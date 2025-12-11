Loyalty tech cria programa que facilita pagamento da anuidade de advogados

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Nos últimos anos, fidelidade deixou de ser sinônimo de acúmulo de pontos ou simples acesso a clubes de vantagens. Em um cenário de maior competitividade e exigência por parte do público, programas de fidelidade evoluíram para plataformas de relacionamento capazes de gerar engajamento, retenção e benefício financeiro direto.

Atualmente, instituições que lidam com grandes bases de usuários, como entidades de classe, conselhos profissionais e associações, têm buscado modelos que transformem obrigações recorrentes em vantagens concretas, ampliando a percepção de valor e fortalecendo sua atuação institucional.

Muito mais que recompensar consumo, a nova fidelidade trabalha para resolver dores reais: reduzir inadimplência, incentivar participação, aproximar entidade e usuário e criar uma experiência contínua, cotidiana e mensurável. Quando bem estruturado, um programa desse tipo não é um custo, mas um ativo estratégico, capaz de gerar economia, engajamento e até sustentabilidade financeira.

É nesse contexto que soluções de loyalty tech, como da Alloyal, ganharam protagonismo, especialmente quando combinado tecnologia, rede de parceiros e inteligência de dados para desenhar benefícios sob medida.

Case OAB-MG e Alloyal: quando fidelidade vira benefício de verdade

Um exemplo emblemático dessa nova fase é a parceria entre a Alloyal e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB-MG), que implementou um programa de fidelidade para transformar a anuidade em vantagem concreta para os profissionais do Direito.

Com o programa “Anuidade Zero”, desenvolvido pela Alloyal, mais de 40 mil advogados mineiros passaram a receber pontos e cashback em compras feitas em uma rede de mais de 3 mil parceiros, incluindo farmácias, postos de combustível e varejo. Os créditos acumulados puderam ser usados para abater parcial ou totalmente o valor da anuidade, tornando um custo fixo em algo revertido para o próprio associado

Os resultados demonstram o impacto da estratégia

A análise dos dados mais recentes mostra que a iniciativa rapidamente se consolidou entre os advogados, gerando economia e engajamento:

R$ 4 milhões transacionados em compras;



R$ 3 milhões economizados apenas em farmácias;



83% dos participantes quitaram a anuidade à vista em 2023;



inadimplência reduziu de 35% para 15%;

mais de 350 mil ofertas resgatadas no período.

Para Aluísio Cirino, CEO da Alloyal, os números reforçam como a fidelidade se tornou uma ferramenta estratégica: “Fidelidade não é apenas um programa ou um clube, mas uma forma de gerar valor real para o usuário e para a instituição. Com a OAB-MG, mostramos que a anuidade pode se transformar em benefício concreto e diário para os advogados.”

A evolução do programa inclui ainda planos de assinatura, audiência, tribunal e supremo, criando novas camadas de engajamento e ampliando as possibilidades de acúmulo e benefícios. A plataforma, disponível em web e mobile, oferece à OAB-MG monitoramento completo de indicadores e ajustes estratégicos contínuos, reforçando o caráter inovador da solução.

O reconhecimento não veio apenas dos usuários, a iniciativa recebeu o Diploma de Honra ao Mérito da Câmara Municipal de Belo Horizonte, destacando o impacto social e institucional do programa.

Por que esse modelo importa para outras entidades?

O case da OAB-MG se tornou referência para conselhos profissionais e associações de todo o Brasil que buscam:

reduzir inadimplência;



aumentar o valor percebido da contribuição anual;



criar relacionamento contínuo com o usuário;

oferecer benefícios reais sem elevar custos internos.

Com mais de oito anos de atuação no mercado, a Alloyal acumula experiência em construir programas personalizados, com mais de 11 milhões de usuários ativos, mais de 1.000 programas desenvolvidos e R$ 1,5 bilhão movimentados no varejo por meio de suas soluções de fidelidade

