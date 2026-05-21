Mercado de fidelização impulsiona busca por formação executiva; entenda

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O avanço do mercado de fidelização no Brasil vem aumentando a demanda por profissionais especializados em loyalty e estratégias de relacionamento. Mais do que oferecer pontos, cashback ou descontos, as empresas passaram a enxergar os programas de fidelidade como ferramentas estratégicas de retenção, experiência do cliente e geração de receita.

O novo cenário também impulsiona a busca por capacitação executiva. À medida que o loyalty se torna mais sofisticado e conectado a áreas como dados e experiência do consumidor, cresce a necessidade de especialistas capazes de estruturar estratégias mais eficientes e sustentáveis.

Esse aumento também aparece nos números do setor. Segundo a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF), as companhias ligadas à entidade registraram faturamento de R$ 21,9 bilhões em 2024, um crescimento de 17,6% em relação ao ano anterior. O levantamento também aponta mais de 332 milhões de inscrições em programas de fidelidade no país, reforçando como esse mercado se tornou cada vez mais presente na rotina dos consumidores.

Entretanto, ao mesmo tempo que esse movimento está acontecendo, cresce também a pressão para que as empresas consigam transformar essas iniciativas em resultados concretos. O loyalty deixa de ser apenas uma ferramenta promocional e passa a exigir planejamento e visão a longo prazo.

Quando o relacionamento com clientes vira estratégia de negócio

Com consumidores mais exigentes e mercados mais competitivos, as empresas passaram a olhar para esse modelo de forma mais ampla. Hoje, os programas precisam criar relacionamento contínuo, gerar valor percebido e construir experiências capazes de manter o cliente conectado à marca.

Esse movimento faz com que o loyalty deixe de ser restrito ao marketing e passe a envolver áreas como tecnologia, produto, CRM, operações e receita. A consequência é uma demanda crescente por pessoas qualificadas capazes de estruturar programas mais robustos e alinhados aos objetivos de negócio.

A importância dessas estratégias também se reflete no comportamento do consumidor. Estudos recentes da Octadesk em parceria com a Blip mostram que 76% das pessoas se sentem mais propensas a comprar de marcas que oferecem programas de fidelidade ou benefícios recorrentes.

Capacitação que ajuda marcas a sair do básico

É justamente nesse cenário que ganha força a parceria entre a Alloyal e a Loyalty Academy Brasil (LAB). Mais do que uma colaboração institucional, a iniciativa busca responder a uma necessidade prática do mercado: formar especialistas que consigam transformar programas de fidelidade em vantagem competitiva.

Como primeiro movimento dessa colaboração, as duas empresas realizam, em Belo Horizonte, entre os dias 8, 9 e 10 de junho de 2026, uma programação inédita voltada ao desenvolvimento do mercado de fidelização, conectando executivos, capacitados e empresas em torno de conteúdo estratégico, networking e aplicação prática.

A Alloyal entra nesse movimento trazendo sua experiência na criação de ecossistemas personalizados para clientes, conectando tecnologia, benefícios, cashback, programas de pontos e estratégias de relacionamento. Enquanto a Loyalty Academy Brasil atua na formação executiva e no desenvolvimento técnico de profissionais do setor, aproximando conhecimento estratégico e aplicação prática.

A parceria reforça então um entendimento que vem crescendo dentro das empresas: não basta implementar um programa de fidelidade sem uma estrutura capaz de analisar dados, desenhar jornadas eficientes e gerar valor ao longo do tempo. A capacitação executiva passa a ser vista como uma ferramenta importante para amadurecer o próprio mercado brasileiro de loyalty, tornando as estratégias mais sustentáveis e menos dependentes apenas de ações promocionais.

Capacitação executiva ganha protagonismo no aumento do mercado de fidelização Divulgação Alloyal

Mercado de loyalty está caminhando para uma nova fase

O futuro desse ramo no Brasil tende a ser cada vez mais conectado à capacidade das empresas de unirem conhecimento técnico e protagonismo. Dentro dessa análise, negócios que conseguirem integrar tecnologia, comportamento de consumo e inteligência estratégica terão mais condições de criar programas relevantes e competitivos em um ambiente cada vez mais disputado.

Ou seja, o setor passa a exigir especialistas cada vez mais preparados para transformar loyalty em uma estratégia consistente de crescimento e retenção.

Atuação da Alloyal na transformação do setor

Com mais de dez anos de atuação, a Alloyal se consolidou como uma Loyalty Tech especializada em soluções personalizadas de retenção de consumidores, ajudando empresas a impulsionar vendas, engajamento e retenção de clientes.

A empresa atua com programas de cashback, pontos e assinaturas, aliados a ferramentas tecnológicas e um amplo portfólio de benefícios. Atualmente, soma mais de 1.500 programas desenvolvidos, mais de 12 milhões de usuários e mais de R$ 2 bilhões em compras realizadas dentro de seu ecossistema de parceiros. Entre as marcas atendidas estão Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais, Swile, EY, Clube Atlético Mineiro, Metropax e Grupo RBS.

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Para conhecer mais sobre as soluções da Alloyal e acompanhar iniciativas voltadas ao desenvolvimento do mercado de fidelização, acesse: alloyal.com.br

