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Fundada em Belo Horizonte, a Mr. Black Café está reformulando seu programa de fidelidade para ir além das recompensas. Com cerca de 40 unidades no país, a empresa passou a contar com uma plataforma desenvolvida pela Alloyal, empresa especializada em tecnologia para programas de fidelidade, que integra informações de compras e ajuda a identificar os hábitos de consumo dos clientes.

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A mudança atende a uma necessidade da rede: o programa anterior, utilizado há mais de uma década, não oferecia informações suficientes para relacionar os produtos adquiridos ao histórico de compras e às unidades frequentadas. A proposta agora é utilizar esses dados para acompanhar a evolução do negócio e orientar decisões comerciais.

Dados ajudam a rede a entender o que os clientes consomem

A nova plataforma permite que o Mr. Black Café acompanhe quais produtos são mais procurados, onde os clientes costumam comprar e quais itens aparecem com frequência em uma mesma compra. Essas informações podem ajudar a identificar combinações recorrentes de produtos, desenvolver novos combos, avaliar mudanças no cardápio e planejar campanhas comerciais de acordo com o perfil dos consumidores de cada região.

O uso dessas informações também acompanha uma tendência do mercado. Segundo o CX Trends 2026, estudo realizado pela Octadesk em parceria com a Opinion Box, 74% dos consumidores entrevistados afirmam ter maior propensão a comprar de empresas que oferecem programas de fidelidade. O levantamento da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF), em parceria com o Instituto Locomotiva, também mostra a força desse mercado: 57% dos participantes estão cadastrados em pelo menos dois programas.

Além de estimular novas compras, conhecer melhor o consumidor permite que as empresas direcionem ofertas e ações de relacionamento com mais precisão. A retenção também tem impacto financeiro: estudos da Bain & Company indicam que um aumento de 5% na taxa de retenção pode elevar os lucros entre 25% e 95%, a depender do setor e das características do negócio.

Como explica Cristian Figueiredo, CEO do Mr. Black Café, a oportunidade principal estava em construir um ecossistema inteligente: "Vi que a gente tinha ali uma grande oportunidade de construir um sistema de informação, não só um programa de fidelidade para reter o nosso cliente", destaca.

O executivo também aponta a importância da adaptação da tecnologia à realidade da rede: "O pessoal entendeu a nossa visão, as nossas necessidades, até de customizar um pouco o sistema, que já é um white label, para a nossa marca e para as nossas necessidades aqui no varejo”, destaca Cristian.

A iniciativa também abre possibilidades para identificar combinações de produtos e planejar ações comerciais mais alinhadas às características de cada unidade Alloyal / Divulgação

Para o consumidor, a participação acontece por meio de um aplicativo próprio do Mr. Black Café. O cadastro é gratuito e, a cada compra, basta informar o CPF no caixa para acumular um ponto por real gasto. O programa possui 49 opções de recompensas, entre expressos, lattes e outras bebidas do cardápio. O resgate começa a partir de 333 pontos, com validade de 12 meses para os créditos.

Tecnologia da Alloyal é adaptada à operação da cafeteria

A solução desenvolvida em parceria com a Alloyal combina tecnologia própria, regras de pontuação e recursos personalizados para atender às necessidades do Mr. Black Café. Para Aluísio Cirino, CEO da Alloyal, o valor desse tipo de iniciativa está na possibilidade de transformar os registros de compras em informações que ajudem as empresas a conhecer melhor seu público.

"Um programa de fidelidade eficiente não deve se limitar só à recompensa de uma compra. Ele precisa ajudar a empresa a entender quem é seu consumidor, quais são suas preferências e o que influencia suas decisões. Quando conseguimos transformar dados de consumo em inteligência para o negócio, a fidelização deixa de ser apenas uma ferramenta de retenção e passa a contribuir diretamente para a estratégia da empresa".

Atualmente, o novo programa está em fase piloto em uma unidade do Mr. Black Café. Nesse período, as equipes acompanham indicadores como número de cadastros, pontos acumulados e ajustes necessários no funcionamento da plataforma. A expectativa da rede é ampliar a implementação gradualmente para as demais unidades do país.

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Para conhecer as soluções da Alloyal e descubrir como a tecnologia pode ajudar a empresa a fortalecer o relacionamento com os clientes acesse: alloyal.com.br

