundiária, cerimonial, controle interno e elaboração legislativa.

Entre as instituições parceiras estão o Sebrae Minas, a Codemge e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Confira a programação:

Palco Legislativo:

  • palestra da Codemge, sobre inovação e oportunidades regionais;
  • painel do Sebrae Minas, sobre o papel do Legislativo no desenvolvimento econômico;
  • painel sobre redes sociais e a voz das ruas, mediado por Thalita Marinho com os especialistas Fred Perillo, Emerson Saraiva, Lucas Pimenta e Alberto Lage;
  • palestra “Do Gabinete ao WhatsApp: Como a Inteligência Artificial Pode Mudar o Dia a Dia do Vereador”, com Marcolino Joe.

Salas legislativas:

  • Sala 1: educação, IA e elaboração legislativa – Felipe Michel Braga, Carlos Barbosa, Luís André Vasconcelos;
  • Sala 2: saúde, REURB e decisões do STF – Juliana Diniz, Cristiane Tavares, Luiz Fernando Alves, Layla Meira, Marco Túlio de Freitas Rezende Lara, Leonardo Militão, Matheus Souza;
  • Sala 3: SUAS, cerimonial e governança – José Crus, Aparecida Canhestro, Thiago Oliveira, Analice Horta;
  • Sala 4: comunicação e técnica legislativa – Raquel Vasconcelos, Rodrigo Lázaro, João Lucas Lembi, Raphael Rodrigues Ferreira.

Associação Mineira de Municípios
O evento vai contar com o palco e salas legislativas onde ocorrerão palestras Divulgação Associação Mineira de Municípios

O congresso é reconhecido como um marco de formação política e técnica no estado, promovendo integração entre câmaras municipais, especialistas e instituições parceiras.

Serviço

  • Onde: Expominas – Belo Horizonte
  • Quando: Terça-feira, 11 de novembro, a partir das 8h
  • Para quem: Vereadores, assessores e servidores públicos
  • Inscrições: portalamm.com.br

