Workshop em BH sobre o setor de fidelização reúne Alloyal e Loyalty Academy

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A Alloyal, ecossistema de loyalty que oferece soluções personalizadas de fidelidade, dá um novo passo em sua atuação ao anunciar parceria com a Loyalty Academy Brasil (LAB), referência em formação executiva e conhecimento aplicado em fidelização.

Como primeiro movimento dessa colaboração, as empresas realizam, em Belo Horizonte, entre os dias 8, 9 e 10 de junho de 2026, uma programação inédita voltada ao desenvolvimento do mercado de fidelização, sendo as atividades dos dias 9 e 10 realizadas na sede da Alloyal (R. Domingos Vieira, 120 - Santa Efigênia).

A iniciativa nasce com um objetivo de transformar Minas Gerais em um polo de convergência entre educação executiva, troca de experiências e geração de oportunidades de negócio para conectar profissionais, empresas e especialistas em torno de estratégias mais maduras de relacionamento com clientes.

O projeto reflete um momento de expansão do setor. A participação dos brasileiros em programas de fidelidade cresceu de 80,9%, em 2023, para 88,3%, em 2025, segundo levantamento apresentado no 8º Fórum Brasileiro de Fidelização, realizado pela Tudo Sobre Incentivos (TSI) em parceria com a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF).

Crescimento da área amplia demanda por qualificação

Além do avanço em adesão, o mercado também apresenta forte crescimento financeiro. Dados da ABEMF indicam que as empresas associadas registraram faturamento de R$ 21,9 bilhões em 2024, um recorde, com alta de 17,6% em relação ao ano anterior.

Esse cenário reforça a necessidade de maior qualificação e estruturação das estratégias de fidelização, que deixam de ser apenas iniciativas promocionais e passam a ocupar papel central nos negócios.

É nesse contexto que a parceria entre Alloyal e Loyalty Academy Brasil ganha relevância, ao propor uma elevação no nível de conhecimento e aplicação prática no setor em Minas Gerais.

“Entendemos que o mercado de loyalty no Brasil ainda está em amadurecimento. Existe muito interesse, mas ainda há lacunas importantes de conhecimento e aplicação prática. Nosso objetivo com essa parceria é justamente ajudar a elevar esse nível, formando profissionais mais preparados e conectando teoria com resultado real”, afirma Aluísio Cirino, CEO da Alloyal.

Para Aluísio Cirino, parceria aposta na capacitação para transformar interesse em resultados concretos no mercado de loyalty Divulgação Alloyal

Evento concentra agenda de capacitação e conexões

A programação do evento se desenvolve ao longo de três dias, reunindo conteúdos, experiências e conexões voltadas ao fortalecimento do setor.

A agenda começa no dia 8 com o Alloyal Insights, encontro que abre a edição do curso da Loyalty Academy Brasil e reúne executivos, especialistas e empresas para compartilhar cases e discutir tendências da área.

Nos dias 9 e 10, a programação segue com a formação presencial da LAB, consolidando uma jornada que integra conteúdo técnico, networking qualificado e foco na aplicação prática de estratégias.

“O Brasil é hoje um país referência em Loyalty, principalmente para outros países emergentes, de dimensões continentais. Existe uma oportunidade clara de ampliar a formação estruturada e aplicada, maximizando os resultados das mais de 50 mil iniciativas de fidelização ativas no país, tanto nas grandes corporações que operam soluções complexas, como nos varejos de uma ou duas filiais, que oferecem cashback para seus clientes fiéis”, afirma Fábio Santoro, fundador da Loyalty Academy Brasil, sócio e conselheiro de iniciativas de loyalty no Brasil e na Índia.

Complementaridade entre prática e conhecimento

A Alloyal atua como anfitriã estratégica do evento, conectando tecnologia, negócios e aplicação prática da fidelização, enquanto a LAB agrega profundidade técnica, repertório global e estrutura educacional especializada se consolidando como uma das principais referências na formação especializada no tema, com atuação voltada à capacitação executiva e possibilidade de certificação internacional.

“Nas sete edições anteriores, a avaliação dos alunos foi super positiva, com NPS variando entre 90 e 100, considerando profissionais de marketing, trade marketing, CRM, produtos digitais e executivos de loyalty, que atuam não só com programas de fidelidade, como também com outros formatos de engajamento e estratégias centradas nos clientes, ressalta Santoro.

Cirino complementa: “O grande diferencial está na combinação entre conteúdo especializado, troca entre lideranças e conexão com desafios reais das empresas. Não é só sobre aprender, mas sobre sair com caminhos concretos para aplicar dentro do negócio”.

Encontro reúne três dias de conteúdo, networking e estratégias aplicadas para profissionais e empresas do setor Divulgação Alloyal

Educação como base para evolução do mercado

Essa aposta na educação como alavanca de crescimento da área está diretamente ligada à visão compartilhada pelas duas empresas sobre o futuro do setor. Em um cenário em que retenção, recorrência e geração de valor ganham cada vez mais relevância, a qualificação profissional passa a ser vista como elemento essencial para a evolução das estratégias.

Mais do que uma iniciativa pontual, a parceria reforça a importância de construir um ecossistema mais estruturado, com profissionais preparados, decisões mais estratégicas e programas mais consistentes.

“Quando você forma melhor o mercado, você melhora as decisões, os programas e os resultados. É isso que Alloyal e Loyalty Academy Brasil estão propondo em Belo Horizonte: uma agenda que fortalece profissionais, empresas e o próprio ecossistema de loyalty ”, finaliza Cirino

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Para saber da imersão e aprofundar o conhecimento no setor acesse o site loyaltyacademybrasil.com.br/workshops e confira a programação completa.