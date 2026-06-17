Alloyal Insights reúne especialistas para discutir futuro do loyalty

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A fidelização deixou de ser uma estratégia baseada apenas em pontos, descontos e recompensas. Cada vez mais, empresas de diferentes setores têm utilizado programas de relacionamento para fortalecer o vínculo com seus clientes, aumentar a retenção e impulsionar resultados de negócio.

Esse movimento foi um dos principais temas do Alloyal Insights 2026, evento promovido pela Alloyal em Belo Horizonte, que reuniu executivos, especialistas e lideranças do mercado para discutir tendências, desafios e oportunidades para esse ramo.

A relevância do tema é sustentada pelos números. Segundo dados apresentados durante o encontro, 89,4% das empresas afirmam que programas de fidelidade geram valor que não seria alcançado por outras estratégias de relacionamento, reforçando a consolidação do loyalty como uma ferramenta estratégica para crescimento, retenção e geração de receita.

Além disso, o setor segue em expansão. Dados da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF) mostram que as empresas ligadas à entidade registraram faturamento de R$ 21,9 bilhões em 2024, crescimento de 17,6% em relação ao ano anterior.

Programas de relacionamento ganham protagonismo nas empresas

Ao longo dos debates promovidos durante o evento, especialistas destacaram como a fidelização passou a responder diretamente a desafios estratégicos dos negócios.

Segundo Aluísio Cirino, sócio-fundador da Alloyal, o mercado vive um momento de amadurecimento, em que os programas de relacionamento deixaram de ser vistos apenas como ações promocionais para se tornarem parte da estratégia de crescimento das organizações.

“Durante muito tempo, a fidelização foi vista como uma ação promocional. Hoje, ela responde a questões fundamentais das empresas, como aumento de retenção, crescimento do lifetime value, previsibilidade de receita e fortalecimento do relacionamento com os clientes. O mercado entendeu que loyalty não é mais apenas um programa, mas um ecossistema que conecta dados, benefícios, experiências e geração de valor”, afirma.

Essa transformação acompanha mudanças importantes no comportamento do consumidor. Atualmente, os clientes buscam relações mais consistentes com as marcas, valorizando experiências personalizadas, conveniência e benefícios que façam sentido ao longo de toda a jornada de consumo.

Aluísio Cirino, sócio-fundador da Alloyal, destacou a evolução da fidelização como ferramenta estratégica para crescimento e retenção de clientes Divulgação Alloyal

Alloyal Insights destacou formatos para os próximos anos

Além de analisar o cenário atual do mercado, o Alloyal Insights 2026 trouxe discussões sobre as principais tendências globais que devem impactar as estratégias de relacionamento e engajamento no futuro.

Entre os temas debatidos estiveram o avanço da inteligência artificial aplicada à personalização em escala, permitindo que empresas construam jornadas mais relevantes para diferentes perfis de consumidores.

Outro destaque foi a gamificação, que vem ganhando espaço como ferramenta para fortalecer vínculos emocionais e estimular interações frequentes entre marcas e clientes.

Os especialistas também apontaram o crescimento dos benefícios flexíveis, modelo que amplia a liberdade de escolha dos consumidores e aumenta a percepção de valor dentro dos programas de fidelidade.

Dados mostram impacto direto nos resultados

Os números apresentados durante o encontro reforçam a importância crescente da fidelização dentro das estratégias do mercado.

Atualmente, 83% das empresas reportam retorno positivo sobre investimentos em iniciativas de engajamento, enquanto 72% dos consumidores afirmam gastar mais com marcas que investem em relacionamento e fidelização.

Os dados ajudam a explicar por que cada vez mais organizações vêm investindo em estratégias capazes de criar relacionamentos duradouros e gerar valor contínuo para seus clientes.

Essa visão também está refletida na trajetória da própria Alloyal. Com mais de 1.500 programas de fidelidade desenvolvidos, 12 milhões de usuários fidelizados e mais de R$ 2 bilhões movimentados em compras dentro de seu ecossistema, a empresa acompanha de perto a evolução do setor e as transformações que vêm redefinindo a forma como marcas e consumidores se relacionam.

Alloyal aposta na evolução do mercado

Com mais de dez anos de atuação, a Alloyal é uma Loyalty Tech especializada em soluções personalizadas de fidelização. A empresa desenvolve programas de cashback, pontos e assinatura, apoiados por tecnologia e por um amplo portfólio de benefícios voltados para retenção, engajamento e geração de valor.

Atualmente, a companhia atende organizações de diferentes segmentos em todo o país, incluindo OAB MG, Swile, EY, Clube Atlético Mineiro, Metropax e Grupo RBS. Além disso, já distribuiu mais de R$ 40 milhões em cashback aos usuários de seus clientes.

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Para entender mais sobre como a fidelização pode gerar mais valor para sua empresa acesse alloyal.com.br e acompanhe as tendências do setor.

