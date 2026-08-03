Alloyal celebra uma década de mercado com salto expressivo de receita
Companhia transformou clubes de desconto em plataformas de loyalty; aposta em novas frentes de negócio garante alta de 125% no faturamento
compartilheSiga no
Os programas de fidelidade evoluíram nos últimos anos e passaram a ocupar um espaço cada vez mais estratégico dentro das empresas. Antes associados principalmente a descontos e acúmulo de pontos, hoje essas iniciativas impulsionam relacionamento, retenção de clientes e geração de receita.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Esse movimento acompanha o amadurecimento do mercado e também se reflete na trajetória da Alloyal. Ao completar dez anos de atuação, a loyalty tech registra crescimento de 125% no faturamento nos últimos dois anos, resultado da ampliação de seu portfólio de soluções e do fortalecimento de sua infraestrutura tecnológica.
Expansão acompanha transformação do mercado
O crescimento da companhia representa uma mudança na forma como as empresas passaram a utilizar programas de relacionamento. Ao longo desse período, a Alloyal deixou de atuar exclusivamente com clubes de benefícios para desenvolver um ecossistema completo de loyalty, incorporando novas frentes de negócio e ampliando sua capacidade tecnológica.
A principal vertical da empresa, responsável pela origem da operação, registrou crescimento de 159% no faturamento. O desempenho abriu espaço para investimentos em novas soluções, como programas de pontos e modelos de assinatura, fortalecendo a estratégia de diversificação da companhia.
Números reforçam ritmo de crescimento
Além dos resultados financeiros, os indicadores operacionais mostram a evolução da empresa. Entre 2025 e 2026, a plataforma alcançou a marca de 6 bilhões de pontos transacionados, impulsionada pelo lançamento de novos produtos e pela ampliação da carteira de clientes. No mesmo período, a Alloyal conquistou quase 500 novas empresas, volume 90% superior ao registrado nos dois anos anteriores.
Atualmente, a companhia atende mais de 15 milhões de usuários e movimenta R$ 2 bilhões em transações dentro de seu ecossistema, reunindo inteligência de dados, programas de benefícios e uma plataforma personalizável para diferentes modelos de negócio. Esses números reforçam a consolidação da empresa em um mercado que demanda soluções cada vez mais integradas para fortalecer o relacionamento entre marcas e consumidores.
Tecnologia deve impulsionar a próxima fase do loyalty
Para Aluísio Cirino, sócio-fundador da Alloyal, o crescimento da empresa acompanha uma transformação mais ampla do mercado, em que os programas de relacionamento passaram a desempenhar um papel estratégico dentro das organizações.
"Os últimos dez anos mostraram que o loyalty deixou de ser uma ferramenta complementar de marketing e passou a ocupar um papel estratégico dentro das empresas. O mercado amadureceu e as organizações passaram a entender a fidelização como um ativo de crescimento, recorrência e relacionamento com o consumidor", afirma.
Na avaliação do executivo, a próxima etapa desse movimento será marcada pela consolidação de plataformas capazes de integrar dados, personalização e serviços financeiros em uma mesma estrutura tecnológica.
"O mercado caminha para uma lógica em que programas de fidelidade deixam de ser iniciativas isoladas e passam a funcionar como ecossistemas completos de relacionamento. A tecnologia será o principal habilitador dessa transformação", conclui Aluísio.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Para saber mais sobre as soluções da Alloyal e entender como a tecnologia pode fortalecer o relacionamento dos clientes acesse: alloyal.com.br