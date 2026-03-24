Saiba o que os dados mostram sobre o uso real da IA nas empresas

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A inteligência artificial segue entre os temas mais discutidos no ambiente corporativo, mas o debate começa a ganhar contornos mais objetivos. Em vez de projeções distantes sobre o futuro, empresas passam a observar impactos concretos no uso da tecnologia dentro das rotinas operacionais.

Aplicações voltadas à automação de tarefas, organização de dados e apoio à tomada de decisão já fazem parte da realidade de diferentes setores. Esse movimento indica uma mudança importante na forma como a inovação é incorporada: menos foco em grandes promessas e mais atenção a ganhos práticos de eficiência.

Quando a inteligência artificial começa a gerar valor

Para Aluísio Cirino, CEO da Alloyal e especialista em programas de fidelidade e plataformas de relacionamento, o valor da inteligência artificial começa a se tornar perceptível justamente quando ela passa a atuar em desafios cotidianos das empresas.

“A inteligência artificial começa a gerar valor quando deixa de ser tratada como uma promessa distante e passa a resolver problemas reais da operação. Em muitas empresas, o impacto mais imediato aparece em atividades que antes exigiam muito trabalho manual, como análise de dados, organização de informações e automação de processos”, afirma.

Esse avanço ocorre em um cenário de crescimento global do uso da tecnologia. Relatórios da McKinsey & Company apontam que a adoção de inteligência artificial em pelo menos uma função empresarial avançou de cerca de 55% das empresas em 2023 para níveis próximos de 88% em 2025, impulsionada principalmente pela IA generativa .

Ainda assim, o impacto mais consistente tende a aparecer em iniciativas voltadas à produtividade e ao melhor aproveitamento das informações disponíveis.

Inteligência aplicada à análise de dados

Entre as áreas em que a IA já apresenta resultados relevantes está a análise de grandes volumes de dados gerados por clientes, transações e interações digitais. A capacidade de identificar padrões com maior rapidez tem contribuído para decisões mais orientadas por evidências.

Segundo Cirino, a tecnologia começa a transformar especialmente as estratégias de marketing e relacionamento com o consumidor.

“Hoje já existem ferramentas que ajudam equipes de marketing a identificar automaticamente padrões na base de clientes. A tecnologia consegue apontar, por exemplo, quem está reduzindo frequência de compra, quem tem maior propensão a churn ou quem apresenta maior chance de aderir a novos produtos ou benefícios”, explica.

Inteligência artificial já começa a transformar rotinas empresariais ao apoiar análise de dados, automação de tarefas e decisões mais rápidas Divulgação Alloyal

Com esse tipo de leitura mais ágil das informações, empresas ampliam a capacidade de agir de forma preventiva, ajustar ofertas e personalizar interações.

Projeções globais reforçam esse potencial. Estudo da PwC estima que a inteligência artificial pode adicionar até US$ 15,7 trilhões à economia mundial até 2030, impulsionada principalmente por ganhos de produtividade e pela criação de experiências mais personalizadas para consumidores .

Automação de processos e ganho de eficiência

Outra frente em que a tecnologia já apresenta impacto é a automação de tarefas operacionais. Processos como classificação de atendimentos, organização de bases de dados e identificação de inconsistências em sistemas passam a ser executados com maior velocidade e precisão.

No ambiente técnico, ferramentas de inteligência artificial também vêm sendo incorporadas ao desenvolvimento de software. Soluções especializadas auxiliam programadores na revisão de código, identificação de vulnerabilidades e sugestões de melhoria de performance, contribuindo para maior produtividade e confiabilidade das plataformas digitais.

Dentro da Alloyal, a tecnologia já faz parte desse contexto. A empresa utiliza inteligência artificial para apoiar análises de dados, otimizar fluxos internos e acelerar tarefas de desenvolvimento, ampliando a eficiência das equipes e a capacidade de evolução da plataforma.

Ao observar o movimento do mercado, Cirino destaca que a adoção tende a seguir um caminho cada vez mais pragmático.

“A inteligência artificial funciona muito bem como aceleradora de processos. Ela ajuda empresas a fazer melhor e mais rápido aquilo que já faz parte da operação. Quando aplicada com esse olhar pragmático, a tecnologia passa a gerar ganhos reais de produtividade e eficiência”, afirma.

Ferramentas baseadas em inteligência artificial ajudam empresas a acelerar tarefas operacionais e aumentar a produtividade das equipes Divulgação Alloyal

Da promessa à aplicação prática

Apesar do avanço no uso da tecnologia, especialistas apontam que muitas organizações ainda enfrentam dificuldades para transformar iniciativas em resultados consistentes. A consultoria Gartner indica que uma parcela significativa dos projetos de inteligência artificial não chega à fase de produção ou não entrega o valor esperado, muitas vezes por falta de alinhamento estratégico ou de estrutura adequada para escalar soluções .

Nesse contexto, a adoção orientada a aplicações concretas tem se mostrado um caminho mais eficiente para capturar benefícios no curto prazo.

No campo do relacionamento com clientes e programas de fidelidade, a capacidade de interpretar dados e personalizar experiências tende a ganhar ainda mais relevância. Com jornadas de consumo cada vez mais fragmentadas entre canais físicos e digitais, empresas buscam formas de aumentar engajamento e tomar decisões com base em informações mais qualificadas.

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